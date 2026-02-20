Il Giappone scommette sull’energia USA: 36 miliardi per gas, petrolio e Intelligenza Artificiale

Il Giappone ha assunto i primi impegni nell’ambito di un programma di investimenti da 550 miliardi di dollari che faceva parte dell’accordo commerciale con il presidente Trump, ma lo ha fatto con attenzione al profitto. Questi primi impegni hanno un valore di 36 miliardi di dollari e includono quello che il segretario al Commercio Howard Lutnick ha definito “il più grande impianto di generazione di gas naturale della storia”.

La scorsa estate gli Stati Uniti e il Giappone hanno siglato un accordo commerciale che prevede una riduzione delle tariffe proposte – dal 25% al 15% – sulle importazioni giapponesi e un impegno di investimento giapponese di 550 miliardi di dollari per l’economia statunitense. Nell’ambito dell’accordo, il Giappone si è anche impegnato ad ampliare l’accesso al mercato per i prodotti americani, tra cui automobili, prodotti agricoli ed energia.

La maggior parte dei fondi della prima tranche di investimenti sarà utilizzata per costruire la più grande centrale elettrica a gas naturale, con una capacità di 9,2 GW. “Rafforzeremo l’affidabilità della rete, amplieremo la potenza di base e sosterremo la produzione americana con energia a prezzi accessibili”, ha dichiarato il Segretario Lutnick in una dichiarazione dopo l’accordo. L’impianto sarà costruito in Ohio. La struttura sarà gestita da una filiale della giapponese SoftBank, SB Energy.

Il resto dei fondi sarà suddiviso tra una fabbrica di diamanti sintetici e un porto petrolifero in acque profonde nel Golfo. “Si prevede che questo progetto genererà 20-30 miliardi di dollari all’anno in esportazioni di greggio dagli Stati Uniti, garantirà la capacità di esportazione delle nostre raffinerie e rafforzerà la posizione dell’America come principale fornitore mondiale di energia”, ha affermato Lutnick.

Il progetto petrolifero in acque profonde è stato approvato dall’amministrazione Trump all’inizio di questo mese. Guidato da Sentinel Midstream, l’impianto Texas GulfLink avrebbe una capacità di esportazione di 1 milione di barili di greggio al giorno. L’approvazione faceva parte degli sforzi del governo federale per rafforzare il dominio energetico degli Stati Uniti attraverso le esportazioni di petrolio e gas.

“Il progetto Texas GulfLink è la prova che quando eliminiamo le inutili lungaggini burocratiche e liberiamo il nostro settore dei combustibili fossili, creiamo posti di lavoro in patria e stabilità all’estero”, ha dichiarato all’epoca il segretario ai Trasporti Sean Duffy in una dichiarazione a Reuters. “Questo importante porto in acque profonde consentirà agli Stati Uniti di esportare le nostre abbondanti risorse più rapidamente che mai”. In una scheda informativa sull’accordo giapponese, il Dipartimento del Commercio ha affermato che l’impianto in acque profonde genererà tra i 400 e i 600 miliardi di dollari in 20 anni e promuoverà l’agenda di dominio energetico del presidente Trump.

La maggior parte dei paesi che lo scorso anno hanno stipulato accordi commerciali con Trump per evitare dazi massicci sulle loro esportazioni verso gli Stati Uniti hanno assunto un impegno specifico in materia di importazione di energia, dimostrando che la minaccia dei dazi è uno strumento utile per perseguire l’obiettivo del dominio energetico. Forse l’impegno più notevole in tal senso è stata la promessa dell’Unione Europea di acquistare petrolio e gas statunitensi per un valore di 750 miliardi di dollari, un’impresa considerata impossibile dagli analisti a causa di fattori fisici quali i limiti alla disponibilità di volumi così massicci delle rispettive materie prime, i vincoli al consumo e le considerazioni sui prezzi.

La più grande centrale elettrica a gas naturale della storia è molto probabilmente una risposta all’aumento della domanda di elettricità, e più specificamente della domanda di elettricità di base, determinata in gran parte dalla proliferazione dei data center con l’intensificarsi della corsa all’intelligenza artificiale tra i grandi colossi tecnologici. All’inizio di questa settimana, l’Agenzia internazionale per l’energia ha affermato che la domanda globale di elettricità sta crescendo al ritmo più veloce degli ultimi 15 anni. Nello specifico, negli Stati Uniti la domanda di elettricità è aumentata del 2,1% nel 2025 e si prevede che crescerà di quasi il 2% all’anno fino al 2030. La rapida espansione dei data center determinerà la metà di tale aumento, ha osservato l’AIE.

Il gas naturale è emerso come il grande vincitore della corsa all’intelligenza artificiale insieme al nucleare, entrambi in grado di fornire il tipo di elettricità di cui i data center hanno bisogno: elettricità 24 ore su 24, senza interruzioni. Il nucleare, tuttavia, richiede più tempo per essere costruito e costa di più, motivo per cui le centrali a gas hanno avuto la priorità. Inoltre il Giappone si è affermato come una vera e propria potenza mondiale nel campo del tradig di gas naturale.