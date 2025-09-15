Il Generale Vannacci “battezza” la Formula GT con la livrea militare: “Ecco le regole del gioco per i giovani”.

Mercoledì 17 settembre a San Giovanni in Persiceto, presso Villa Prugnolo, Via Poggio, in San Giovanni Persiceto (BO) verrà presentata l’auto del “Team Vannacci”, alla presenza del Generale Roberto Vannacci.

La manifestazione inizierà alle 17,30, con la registrazione dei partecipanti, e proseguirà quindi con una cena alle 20.30.

Saranno anche presenti:

Italo Forni pluricampione italiano di motocross

Lamberto Collari 7 volte campione mondo auto-modellismo radiocomandato

Arnaldo Deserti campione del mondo di pallanuoto ai mondiali di Shangai 2011

Paolo Simoncelli papà del Campione moto GP Marco “Sic” Simoncelli

Fausto Antonelli “Team Antonelli”

Enzo Raisi ex Deputato della Repubblica

Oltre, che, ovviamente, l’on. Roberto Vannacci Europarlamentare

Abbiamo chiesto ad Alessandra Basso, Team leader del “Team Vannacci-I Portici” di Bologna, le motivazioni della manifestazione.

Perché avete pensato ad un evento con un contenuto “sportivo” dal titolo”Disciplina e passione. Le regole del gioco”?

Lo abbiamo pensato come un evento rivolto anche ai più giovani, perché vogliamo trasmettere ai più giovani la conoscenza dei valori profondi che lo Sport riesce ancora a catalizzare, e a interrogarsi su come lo Sport può incidere positivamente nel loro percorso di crescita.

Perché i giovani?

Perché viviamo immersi in una società nella quale i giovani sono sempre più spesso protagonisti e vittime di atti illeciti. Lo “stato dell’arte” sul punto, lo ha fatto di recente il documento scaturito dall’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza sul degrado materiale morale e culturale della condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcol, nuove droghe, aggressività e violenza”. E purtroppo, accanto alle tradizionali dipendenze si aggiunge quella dai social, internet e relazioni immature con altre persone. Fattispecie da cui poi scaturiscono fenomeni preoccupanti come quelli del cyberbullismo.

Di cosa parleranno gli ospiti?

Gli sportivi parleranno di come è nata la loro passione per lo sport, e sopratutto dei sacrifici che hanno fatto per diventare dei campioni, ognuno nelle varie discipline. E’ ovvio che arrivare a determinati risultati, comporta impegno e sacrifici, lunghe giornate di allenamento mentre magari gli amici vanno a feste o al mare, e magari non puoi perché ti devi allenare e la mattina dopo devi partecipare a una gara.

Anche per fare politica serve la stessa passione?

Certamente! Serate dedicate a riunioni, giornate dedicate allo studio, domeniche dedicate a fare i banchetti o a partecipare a manifestazioni, trascurando inevitabilmente la famiglia, gli amici e il divertimento.

Come si svolgerà l’evento?

Sarà un evento informale, dove è prevista una prima parte dedicata agli interventi degli sportivi, seguirà quella dei politici, tra i quali l’on. Vannacci, e poi un “evento nell’evento”, quando sarà “tenuta a battesimo” dall’on. Vannacci un’auto di formula GT costruita dal Team Antonelli, con la livrea e i colori delle forze armate. Saranno anche presentati i vari Team del territorio presenti all’evento, che poi si concluderà con una cena.

Chi desiderasse partecipare può avvisare della propria presenza all’email [email protected]