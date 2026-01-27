Il “Generale Inverno” paralizza l’energia USA: crolla la produzione di petrolio e gas, volano i prezzi del metano

L’ondata di freddo che ha colpito gli Stati Uniti questo fine settimana ha causato un calo della produzione di petrolio fino a 2 milioni di barili al giorno, secondo quanto riportato da Reuters, citando analisti e trader. Non tutte le regioni erano pronte ai fenomeni atmosferici come invece accade in Canada o Russia.

Secondo le stime di Energy Aspects, solo nel Permiano si sono registrati cali di produzione pari a circa 1,5 milioni di barili al giorno. Tuttavia, la produzione è già in fase di ripresa e la perdita di produzione nel Permiano è scesa a circa 700.000 barili al giorno. Si prevede che la produzione sarà completamente ripristinata entro la fine del mese.

Bloomberg ha riferito lunedì che anche le raffinerie hanno ridotto le operazioni a causa del freddo gelido che ha causato un aumento della domanda di elettricità e il timore che le basse temperature potessero compromettere l’approvvigionamento di gas, come è successo cinque anni fa durante la tempesta invernale Uri.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, citando un analista del TP ICAP Group, il maltempo potrebbe aver causato un calo del 22% nella produzione di gas naturale nel corridoio centro-meridionale degli Stati Uniti. Ciò potrebbe significare un calo della produzione di petrolio di 1 milione di barili al giorno in quella regione, ha aggiunto Scott Shelton. Un calo non indifferente per un paese che produce dai 12 ai 13 milioni di barili al giorno.

Tra le aziende che hanno segnalato problemi di produzione, Reuters ha elencato Exxon, Occidental, Chevron e ConocoPhillips. Secondo una fonte anonima, la produzione di petrolio di Conoco è diminuita di 175.000 barili al giorno nel Permiano. L’azienda non ha confermato la cifra.

Nel frattempo, secondo i dati LSEG citati da Reuters, la produzione di gas naturale nei 48 stati continentali degli Stati Uniti sarebbe scesa a 106,9 miliardi di piedi cubi al giorno dall’inizio del mese. Questo dato è da confrontare con il massimo storico di 109,7 miliardi di piedi cubi al giorno registrato a dicembre.

Il calo della produzione di petrolio non ha avuto un effetto duraturo sui prezzi internazionali del petrolio, ma l’interruzione della produzione di gas ha causato un aumento dei prezzi del gas che avrà ripercussioni sul mercato globale del GNL, dato il ruolo dominante degli Stati Uniti in questo settore. Solo nell’ultima settimana, i prezzi del gas negli Stati Uniti sono aumentati del 70% prima di iniziare a diminuire. Il petrolio invece può contare su scorte più distribuite.