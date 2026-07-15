Il Dragone ha il fiato corto: il PIL cinese frena al 4,3% e mette a rischio i piani di Pechino

La Cina rallenta in modo vistoso e preoccupa i mercati globali. Nel secondo trimestre del 2026, il Prodotto Interno Lordo (PIL) di Pechino è cresciuto solo del 4,3% su base annua.

Questo dato non solo delude le attese degli analisti, che stimavano un 4,5%, ma rappresenta la crescita più bassa registrata dalla fine del 2022. La frenata allontana Pechino dal suo obiettivo annuale fissato tra il 4,5% e il 5,0%, accendendo un forte campanello d’allarme per la stabilità economica asiatica ed europea.

Ecco da Tradingeconomics un grafico del PIL cinese:

Le cause del rallentamento: un motore a due velocità

La frenata dell’economia cinese nasce da un forte squilibrio interno. Da un lato, le esportazioni continuano a correre grazie alla forte domanda globale di microchip, intelligenza artificiale e tecnologie verdi. Dall’altro lato, la domanda interna è quasi immobile.

I consumatori cinesi hanno paura di spendere e le aziende private preferiscono non investire. Questo contrasto mostra un Paese che produce molto per l’estero, ma che non riesce a far girare la propria economia interna. Non si può crescere per sempre sulla base dell’export, anche perché, prima o poi, i paesi esterno vogliono riequilibrare.

Il crollo del mattone e degli investimenti

La crisi immobiliare rimane la ferita più grave per Pechino. Gli investimenti nel settore del mattone sono crollati del 18% nella prima metà del 2026.

A questo si aggiunge un dato molto pesante: gli investimenti fissi complessivi, che comprendono infrastrutture e fabbriche, sono scesi del 5,7%. Senza la fiducia dei costruttori e dei risparmiatori, che vedono svalutarsi le proprie case, il mercato interno non può ripartire.

Indicatore Economico (Cina, H1 2026) Variazione % su base annua Crescita del PIL (Q2 2026) +4,3% (Atteso: 4,5%) Investimenti Immobiliari -18,0% Investimenti Fissi Totali -5,7% Vendite al Dettaglio (Giugno) +1,0% Export (Giugno) +27,0%

Interventi per i redditi bassi: la chiave per la ripresa

Per uscire da questa situazione, molti economisti cinesi suggeriscono di cambiare strategia. Non servono più solo grandi investimenti in infrastrutture pubbliche, ma occorre sostenere direttamente le famiglie, in particolare quelle a basso reddito anche perché queste hanno la propensione ai consumi più elevata,e quindi sono quelle che potrebbero stimolare meglio l’assorbimento della produzione industriale e la crescita economica.

Fino ad ora, Pechino ha provato a stimolare i consumi usando sussidi per sostituire vecchi elettrodomestici e auto. Le vendite al dettaglio a giugno sono salite dell’1%, mostrando un timido segnale di ripresa rispetto al calo dello 0,6% registrato a maggio.

Tuttavia, questi aiuti temporanei non bastano. Per creare una crescita stabile, serve una vera riforma della distribuzione dei redditi. Dare più potere d’acquisto ai cittadini meno abbienti, attraverso aiuti diretti o riduzioni fiscali, permetterebbe di far ripartire i consumi quotidiani. Solo così la Cina potrà ridurre la sua dipendenza dalle esportazioni e proteggersi dalle tensioni geopolitiche internazionali.