Il cranio come “Password”: le vibrazioni ossee sono la nuova frontiera della sicurezza biometrica

Se pensavamo che l’impronta digitale o la scansione dell’iride rappresentassero l’apice della sicurezza biometrica, forse dovremo ricrederci. L’inserimento di pin e password nei mondi virtuali è sempre stato un processo goffo e decisamente poco pratico, ma la soluzione potrebbe letteralmente trovarsi già nella nostra testa. Un team di ricercatori della Rutgers University ha infatti sviluppato un sistema che utilizza le microscopiche vibrazioni del cranio umano come chiave di accesso univoca.

La tecnologia, battezzata VitalID, si basa su una scoperta tanto semplice quanto affascinante. Il nostro corpo è in costante micromovimento: ogni battito cardiaco e ogni respiro generano impercettibili vibrazioni che risalgono lungo il collo fino alla testa. Arrivate al cranio, queste onde si modificano in base alla forma, allo spessore osseo e ai tessuti molli del viso di ciascun individuo. Il risultato è un tracciato vibratorio assolutamente unico, una sorta di “impronta digitale ossea” impossibile da falsificare.

L’aspetto più interessante dal punto di vista economico e industriale è che questa innovazione non richiede costosi investimenti infrastrutturali, ma sfrutta componenti già esistenti. I sensori di movimento già integrati nei comuni visori per la Realtà Estesa (XR) sono perfettamente in grado di rilevare questi schemi.

In un’epoca in cui i sistemi immersivi stanno espandendo il loro raggio d’azione dal semplice gaming alla finanza, alla medicina e al lavoro da remoto, la necessità di un’autenticazione continua e sicura è diventata cruciale. La professoressa Yingying Chen, a capo dello studio premiato alla conferenza ACM SIGSAC 2025, sottolinea come la vera forza del sistema sia l’assenza di nuovo hardware.

Ecco i vantaggi chiave di VitalID:

Zero costi aggiuntivi hardware: Funziona interamente tramite software, abbattendo i costi di produzione rispetto ai costosi scanner per l’iride.

Funziona interamente tramite software, abbattendo i costi di produzione rispetto ai costosi scanner per l’iride. Estrema precisione: Nei test su 52 utenti per 10 mesi, il sistema ha riconosciuto gli utenti legittimi oltre il 95% delle volte, respingendo gli intrusi in più del 98% dei casi.

Nei test su 52 utenti per 10 mesi, il sistema ha riconosciuto gli utenti legittimi oltre il 95% delle volte, respingendo gli intrusi in più del 98% dei casi. Difficoltà di contraffazione: Un malintenzionato potrebbe imitare il respiro di una persona, ma non può replicare le proprietà biomeccaniche e la densità del suo cranio.

Un malintenzionato potrebbe imitare il respiro di una persona, ma non può replicare le proprietà biomeccaniche e la densità del suo cranio. Flusso ininterrotto: L’autenticazione avviene in background, senza interrompere l’esperienza dell’utente.

Per comprendere meglio il salto tecnologico, possiamo osservare questo confronto:

Metodo di Autenticazione in XR Hardware Necessario Costo di Implementazione Livello di Invasività Password / PIN visivo Controller standard Basso Alto (interrompe l’esperienza) Scansione dell’iride Telecamere dedicate Molto Alto Medio (richiede allineamento visivo) VitalID (Vibrazioni craniche) Sensori di movimento (già inclusi) Nullo (solo software) Nullo (continuo e invisibile)

La tecnologia XR sta diventando la nuova porta d’accesso ai servizi internet quotidiani, molti dei quali gestiscono dati sensibili. Affidare la nostra identità finanziaria e lavorativa alle vibrazioni del nostro battito cardiaco riflesso nel cranio può sembrare uno scenario da romanzo cyberpunk, ma rappresenta una soluzione elegante, economica e tecnicamente ineccepibile. Basterà, letteralmente, essere vivi e indossare il visore per confermare chi siamo.