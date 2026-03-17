Il corridoio postale Berlino-Mosca: come le sanzioni occidentali vengono aggirate nella logistica invisibile

Le sanzioni economiche rappresentano, nella teoria della politica internazionale, uno degli strumenti più sofisticati della pressione geopolitica: consentono di colpire un avversario senza ricorrere alla forza militare. Nella pratica, tuttavia, funzionano solo nella misura in cui gli Stati che le adottano riescono davvero a controllare i flussi commerciali globali. Ed è proprio su questo terreno – quello della logistica reale, fatta di magazzini, camion e milioni di spedizioni quotidiane – che si misura la distanza tra la norma e la sua effettiva applicazione.

Una recente inchiesta giornalistica internazionale coordinata dall’Axel Springer Global Reporters Network ha portato alla luce un caso che, pur apparendo marginale, rivela in realtà una dinamica molto più ampia: l’esistenza di un corridoio logistico semi-informale tra Germania e Russia basato sulle spedizioni postali. Non si tratta di traffici di grandi container o di petroliere che aggirano l’embargo. Al contrario, la chiave del sistema sta proprio nella sua apparente banalità: piccoli pacchi postali che attraversano l’Europa orientale e raggiungono la Russia quasi indisturbati.

Secondo quanto emerso dall’indagine, il nodo centrale della rete sarebbe una società logistica registrata in Germania, la LS Logistics Solution GmbH. Il meccanismo è relativamente semplice ma estremamente efficace. I pacchi vengono raccolti in vari punti della Germania – spesso in negozi frequentati dalla comunità russofona – e convogliati verso un centro di smistamento nell’area dell’aeroporto di Berlino-Brandenburg. Da lì vengono caricati su camion e trasportati via terra verso est, attraversando Polonia e Bielorussia fino a raggiungere Mosca o San Pietroburgo.

L’aspetto più interessante non è tanto il percorso geografico quanto la modalità amministrativa con cui le spedizioni vengono trattate. I pacchi risultano etichettati come spedizioni gestite da UzPost, il servizio postale statale dell’Uzbekistan. Questo dettaglio non è secondario. Nel sistema postale internazionale, infatti, le spedizioni che transitano attraverso reti postali estere beneficiano spesso di procedure doganali semplificate rispetto alle spedizioni commerciali tradizionali. Il risultato è una zona grigia nella quale i controlli risultano molto meno sistematici.

Per verificare il funzionamento del sistema, i giornalisti coinvolti nell’indagine hanno effettuato un test diretto: cinque pacchi contenenti componenti elettronici soggetti a restrizioni – resi inutilizzabili per ragioni legali – sono stati spediti dalla Germania verso la Russia. Tutti sono arrivati a destinazione dopo un viaggio di oltre 1.700 chilometri. Le dichiarazioni doganali riportavano contenuti innocui come libri o abbigliamento.

Il punto centrale della vicenda non riguarda tanto l’eventuale responsabilità di una singola società logistica – che respinge naturalmente qualsiasi accusa di violazione sistematica delle sanzioni – quanto la vulnerabilità strutturale del sistema sanzionatorio occidentale. Le restrizioni tecnologiche introdotte dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti dopo l’invasione russa dell’Ucraina mirano a limitare l’accesso di Mosca a componenti avanzate: microchip, sensori industriali, semiconduttori, apparecchiature per telecomunicazioni. Si tratta di tecnologie cruciali non solo per l’economia civile ma anche per la produzione militare.

Secondo diversi studi sui regimi sanzionatori contemporanei, il commercio parallelo di componenti tecnologiche è diventato uno degli strumenti principali attraverso cui le economie colpite riescono ad aggirare le restrizioni occidentali.

Bloccare queste filiere è però molto più difficile di quanto suggeriscano i regolamenti. Nel commercio internazionale tradizionale, grandi volumi di merci viaggiano attraverso canali altamente tracciabili: container marittimi, cargo aerei, convogli ferroviari. In questi casi le autorità doganali dispongono di documentazione dettagliata e possono effettuare controlli sistematici.

Il mondo delle spedizioni postali funziona invece secondo logiche completamente diverse. Ogni giorno milioni di pacchi attraversano le frontiere internazionali. Un controllo capillare su ciascuna spedizione paralizzerebbe l’intero sistema logistico globale. Per questo motivo le dogane operano soprattutto con sistemi di analisi del rischio: solo una piccola parte dei pacchi viene effettivamente ispezionata.

È in questo spazio operativo che si inserisce quello che alcuni analisti della sicurezza economica definiscono “micro-contrabbando tecnologico”. Non servono grandi carichi industriali per aggirare le sanzioni. Molte componenti elettroniche hanno dimensioni minime e valore elevato. Un microchip avanzato può pesare pochi grammi ma essere fondamentale per sistemi radar, droni o apparecchiature di comunicazione militare.

Il corridoio logistico emerso in Germania è quindi soltanto una manifestazione locale di un fenomeno molto più ampio. Negli ultimi due anni le autorità europee e statunitensi hanno individuato numerosi schemi di elusione delle sanzioni. Alcuni passano attraverso triangolazioni commerciali con paesi dell’Asia centrale, come Kazakistan o Kirghizistan. Altri sfruttano hub logistici in Turchia, negli Emirati Arabi Uniti o nel Caucaso. In molti casi vengono create società intermediarie che acquistano tecnologie occidentali e le rivendono indirettamente alla Russia.

Il dato più significativo è che queste reti non sono necessariamente organizzazioni criminali nel senso tradizionale del termine. Spesso si tratta di operatori logistici, intermediari commerciali o piccoli esportatori che sfruttano le lacune normative per continuare a operare in un mercato improvvisamente diventato più complesso.

Questo spiega perché il dibattito sull’efficacia delle sanzioni sia oggi molto più sfumato rispetto ai primi mesi della guerra. Da un lato è indubbio che le restrizioni occidentali abbiano aumentato significativamente i costi di approvvigionamento tecnologico per l’industria russa. Dall’altro non sono riuscite a interrompere completamente i flussi di componenti sensibili.

In altre parole, le sanzioni raramente eliminano il commercio proibito: lo trasformano. I beni continuano a circolare, ma attraverso percorsi più lunghi, più costosi e più opachi.

Questo fenomeno non è nuovo nella storia economica. Dall’embargo napoleonico contro la Gran Bretagna nel XIX secolo fino alle restrizioni statunitensi contro l’Iran, ogni regime sanzionatorio ha inevitabilmente generato un’economia parallela di intermediari, triangolazioni e rotte alternative.

La novità del caso attuale riguarda piuttosto la natura della globalizzazione contemporanea. Le catene logistiche moderne sono estremamente frammentate. Milioni di piccole transazioni commerciali attraversano ogni giorno il pianeta attraverso reti digitali e sistemi di spedizione automatizzati. In un contesto simile, controllare ogni singolo flusso diventa quasi impossibile.

Ed è proprio qui che emerge una contraddizione strategica europea. L’Unione Europea si dimostra estremamente efficiente nel produrre regolamenti complessi e pacchetti sanzionatori articolati. Molto meno nel garantire un controllo capillare delle filiere commerciali che attraversano il suo territorio.

Il risultato è che accanto alle grandi rotte ufficiali del commercio globale si sviluppa una geografia parallela fatta di corridoi logistici informali, società intermediarie e spedizioni di piccolo volume. Una geografia invisibile ma decisiva.

Il caso del corridoio postale tra Berlino e Mosca, al di là delle sue specifiche responsabilità, rappresenta quindi qualcosa di più di una semplice curiosità investigativa. È una fotografia molto concreta della guerra economica contemporanea: una guerra che non si combatte soltanto nei mercati finanziari o nei vertici diplomatici, ma anche nei magazzini anonimi alla periferia degli aeroporti europei e nei camion che attraversano le frontiere dell’Europa orientale.

Ed è proprio in questi spazi grigi della globalizzazione che si decide, spesso lontano dai riflettori della politica, la reale efficacia delle sanzioni occidentali.

Antonio Maria Rinaldi

Antonio Maria Rinaldi è stato direttore finanziario di ENI e presidente di Trevi Holding, oltre che Professore di Finanza aziendale presso l’Università di Pescara e di Politica Economica presso la Link University. Europarlamentare dal 2019 al 2024.