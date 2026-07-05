Il controllo degli affitti è un disastro globale: il verdetto di 1.000 Studi Scientifici

Il mercato immobiliare occidentale è seduto su una bomba a orologeria, e i governi continuano a giocare con il detonatore. Chi pensa di risolvere l’emergenza abitativa bloccando i prezzi per legge sta per provocare il crollo definitivo del settore.

A certificarlo è lo studio macroeconomico più imponente mai realizzato sul tema, firmato dall’accademico Konstantin Arkadievich Kholodilin. Una meta-analisi monumentale che smonta, dati alla mano, il grande mito della sinistra: il controllo dei prezzi.

L’illusione di aiutare gli inquilini si scontra con una dura realtà economica. Bloccando i canali di profitto, i proprietari smettono di investire e il mercato si congela. Il risultato pratico è drammatico: meno case disponibili e palazzi che cadono a pezzi.

Il verdetto di 1.000 studi: la scarsità diventa cronica

La ricerca ha analizzato ben 1.077 studi scientifici che coprono le politiche abitative di 96 Paesi. Non si tratta di teorie, ma di dati storici. Quando lo Stato impone tetti massimi agli affitti, scattano sempre gli stessi identici effetti perversi:

Crollo delle nuove costruzioni: I costruttori fuggono verso settori più redditizi riducendo l’offerta e ponendo le basi per un permanente livello di prezzi alti.

Degrado immobiliare: Se l’affitto è bloccato, il proprietario azzera la manutenzione, facendo decadere la qualità abitativa.

Effetto rimbalzo sui prezzi: Le case fuori dal controllo statale diventano carissime.

Immobilità totale: Le persone non cambiano più casa, bloccando il mercato del lavoro.

In Paesi come la Spagna, dove sono stati imposti forti controlli e limiti agli affitti, il deficit previsto per il 2026 supera già le 700 mila abitazioni. Continuare su questa strada significa trasformare una carenza in un deserto.

Un salto nel vuoto senza paracadute

La cosa più preoccupante emersa dalla ricerca è l’assoluta cecità della politica. Su oltre mille analisi, solo 11 hanno esaminato cosa succede quando si applica più di una misura contemporaneamente.

I governi applicano tetti agli affitti, blocchi degli sfratti e limiti ai flussi turistici nello stesso momento. Si tratta di un vero e proprio esperimento al buio sulla pelle dei cittadini, senza alcuna base scientifica che ne calcoli l’effetto combinato. La demagogia, il “Fate presto” prevale sulla logica, e i risultati si vedono.

Quello che funziona (davvero)

Non tutto l’intervento pubblico è da buttare. La meta-analisi individua due strumenti che non distorcono l’offerta e portano benefici pratici reali:

Misura Economica Effetto Reale sul Mercato Impatto Sociale Sussidi diretti all’affitto Più dinamismo, zero calo dell’offerta Riduce lo stress e sostiene i consumi locali Norme di efficienza energetica Aumentano i costi edilizi nel breve Migliorano il patrimonio e riducono le bollette

Quindi le soluzioni migliori non deprimono l’offerta, semplicemente aumentano la disponibilità reddituale per l’affittuario. Certo, vengono a pesare sul bilancio dello stato, ma i controlli degli affitti deprimono quello dei proprietari immobiliari che, pare, siano parte dello stato stesso…

La differenza è puramente economica. I sussidi sostengono la domanda senza distruggere i meccanismi di mercato della produzione. Il controllo dei prezzi, al contrario, cancella l’offerta. Finché la politica inseguirà la demagogia socialista dei blocchi per legge, trovare una casa in affitto diventerà un lusso per pochissimi.