Il conto della NATO: la Finlandia e il paradosso della sicurezza (di Michele Volpi)

La telefonata congiunta di martedì 27 ottobre tra Vladimir Putin, il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre non è stata coordinata con gli altri partner europei. Una mossa che ha diviso l’Europa e che, al di là delle dichiarazioni di circostanza, rivela un dato più profondo: la Finlandia sta scoprendo che l’ingresso nella NATO è costato più di quanto il dibattito pubblico avesse messo in conto. Un costo che non è solo economico. È anche strategico: entrando in un’alleanza che Mosca considera ostile, Helsinki ha finito per aumentare l’attrito con la Russia che intendeva contenere.

I due leader nordici hanno precisato di aver parlato “come leader dei rispettivi paesi, non a nome dell’Europa”. Non è bastato. La prima ministra danese Mette Frederiksen si è detta “molto scettica” e ha rimproverato la mancanza di coordinamento. Il premier svedese Ulf Kristersson ha ammesso di non essere stato informato. Dietro le critiche c’è qualcosa di più concreto dei principi di unità: un paese di soli cinque milioni di abitanti, con 1.340 chilometri di confine con la Russia e un debito pubblico che ha superato il 90% del PIL, sta cercando margini di manovra che la logica dell’Alleanza gli sta restringendo.

La spesa militare: dal 2% al 3,5% e oltre

Prima dell’adesione, nel 2023, la Finlandia spendeva per la difesa una quota vicina al 2% del PIL. L’ingresso nella NATO ha formalizzato l’impegno e, soprattutto, ha innescato una traiettoria di crescita della spesa difficile da invertire.

Il budget del Ministero della Difesa per il 2025 è stato di 6,5 miliardi di euro (+536 milioni rispetto all’anno precedente), pari a circa il 2,5% del PIL. Per il 2026 la previsione resta intorno ai 6,3 miliardi, sempre al 2,5%. Ma il percorso futuro è più pesante. Un gruppo di lavoro parlamentare ha concluso che i costi per mantenere e sviluppare le capacità di difesa superano nettamente l’obiettivo NATO del 3,5% del PIL. Al vertice dell’Aia del 2025 l’Alleanza ha fissato il nuovo target del 5% entro il 2035 (3,5% per la difesa “hard” e 1,5% per la sicurezza allargata). La Finlandia ha già superato ampiamente la soglia dell’1,5% relativa alla sicurezza allargata: nel 2026 i costi contabilizzati sotto questa voce raggiungono il 2,4% del PIL.

Nel budget 2025, 158 milioni erano esplicitamente destinati ai costi generati dall’adesione: presenza alleata sul territorio, interoperabilità, capacità di ricezione delle truppe e circa 26 milioni di quota al bilancio militare della NATO. La Corte dei Conti finlandese ha segnalato carenze nella valutazione degli impatti economici dell’ingresso e un quadro presentato al Parlamento incompleto. Non si trattava di dettagli tecnici: era già chiaro che i costi strutturali sarebbero stati più alti di quelli dichiarati in fase di adesione.

🇫🇮 What you’re seeing are Finnish men and women six months into their military service — which is compulsory for most men. These conscripts are part of the Guard Jaeger Regiment, a light infantry unit tasked with urban warfare, including defending Helsinki. (1/2) pic.twitter.com/ZlfxHeSFHh — Melissa Chan (@melissakchan) November 1, 2026

Il confine che prima non c’era

Prima del 2023 la Finlandia era un paese neutrale. Il lungo confine con la Russia era una frontiera politica e commerciale, non una linea militare da presidiare e fortificare. L’ingresso nella NATO ha cambiato la natura di quel confine, trasformandolo in un fianco orientale dell’Alleanza.

La chiusura dei valichi, decisa a novembre 2023 e prorogata a tempo indeterminato, ha avuto un costo immediato: secondo le stime riportate da Yle, le spese extra delle autorità finlandesi superano i 500.000 euro al mese, di cui 150.000/200.000 a carico della dogana per indennità e trasferte del personale ridislocato. L’Unione europea ha stanziato fondi parziali per la guardia di frontiera, ma le economie della Carelia meridionale – storicamente dipendenti dal turismo e dal commercio con la Russia – hanno perso una fonte di reddito che nessun fondo strutturale potrà sostituire rapidamente. Quello che era un vantaggio economico è diventato un costo permanente di sicurezza.

I conti pubblici: il vero vincolo

Il prezzo più alto, però, non è quello militare. È quello fiscale.

Secondo i dati di Statistics Finland pubblicati a ottobre 2026, il debito pubblico finlandese ha raggiunto a fine 2025 l’88,4% del PIL, pari a 249 miliardi di euro. Nel solo 2025 è aumentato di 21,5 miliardi. Il deficit si è attestato al 3,8% del PIL. Nel secondo trimestre 2026 il rapporto debito/PIL ha superato il 90,3%, andando oltre la media dell’eurozona. Le previsioni del Tesoro parlano di un deficit al 4,2% nel 2026 e al 4,5% nel 2027, con un debito destinato a consolidarsi intorno al 90%.

La Finlandia è ufficialmente entrata nella procedura per i disavanzi eccessivi dell’Unione europea. Il governo di coalizione (Kokoomus, Perussuomalaiset, RKP e Democristiani) si trova a dover gestire contemporaneamente due vincoli: il rispetto delle regole europee e l’impegno a raggiungere almeno il 3% del PIL in spese per la difesa entro il 2029 (obiettivo nazionale, successivamente affinato al 3,19%). A questo si aggiunge la voce della sicurezza allargata (l’1,5% del nuovo target NATO), che la Finlandia ha già ampiamente coperto nel 2026, con un valore rendicontato del 2,4% del PIL. L’obiettivo NATO del 3,5% per le spese per la difesa è invece fissato al 2035. Per raggiungere il target nazionale del 3%, il governo ha stanziato circa 3,7 miliardi di euro di fondi aggiuntivi nei prossimi quattro anni.

Il ministro delle Finanze Riikka Purra, del partito dei Veri Finlandesi, ha definito la situazione “sysihuono” – estremamente difficile. Il governo ha già annunciato tagli alla sanità e ai servizi sociali per far spazio alla spesa militare. Il legame non è generico. È quantificabile e diretto.

Nel budget 2027 il Ministero della Difesa riceve circa 618 milioni in più rispetto all’anno precedente, portando il totale a circa 7 miliardi di euro. All’interno di questo bilancio sono previste una nuova autorizzazione di acquisto di 1,3 miliardi per materiale di difesa (la cui voce più grande è la produzione nazionale di esplosivi) e un’autorizzazione di 186 milioni per le spese operative delle Forze di Difesa. Non si tratta di spese immediate, ma di mandati che consentono di stipulare contratti i cui pagamenti saranno scaglionati negli anni successivi.

Parallelamente, i tagli ai servizi sociali e sanitari sono già operativi e destinati a crescere:

80 milioni di taglio (–33%) ai fondi STEA per le organizzazioni del settore sociale e sanitario;

110 milioni in meno di sussidi statali ai comuni per i servizi di base;

aumento delle tariffe sanitarie (centri di salute +20%, visite ambulatoriali a 78,40 euro);

taglio di 50 milioni (e tendenziale fino a 190 milioni) ai contributi alle associazioni del terzo settore.

I partiti di governo quantificano il fabbisogno di aggiustamento 2027-2031 tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro. Kokoomus propone 2 miliardi di tagli a servizi sociali e sanitari e 2 miliardi alle pensioni; Perussuomalaiset punta su riduzioni a social security, wellbeing services counties e indici di rivalutazione. Il Ministero delle Finanze ha pubblicato a ottobre 2026 circa 400 opzioni di risparmio, tra cui l’abolizione o il forte ridimensionamento degli assegni familiari (fino a 1,2 miliardi di risparmio), il congelamento degli indici e la riduzione della rete di pronto soccorso.

Il risultato è concreto: meno risorse per le wellbeing services counties, liste d’attesa più lunghe, ticket più alti, rischio di povertà in aumento e indebolimento dei servizi di prossimità. La spesa militare è l’unica grande voce di bilancio in chiara e strutturale espansione; i servizi sociali sono la principale leva di aggiustamento.

Secondo un sondaggio Verian per Helsingin Sanomat di giugno 2026, il 52% dei finlandesi ritiene che il governo abbia fallito nella gestione dell’economia. Solo il 28% si dichiara soddisfatto. Il consenso all’adesione alla NATO rimane alto, ma il costo sociale di quella scelta sta diventando sempre più visibile.

The Finnish Defence Forces' F-35A fighter jets JF-509 and JF-511 arrived at the Lapland Air Wing in Rovaniemi on 23 October at 5:56 pm. This marks the 2nd delivery of new fighter jets to Finland. A total of four 🇫🇮 F-35s have now arrived in Finland. ➡️ https://t.co/JkvImOJkAH pic.twitter.com/A0dt0C7Vc2 — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) October 23, 2026

Il paradosso finlandese

La scelta di aderire all’Alleanza atlantica è stata presentata come un rafforzamento della sicurezza rispetto a una minaccia russa percepita come esistenziale. Il paradosso è che, proprio entrando in un’alleanza che Mosca considera ostile per definizione, Helsinki ha finito per aumentare i costi e la dimensione della minaccia che intendeva contenere.

Da paese neutrale, la Finlandia godeva di una posizione che non dipendeva solo dalla forza ma dall’assenza di attrito formale: Mosca non aveva motivo di considerarla un nemico dichiarato e il confine di 1.340 chilometri restava una frontiera gestibile. Con l’adesione alla NATO, quel territorio è diventato un fianco orientale del blocco avversario. La neutralità finlandese, sancita dal Trattato di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca (YYA) firmato con l’Unione Sovietica il 6 aprile 1948, è formalmente terminata il 4 aprile 2023, quando la Finlandia è diventata il 31° membro della NATO. Il prezzo di quella scelta si sta rivelando più alto di quanto il dibattito pubblico avesse preventivato: non solo per le armi e i soldati, ma per la tenuta dei conti pubblici e per la capacità dello Stato di mantenere il contratto sociale costruito nei decenni di neutralità.

La telefonata di Stubb e Støre va letta in questo contesto. Non è un riavvicinamento a Mosca, né una rottura con l’UE. È il tentativo di un presidente che governa un paese piccolo, con un confine lunghissimo e un debito sopra il 90% del PIL, di ritagliarsi uno spazio di dialogo dove la contrapposizione frontale rischia di costare troppo. Che l’iniziativa sia stata criticata da alcuni paesi europei mostra quanto sia difficile, per un paese che oggi condivide un confine con la Russia, conciliare la linea dell’UE con la pressione dei propri conti. Inoltre, il fatto che Stubb abbia sentito il bisogno di provarci, a meno di tre anni dall’ingresso nella NATO, dice tutto. L’adesione doveva portare più sicurezza. Ha portato invece un confine militarizzato, una spesa militare in crescita strutturale, tagli al welfare e un debito che ha superato la soglia del 90%. Il conto, per Helsinki, è già arrivato. E continua a salire.

PARTE II: La Finlandia era già dentro? Il ruolo del Partnership for Peace e delle esercitazioni congiunte

La tesi che intendo sostenere in questa seconda parte dell’articolo è che la Finlandia fosse già un membro de facto della NATO molto prima del 4 aprile 2023. Non formalmente, non giuridicamente, ma nella sostanza: nella dottrina militare, nell’interoperabilità, nelle esercitazioni e nella partecipazione a operazioni guidate dall’Alleanza. L’adesione del 2023 non è stata l’ingresso in un mondo nuovo, ma il riconoscimento formale di un percorso trentennale. E proprio formalizzando quel percorso, Helsinki ha scoperto quanto costasse davvero esserci dentro.

La Finlandia ha aderito al Partnership for Peace (PfP) nel 1994. Non era un gesto simbolico. Il PfP fu ideato proprio per disinnescare l’opposizione russa all’allargamento della NATO: Washington lo presentò come una formula inclusiva, aperta a tutti i paesi europei senza creare nuove linee di divisione, e riuscì a farla accettare a Boris Eltsin. Come hanno ricostruito Svetlana Savranskaya e Tom Blanton sulla base dei documenti desecretati, Washington aveva fatto credere a Boris Eltsin che il PfP fosse un’alternativa all’espansione della NATO, quando in realtà era il suo precursore: una piattaforma di preparazione all’adesione (cfr. Orsini, 2026). Il meccanismo di preparazione è descritto nel capitolo 3, paragrafo 38 dello Studio sull’allargamento della NATO del 3 settembre 1995:

[..]La partecipazione attiva al PfP svolgerà un ruolo importante nella preparazione dei potenziali nuovi membri all’adesione all’Alleanza, pur non garantendone l’ingresso. La partecipazione attiva al NACC/PfP fornirà il quadro di riferimento per i potenziali nuovi membri al fine di stabilire modelli di cooperazione politica e militare con l’Alleanza, facilitando così la transizione all’adesione. [..]

Il tema dell’interoperabilità militare fra la NATO e i membri del PfP è invece descritto nel paragrafo 39:

Per i potenziali nuovi membri, PfP contribuirà alla loro preparazione sia politica che militare, familiarizzandoli con le strutture e le procedure dell’Alleanza e approfondendo la loro comprensione degli obblighi e dei diritti che l’adesione comporterà. [..] Nell’ambito del Documento Quadro, il PfP offre anche uno strumento per promuovere e sviluppare l’interoperabilità con le forze dell’Alleanza, familiarizzando i potenziali nuovi membri con gli elementi fondamentali per tale interoperabilità.

Ciò fu poi ribadito nel Comunicato Finale della riunione dei Ministri della Difesa dei paesi NATO tenutasi a Bruxelles il 13 giugno 1996, in cui il paragrafo 22 formalizza l’espansione e il potenziamento operativo delle attività militari del programma:

Abbiamo espresso la nostra profonda soddisfazione per lo sviluppo complessivo del Partenariato per la Pace (PfP), che rafforza la sicurezza e la stabilità all’interno dell’area euro-atlantica. Esso è diventato un elemento permanente dell’architettura di sicurezza europea. Il PfP svolgerà un ruolo prezioso nella preparazione dei nuovi membri alle responsabilità e ai requisiti che l’adesione all’Alleanza comporta. […]

La Finlandia, entrando nel PfP, entrava in quel meccanismo. Non aveva ancora presentato domanda di adesione – e non lo avrebbe fatto per quasi trent’anni – ma si collocava volontariamente dentro un percorso disegnato per preparare i futuri membri.

Negli anni il rapporto si è approfondito in modo costante. La Finlandia ha partecipato regolarmente a esercitazioni NATO e PfP fin dagli anni Novanta, ha contribuito a missioni guidate dalla NATO nei Balcani (IFOR/SFOR dal 1996, KFOR dal 1999) e in Afghanistan (ISAF dal 2002). Nel 2014 ha ottenuto lo status di Enhanced Opportunity Partner, riservato ai partner che forniscono contributi particolarmente significativi. Non era un semplice osservatore: era un interlocutore privilegiato, con accesso a riunioni e programmi riservati a pochi.

Le esercitazioni: la prova pratica dell’integrazione

Se il PfP era il quadro politico, le esercitazioni erano la prova sul campo. La Finlandia, pur restando formalmente fuori dall’Alleanza, partecipava regolarmente alle attività addestrative congiunte, e alcune di queste hanno segnato tappe significative nel percorso di avvicinamento. Di seguito le più importanti:

BALTOPS (dal 1993). La Finlandia partecipa a questa esercitazione navale guidata dalla NATO fin dal 1993. Nell’edizione del 2016, la Finlandia non si limitò a inviare unità: ospitò una fase dell’esercitazione nel proprio territorio, con un battaglione anfibio di circa 600 uomini schierato a Syndalen, e partecipò con la posamine FNS Uusimaa e una compagnia di cacciatori costieri della Brigata di Nyland. L’edizione vide la partecipazione di 17 paesi, tra cui 14 membri NATO e i partner Finlandia, Svezia e Georgia.

Steadfast Jazz 2013. Questa esercitazione della NATO Response Force, la più grande dal 2006, si tenne in Polonia e negli Stati baltici con circa 6.000 militari da 20 paesi, inclusi i partner Finlandia, Svezia e Ucraina. Per la Finlandia rappresentò un’occasione per addestrarsi in scenari di difesa collettiva, non solo di gestione delle crisi.

Trident Juncture 2018. L’esercitazione “high-visibility” della NATO, organizzata ogni tre anni, si tenne in Norvegia, Svezia e Finlandia con circa 35.000 militari da 30 paesi. La Finlandia partecipò con circa 2.000 uomini di tutte le forze armate, inclusa una compagnia di fanteria della Brigata di Pori integrata in una brigata svedese. Fu la dimostrazione più evidente, prima del 2023, della capacità finlandese di operare all’interno di strutture multinazionali complesse.

Vigilant Knife (agosto-settembre 2022). Pochi mesi dopo la presentazione della domanda di adesione, la Finlandia ospitò nel Nord del paese questa esercitazione con Svezia e Regno Unito, focalizzata sulle operazioni in condizioni artiche e sulla interoperabilità tra i tre paesi. Non era un’esercitazione NATO formale, ma il suo significato politico era chiaro: la Finlandia si stava preparando all’ingresso rafforzando i legami operativi con i futuri alleati.

Il punto di rottura: quando la cooperazione diventa adesione

Se la Finlandia partecipava a esercitazioni NATO, accettava obiettivi di interoperabilità, contribuiva a operazioni guidate dall’Alleanza e godeva dello status di Enhanced Opportunity Partner, cosa mancava esattamente il 3 aprile 2023? Mancava la garanzia giuridica dell’articolo 5. Mancava il diritto di veto sulle decisioni del Consiglio Nord Atlantico. Mancava l’obbligo formale di difendere gli altri membri. Ed è per questo che l’adesione formale ha avuto un senso – e un costo. Che poi l’articolo 5 sia più ambiguo di quanto la retorica dell’Alleanza lasci intendere è un’altra questione, che non cancella la differenza tra un impegno giuridico e un semplice partenariato.

Ma quel costo non è stato pagato per “entrare” in un sistema che la Finlandia non conosceva. È stato pagato per formalizzare un’appartenenza di fatto che esisteva già. La spiegazione più diffusa – e quella che le fonti finlandesi dell’epoca tendono a privilegiare – è che la guerra in Ucraina abbia reso impossibile continuare a nascondere quell’appartenenza dietro la formula della “non alleanza militare”. La Finlandia non è passata dalla neutralità alla NATO in un giorno. È passata da una neutralità sempre più armata e sempre più interoperabile a un’alleanza formalizzata. Il PfP è stato il ponte, le esercitazioni i pilastri, e il 2023 il momento in cui quel ponte è stato ufficialmente attraversato. Che questa sia l’unica spiegazione, però, è questione aperta.

A questa lettura si è affiancata, a posteriori, un’interpretazione diversa, non priva di elementi suggestivi, sostenuta da Vladimir Putin nel maggio 2026 e ripresa da commentatori russi come Dmitrij Solonnikov e altri. Secondo questa tesi, la Finlandia sarebbe entrata nella NATO nella prospettiva di un crollo russo, per ritagliarsi un ruolo nel nuovo assetto. Putin, parlando ai giornalisti il 9 maggio 2026, dichiarò: “Tutti calcolavano di strappare qualcosa alla Russia, di arraffare qualcosa, mi scuso per la semplicità dell’espressione. Perché sono andati nella NATO? Nella speranza che qui da noi tutto crolli, e loro sono lì pronti, tsap-tsarap [afferrare al volo]”. In un altro passaggio della stessa dichiarazione, ha aggiunto che tra Russia e Finlandia non c’erano dispute territoriali: “Tutto era stato risolto da tempo”.

Va detto che, al momento della richiesta di adesione finlandese, nell’estate 2022, la Russia stava effettivamente attraversando una fase di difficoltà militare che stava costringendo Mosca a riorganizzare il fronte. È in questo contesto che la lettura di Putin trova la sua plausibilità: in Occidente si era diffuso un certo ottimismo riguardo a una sconfitta russa.

Il paradosso, per tornare alla prima parte dell’articolo, è che proprio nel momento in cui la Finlandia ha smesso di fingere di essere fuori dalla NATO, ha scoperto quanto costava esserci dentro davvero: non solo in termini di armi e soldati, ma di conti pubblici, di tagli ai servizi e di margini politici sempre più stretti.

Michele Volpi

FONTI

Parte I — Spese militari e budget della difesa

– Budget della difesa 2026: 6,3 miliardi di euro, 2,5% del PIL https://defmin.fi/-/maavoimien-2030-luvun-materiaalihankkeet-kayntiin

– Target NATO 5% (3,5% + 1,5%) entro 2035; Finlandia supera già l’1,5% con il 2,4% nel 2026 https://defmin.fi/-/puolustusministeri-hakkanen-suomi-ylittaa-naton-laajempien-puolustusta-ja-turvallisuutta-tukevien-menojen-1-5-n-tavoitteen-vuonna-2026

– Gruppo di lavoro parlamentare: costi di difesa superiori al 3,5% del PIL https://defmin.fi/en/-/minister-of-defence-antti-hakkanen-having-a-broad-agreement-on-finland-s-defence-development-is-our-key-strength

Parte I — Conti pubblici

– Debito 2025: 88,4% del PIL, 249 miliardi, +21,5 miliardi; deficit 2025: 3,8% https://stat.fi/fi/julkaisu/cmfp9lp7kafm608urbnb836vc

– Debito Q2 2026: 90,3% del PIL, sopra la media eurozona https://yle.fi/uutiset/lyhyesti/74-20249039

– Previsioni: deficit 4,2% nel 2026, 4,5% nel 2027; debito al 90% nel 2026 https://www.treasuryfinland.fi/publications/quarterly-review-q3-2026

– Citazione Purra: “sysihuono” https://yle.fi/a/74-20243918/64-3-308765

– Sondaggio: 52% ritiene il governo fallito (HS, giugno 2026) https://yle.fi/a/74-20234038

Parte II — Partnership for Peace e Studio sull’allargamento NATO

– Orsini, A. (2026). NATO. L’espansione verso la Russia. Dalla caduta del muro di Berlino alla guerra in Ucraina. Piemme. [pag. 199]

– Briefing book n. 621 del National Security Archive, “NATO Expansion: What Yeltsin Heard” https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2018-03-16/nato-expansion-what-yeltsin-heard

– Studio sull’allargamento della NATO, 3 settembre 1995 https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/1995/09/03/study-on-nato-enlargement

– Comunicato finale. Riunione del Consiglio Nord Atlantico in sessione dei Ministri della Difesa,13 giugno 1996 https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/1996/06/13/final-communique

– Putin: la Finlandia è entrata nella NATO nella speranza di strappare qualcosa alla Federazione Russa https://rg.ru/2026/05/10/putin-finliandiia-vstupila-v-nato-v-nadezhde-chto-nibud-ottiapat-u-rossii.html

– Dmitrij Solonnikov (settembre 2026) La Finlandia è stata sospettata di voler «arraffare un pezzo» di territorio russo https://news.ru/europe/finlyandiyu-zapodozrili-v-zhelanii-urvat-kusok-rossijskoj-zemli