Il Colosso cinese CNOOC vede ottimi profitti dal petrolio con il +11,4%

Il colosso statale cinese del petrolio e del gas CNOOC ha registrato giovedì un aumento dell’11,4% dell’utile netto per il 2024, grazie alla produzione record di petrolio e gas che ha compensato l’indebolimento dei prezzi delle materie prime energetiche.

La CNOOC, specializzata nello sviluppo di petrolio e gas offshore in Cina e a livello internazionale, ha registrato un utile netto di 19 miliardi di dollari (137,9 miliardi di yuan cinesi) per il 2024, in aumento dell’11,4% rispetto all’anno precedente, grazie al fatto che la produzione ha raggiunto un altro record lo scorso anno.

La produzione netta di petrolio e gas di CNOOC è stata di 726,8 milioni di barili di petrolio equivalente (boe), in aumento del 7,2% rispetto al 2023.

La produzione netta di petrolio e gas in Cina è aumentata del 5,6%, grazie al contributo del giacimento Bozhong 19-6 , la cui produzione è stata avviata alla fine del 2023, e di altri giacimenti di petrolio e gas. La produzione internazionale è aumentata del 10,8% nel 2024, grazie all’entrata in funzione di nuovi progetti, tra cui il giacimento Paraya al largo della Guyana.

CNOOC detiene il 25% del consorzio guidato da Exxon che sta sviluppando le enormi risorse petrolifere scoperte nell’offshore della Guyana.

Dal 2013, la produzione netta di CNOOC è aumentata del 77%, mentre il costo totale è stato ridotto del 37%, ha dichiarato la società.

L’utile netto è aumentato nonostante il calo del prezzo medio del petrolio nel 2024 rispetto al 2023: lo scorso anno il prezzo del greggio Brent è stato in media di 79,90 dollari, in calo rispetto agli 82,20 dollari del 2023.

La CNOOC continua ad esplorare gli idrocarburi in Cina, secondo la direttiva delle autorità ai giganti petroliferi statali di aumentare la produzione nazionale. Entro la fine del 2024, le riserve provate nette della società si attesteranno a 7,27 miliardi di boe, in aumento del 7,2% rispetto alla fine del 2023, con una durata delle riserve di 10 anni di perforazione ai livelli attuali.

All’inizio di questa settimana, un’altra major petrolifera statale cinese, Sinopec, ha riportato un calo del 16,8% dell’utile netto per il 2024, attribuito al calo dei prezzi del petrolio e alla penetrazione dei veicoli elettrici.

“Nel 2024, i prezzi internazionali del greggio hanno subito una fluttuazione al ribasso, l’industria dei trasporti nazionale ha accelerato la sostituzione delle nuove energie… (e) il margine di profitto lordo si è notevolmente ridotto”, ha dichiarato Sinopec in un documento depositato presso la Borsa di Hong Kong.