Il colabrodo del Permiano: la sicurezza energetica USA minacciata dai furti di petrolio

C’è un’emorragia silenziosa nel cuore dell’infrastruttura energetica americana, un buco nero che inghiotte miliardi di dollari e solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza nazionale. Nel Bacino Permiano del Texas occidentale, area da cui dipende ben il 15% dell’offerta globale di energia, i produttori di petrolio e gas stanno subendo furti su scala industriale. L’atmosfera, come riporta Bloomberg, ricorda da vicino un film della saga di Mad Max.

I numeri sono impietosi. Le perdite per le compagnie del settore estrattivo ammontano ad almeno un miliardo di dollari all’anno, ma, secondo le stime della Texas Independent Producers and Royalty Owners Association, la cifra reale potrebbe facilmente toccare i 2 miliardi. Al centro di questo fenomeno criminale troviamo la contea di Martin, uno dei poli produttivi più rilevanti degli Stati Uniti.

Ecco le metriche principali di questa crisi sistemica:

Valore stimato dei furti: 1-2 miliardi di dollari annui.

1-2 miliardi di dollari annui. Aziende colpite: 60% degli operatori del settore estrattivo.

60% degli operatori del settore estrattivo. Ritmo dei prelievi illeciti (Contea di Martin): Circa 500 barili di greggio sottratti ogni settimana.

Circa 500 barili di greggio sottratti ogni settimana. Impatto globale: La regione sotto attacco garantisce il 15% delle risorse energetiche mondiali.

Una criminalità audace e indisturbata “Dove ci sono i soldi, c’è il crimine”, ha sintetizzato Randy Cozart, sceriffo locale. Con il WTI che sfiora le tre cifre, spinto anche dal recente shock energetico in Medio Oriente, il greggio è tornato a essere un bottino irresistibile. Le dinamiche del furto sono sbalorditive per la loro semplicità: in pieno giorno, i criminali collegano autocarri a vuoto ai serbatoi di stoccaggio, aspirano l’oro nero, oscurano le targhe e si dileguano.

“Una volta si scherzava dicendo che rubavano tutto ciò che non era imbullonato”, ironizza Michael Lozano della Permian Basin Petroleum Association, “ora svitano i bulloni e si portano via anche quelli”.

Il nodo politico e il ruolo dello Stato Il problema, tuttavia, travalica la semplice cronaca locale o la microcriminalità. Molti operatori imputano la recrudescenza di questi reati alle politiche di frontiera aperta dell’amministrazione Biden-Harris. Una gestione porosa dei confini indebolisce inevitabilmente il controllo sul territorio, permettendo a reti criminali organizzate di infiltrarsi in aree logisticamente vitali.

Da una prospettiva macroeconomica, emerge un fallimento evidente nell’intervento statale. Lo Stato, prima ancora di stimolare l’economia, ha il dovere keynesiano e istituzionale di proteggere le infrastrutture critiche. Lasciare sguarnito un asset di questa portata comporta un’esternalità negativa enorme: costi assicurativi e operativi alle stelle per le aziende, che inevitabilmente si scaricheranno sui prezzi finali. In un’epoca di crescenti minacce asimmetriche, come l’uso di droni e i sabotaggi mirati, la mancata difesa del Permiano è un rischio per l’intera stabilità dell’Occidente.

Finalmente le autorità sembrano essersi destate. La Railroad Commission del Texas ha istituito una task force dedicata e l’FBI ha acceso i riflettori sull’area. Resta da capire se Washington interverrà in tempo per blindare i propri serbatoi, o se continuerà a guardare altrove mentre la propria ricchezza viene letteralmente aspirata via.