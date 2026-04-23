Il “Cimitero Nucleare” dell’Artico: quando la Grandeur sovietica presenta il conto

C’è un’eredità della Guerra Fredda che non si cancella con un trattato di pace o un cambio di regime: è quella depositata, in modo più o meno silenzioso, sui fondali del Mar di Norvegia e del Mar di Kara. Parliamo dei relitti dei sottomarini nucleari sovietici, vere e proprie “bombe a orologeria” che oggi, dopo decenni di rassicurante oblio, iniziano a dare segni di cedimento strutturale. E come ogni debito non onorato, gli interessi si pagano oggi con tassi di radiazione che sfidano la logica.

L’illusione del “Troppo Profondo per Nuocere”

Per anni, la dottrina ufficiale – figlia di un’economia della dismissione spiccia – è stata semplice: a 1.600 metri di profondità, il freddo e la pressione avrebbero “congelato” ogni pericolo. Il caso del K-278 Komsomolets, vanto dell’ingegneria in titanio dell’URSS affondato nel 1989, ne è l’esempio plastico.

Tuttavia, recenti rilevazioni hanno squarciato il velo di ottimismo: i livelli di Cesio-137 nei pressi del relitto sono risultati 800.000 volte superiori alla norma. Non è una proiezione statistica, ma un dato reale. La radiazione non resta ferma sul fondo; utilizza quella che gli scienziati chiamano “la scala invisibile”:

Fitoplancton: assorbe le particelle.

assorbe le particelle. Pesci piccoli: mangiano il plancton, concentrando il materiale.

mangiano il plancton, concentrando il materiale. Grandi predatori (Merluzzo, Tonno): arrivano sulle nostre tavole con carichi radioattivi migliaia di volte superiori all’acqua circostante.

Un inventario “Ombra” e il collasso dell’URSS

Il vero problema non è solo ciò che conosciamo, ma lo “Shadow Inventory”. Dopo il 1991, la flotta nucleare russa divenne una catastrofe finanziaria immediata. Senza fondi per lo smantellamento, l’Artico è diventato una discarica razionale (dal punto di vista dei costi immediati):

Oltre 17.000 contenitori di rifiuti radioattivi scaricati in mare.

di rifiuti radioattivi scaricati in mare. 19 navi cariche di materiale nucleare affondate deliberatamente.

cariche di materiale nucleare affondate deliberatamente. 14 reattori gettati nell’oceano.

Economicamente parlando, si è trattato di un trasferimento di rischio intergenerazionale. Si è preferito affondare un problema oggi per non doverlo finanziare con rubli che non c’erano, sperando che il “domani” non arrivasse mai. Ma il domani ha una data precisa: la finestra di ribaltamento nucleare (2040-2060). Tra meno di vent’anni, gli scafi degli anni ’60 raggiungeranno il punto di rottura strutturale. Si spezzeranno rilansciando le sostanze radioattive e tossiche in mare. Buona fortuna a tutti!

Le ricadute economiche: pesca e mercati

Qui la questione passa dall’ecologia al portafoglio. L’industria ittica del Nord Atlantico muove milioni di tonnellate di pescato e miliardi di euro. Se la percezione dei consumatori dovesse virare verso il “pesce radioattivo”, l’intero settore potrebbe collassare più velocemente di uno scafo arrugginito.

Il costo stimato per recuperare solo i sei relitti più pericolosi supera i 300 milioni di dollari. Una cifra che nessuno sembra voler mettere sul piatto, preferendo la vecchia strategia del “non confermare né smentire”, mentre il ghiaccio artico si ritira e le correnti cambiano, rendendo i vecchi depositi sempre più instabili.