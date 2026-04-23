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Il “Cimitero Nucleare” dell’Artico: quando la Grandeur sovietica presenta il conto
I sottomarini nucleari sovietici abbandonati nell’Artico stanno rilasciando radiazioni 800.000 volte sopra la norma. Ecco perché la nostra catena alimentare è a rischio.
C’è un’eredità della Guerra Fredda che non si cancella con un trattato di pace o un cambio di regime: è quella depositata, in modo più o meno silenzioso, sui fondali del Mar di Norvegia e del Mar di Kara. Parliamo dei relitti dei sottomarini nucleari sovietici, vere e proprie “bombe a orologeria” che oggi, dopo decenni di rassicurante oblio, iniziano a dare segni di cedimento strutturale. E come ogni debito non onorato, gli interessi si pagano oggi con tassi di radiazione che sfidano la logica.
L’illusione del “Troppo Profondo per Nuocere”
Per anni, la dottrina ufficiale – figlia di un’economia della dismissione spiccia – è stata semplice: a 1.600 metri di profondità, il freddo e la pressione avrebbero “congelato” ogni pericolo. Il caso del K-278 Komsomolets, vanto dell’ingegneria in titanio dell’URSS affondato nel 1989, ne è l’esempio plastico.
Tuttavia, recenti rilevazioni hanno squarciato il velo di ottimismo: i livelli di Cesio-137 nei pressi del relitto sono risultati 800.000 volte superiori alla norma. Non è una proiezione statistica, ma un dato reale. La radiazione non resta ferma sul fondo; utilizza quella che gli scienziati chiamano “la scala invisibile”:
- Fitoplancton: assorbe le particelle.
- Pesci piccoli: mangiano il plancton, concentrando il materiale.
- Grandi predatori (Merluzzo, Tonno): arrivano sulle nostre tavole con carichi radioattivi migliaia di volte superiori all’acqua circostante.
Un inventario “Ombra” e il collasso dell’URSS
Il vero problema non è solo ciò che conosciamo, ma lo “Shadow Inventory”. Dopo il 1991, la flotta nucleare russa divenne una catastrofe finanziaria immediata. Senza fondi per lo smantellamento, l’Artico è diventato una discarica razionale (dal punto di vista dei costi immediati):
- Oltre 17.000 contenitori di rifiuti radioattivi scaricati in mare.
- 19 navi cariche di materiale nucleare affondate deliberatamente.
- 14 reattori gettati nell’oceano.
Economicamente parlando, si è trattato di un trasferimento di rischio intergenerazionale. Si è preferito affondare un problema oggi per non doverlo finanziare con rubli che non c’erano, sperando che il “domani” non arrivasse mai. Ma il domani ha una data precisa: la finestra di ribaltamento nucleare (2040-2060). Tra meno di vent’anni, gli scafi degli anni ’60 raggiungeranno il punto di rottura strutturale. Si spezzeranno rilansciando le sostanze radioattive e tossiche in mare. Buona fortuna a tutti!
Le ricadute economiche: pesca e mercati
Qui la questione passa dall’ecologia al portafoglio. L’industria ittica del Nord Atlantico muove milioni di tonnellate di pescato e miliardi di euro. Se la percezione dei consumatori dovesse virare verso il “pesce radioattivo”, l’intero settore potrebbe collassare più velocemente di uno scafo arrugginito.
Il costo stimato per recuperare solo i sei relitti più pericolosi supera i 300 milioni di dollari. Una cifra che nessuno sembra voler mettere sul piatto, preferendo la vecchia strategia del “non confermare né smentire”, mentre il ghiaccio artico si ritira e le correnti cambiano, rendendo i vecchi depositi sempre più instabili.
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