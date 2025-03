Il CEO di Primark si dimette per “Comportamento inadeguato” nei confronti di una donna.

L’amministratore delegato di Primark, uno dei maggiori rivenditori europei di fast fashion, si è dimesso improvvisamente in seguito a un’indagine sul suo comportamento nei confronti di una donna in un ambiente sociale.

Paul Marchant, amministratore delegato di Primark dal 2009, si è scusato con la persona coinvolta e si è dimesso con effetto immediato, ha dichiarato lunedì l’azienda.

Le azioni della società madre di Primark, Associated British Foods, sono scese del 4,9% nelle prime contrattazioni, a fronte di un calo dello 0,8% dell’indice azionario britannico di riferimento.

Marchant “ha riconosciuto il suo errore di giudizio e accetta che le sue azioni siano state inferiori agli standard previsti dall’azienda”, ha dichiarato Primark in un comunicato.

Il rivenditore ha 451 negozi in 17 Paesi in Europa e negli Stati Uniti.

Eoin Tonge, direttore finanziario di Associated British Foods, è stato nominato amministratore delegato ad interim di Primark, ha dichiarato ABF in un comunicato.

L’indagine è stata condotta da avvocati esterni e Marchant ha collaborato alla ricerca, ha dichiarato Associated British Foods. L’azienda ha dichiarato di essere impegnata a fornire un ambiente di lavoro “sicuro, rispettoso e inclusivo”.

“Sono immensamente deluso”, ha dichiarato l’amministratore delegato di ABF George Weston in un comunicato. “Crediamo che siano essenziali elevati standard di integrità. Agire in modo responsabile è l’unico modo per costruire e gestire un’azienda a lungo termine”.