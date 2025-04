Il Canada vuole raddoppiare l’export di GNL e Petrolio fuori dagli USA, con importanti infrastrutture

Il governo canadese è favorevole a raddoppiare le dimensioni di un progetto di gas naturale già enorme sulla costa occidentale e ora lo considera “probabile”, secondo il suo ministro delle Risorse, mentre il Paese spinge per diversificare le esportazioni lontano dagli ostili Stati Uniti.

Il consorzio LNG Canada , che comprende Shell Plc e Petronas, dovrebbe inviare le prime spedizioni di gas naturale liquefatto entro pochi mesi. Poi il gruppo dovrà prendere una decisione finale sugli investimenti per decidere se procedere con una seconda fase.

“Sì, vorremmo vedere un FID positivo da LNG Canada 2”, ha dichiarato in un’intervista Jonathan Wilkinson, ministro delle risorse naturali e dell’energia.

LNG Canada rappresenta decine di miliardi di dollari di investimenti ed è uno dei più grandi progetti del settore privato nella storia del Canada. La fase 2 raddoppierebbe la capacità a 28 milioni di tonnellate metriche all’anno. È importante per gli sforzi del Canada di diversificare il commercio, ma è anche importante inserirlo nella “architettura climatica” del governo”, ha detto Wilkinson.

In uno dei suoi primi discorsi dopo essere diventato primo ministro a marzo, Mark Carney ha detto che il GNL canadese è un “progetto di importanza nazionale”. Questo dimostra un “impegno” per cercare di ottenere una decisione positiva sulla seconda fase, ha detto Wilkinson in un’intervista nel suo ufficio di North Vancouver.

La vicepresidente di LNG Canada, Teresa Waddington, ha dichiarato che la società e i suoi cinque investitori in joint-venture continuano a esplorare le possibilità di espansione della fase 2 e che la decisione terrà conto della competitività, dell’accessibilità economica, della velocità, delle future emissioni di gas serra e delle esigenze delle parti interessate. L’espansione significherebbe maggiori entrate per i governi e aiuterebbe i Paesi a raggiungere gli obiettivi di transizione energetica.

“Come gli eventi mondiali continuano a dimostrare, una fornitura affidabile di energia prodotta in modo responsabile non dovrebbe mai essere data per scontata”, ha dichiarato Waddington via e-mail. Siamo orgogliosi di far parte dello sforzo per fornire questa energia, aiutando al contempo il Canada a diversificare i suoi mercati di esportazione”. L’espansione della Fase 2 proposta da LNG Canada sosterrebbe ulteriormente questi obiettivi”.

Il ministro ha illustrato una serie di progetti per la costa occidentale che, a suo dire, se fossero tutti realizzati, farebbero del Canada il quinto esportatore di GNL al mondo, consentendogli di trovare acquirenti per il 50% del gas che attualmente invia esclusivamente agli Stati Uniti. Tra questi figurano LNG Canada, Cedar LNG e Woodfibre LNG.

La raffica di dazi del Presidente Donald Trump sul Canada e la minaccia di usare la “forza economica” per farne il 51° Stato americano hanno scatenato un profondo sconvolgimento politico e spinto il Paese a cercare nuovi partner e mercati. È un argomento dominante nelle elezioni nazionali previste per il 28 aprile.

Il Canada non vuole inasprire la disputa sulle tariffe, ha detto Wilkinson. Sta cercando di rispondere in modo tattico, o addirittura di rispecchiare le tasse sulle importazioni statunitensi quando può, come ha fatto con le i dazi sulle auto. Ma ha ulteriori misure di ritorsione che può esplorare se necessario.

“Tutto è sul tavolo, fino ad arrivare a considerare alcuni elementi come i minerali critici che utilizzano, e questi potrebbero essere punti di leva in entrambi i sensi: per danneggiarli come hanno fatto con noi, o potenzialmente per far leva su un approccio più ragionevole”, ha detto Wilkinson.

“Ci sono certamente opportunità per pensare ad alcune cose che usano in grandi quantità e di cui hanno bisogno”. Alla domanda se il nichel fosse un esempio, si è detto d’accordo.

La spinta del Trans Mountain

La guerra commerciale del Canada con gli Stati Uniti ha innescato un nuovo dibattito sulla ricerca di nuovi acquirenti per le vaste risorse naturali del Paese, tra cui il petrolio, quasi tutto destinato agli Stati Uniti, dove viene venduto con uno sconto sostanziale rispetto ai prezzi globali del greggio, e sulla riduzione strategica dell’esposizione alle infrastrutture statunitensi.

È in corso un dibattito sul trasporto del petrolio dalla provincia occidentale dell’Alberta alla costa orientale del Canada il Canada East. Un simile oleodotto è “sul tavolo”, ma è un “percorso molto impegnativo”, ha detto Wilkinson, citando le aziende con cui ha parlato, perché richiederebbe molto tempo e un costo compreso tra i 40 e i 50 miliardi di dollari, probabilmente richiederebbe un significativo sostegno finanziario da parte del governo federale e le raffinerie orientali non sono attualmente predisposte per questo.

Un primo passo più semplice per aumentare la capacità di esportazione del petrolio canadese sarebbe quello di potenziare l’oleodotto Trans Mountain che va dall’Alberta alla costa della Columbia Britannica, ha detto Wilkinson. Le modifiche consentirebbero all’oleodotto di trasportare altri 200.000-300.000 barili al giorno. La Trans Mountain Corp., che è di proprietà del governo, sta valutando questa possibilità, ha detto Wilkinson.

Il Canada sta valutando altre opzioni per ridurre la sua dipendenza da un tratto di oleodotto che attraversa il Midwest statunitense prima di rientrare in Canada attraverso l’Ontario. Tra queste, potrebbe esserci la possibilità di portare più petrolio da Terranova ai porti del Canada Atlantico e di Montreal, oppure di spostarne una parte attraverso le infrastrutture esistenti dal Quebec all’Ontario.

Rimangono dubbi sull’approccio del Partito Liberale ai progetti di idrocarburi alla luce delle politiche attuate sotto il precedente Primo Ministro Justin Trudeau, il cui governo ha inasprito le norme ambientali per mitigare il cambiamento climatico.

Oltre all’energia, il Canada deve “prepararsi a subire l’impatto” delle tariffe sul legname di conifere imposte dalla Casa Bianca, ha detto Wilkinson. Il Canada può cercare di vendere di più ai mercati asiatici e di utilizzare più legno internamente, ha detto, citando un impegno della campagna elettorale di Carney per l’utilizzo di legname di massa nelle case modulari.

Ma gli Stati Uniti “non saranno mai in grado di produrre abbastanza legname da poter soddisfare la domanda di abitazioni” a livello nazionale, ha aggiunto.