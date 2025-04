Il Canada punta a liberarsi dalla morsa energetica USA, chiunque vinca le elezioni

I leader dei due maggiori partiti politici canadesi promettono l’espansione e l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti per le esportazioni di energia tra le minacce del presidente americano Donald Trump in materia di tariffe e sovranità.

Mark Carney, il primo ministro che ha sostituito Justin Trudeau ed è alla guida del Partito Liberale in vista delle elezioni federali del 28 aprile, ha dichiarato che i principali imperativi di investimento del Canada includono “l‘espansione e la modernizzazione delle nostre infrastrutture energetiche in modo da essere meno dipendenti sia dai fornitori stranieri sia dagli Stati Uniti come nostro principale cliente”.

Il leader del principale partito conservatore di opposizione, Pierre Poilievre, ha giurato questa settimana che se i conservatori dovessero salire al potere dopo 10 anni di governo liberale, creerebbe un corridoio energetico nazionale “Canada First” per approvare e costruire rapidamente le infrastrutture di cui il Canada ha bisogno per porre fine alla sua dipendenza energetica dall’America, “in modo da poter affrontare Trump da una posizione di forza”.

I liberali, che per anni sono stati in svantaggio rispetto ai conservatori sotto l’ex premier Trudeau, sono ora in vantaggio nei sondaggi di opinione e stanno ampliando il vantaggio sui conservatori, poiché il nuovo leader liberale Carney è visto come più capace di Poilievre di opporsi alle minacce del presidente Trump.

Se il vantaggio di sei punti dei liberali resisterà fino al giorno delle elezioni, Carney potrebbe riuscire a formare la prima maggioranza di governo del Canada in un decennio.

Il leader dei conservatori Poilievre, tuttavia, è più esplicito di Carney sulla necessità del Canada di ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti per quanto riguarda il commercio e le esportazioni di energia.

Lunedì Poilievre ha annunciato la creazione di un Corridoio energetico nazionale “Canada First” per accelerare le approvazioni di linee di trasmissione, ferrovie, oleodotti e altre infrastrutture critiche in tutto il Canada in un corridoio di trasporto pre-approvato interamente all’interno del Canada, trasportando le risorse canadesi all’interno del Canada e verso il mondo, evitando gli Stati Uniti.

Il corridoio “porterà miliardi di dollari di nuovi investimenti nell’economia canadese, creerà potenti buste paga per i lavoratori canadesi e ripristinerà la nostra indipendenza economica”, ha dichiarato il Partito Conservatore.

Il piano di Poilievre prevede che tutti i livelli di governo “si impegnino in modo giuridicamente vincolante ad approvare i progetti”, ponendo fine al “limbo normativo senza fine” per gli investitori.

“Nel 2024, il Canada ha esportato il 98% del suo greggio negli Stati Uniti. Questo ci rende troppo dipendenti dagli americani”, ha dichiarato Poilievre.

“Il nostro Canada First National Energy Corridor ci farà uscire dalla morsa dell’America e ci permetterà di costruire le infrastrutture di cui abbiamo bisogno per vendere le nostre risorse naturali a nuovi mercati, portare a casa posti di lavoro e dollari, e renderci sovrani e autosufficienti per affrontare Trump da una posizione di forza”.

In realtà progetti simili esistono già e sono legati al cosiddetto “Norther corridor“, una complessa infrastruttura di strde, treni, elettolinee e gasdotti-oleodotti per esportare le risorse economiche canadesi. Un investimenti enorme.

La minaccia dei dazi statunitensi è stata un campanello d’allarme per i politici canadesi, che si sono resi conto che i governi federali e provinciali potrebbero aver scartato troppo frettolosamente negli ultimi dieci anni i progetti di oleodotti da Alberta a costa che avrebbero potuto diversificare le esportazioni di petrolio e gas del Canada.

Il mese scorso, gli amministratori delegati di alcune delle maggiori compagnie energetiche canadesi hanno invitato i principali partiti politici del Canada a dichiarare la crisi energetica canadese e i progetti chiave di “interesse nazionale”, in modo da accelerare le riforme, la pianificazione e la costruzione di nuovi oleodotti e gasdotti e terminali GNL.

La lettera aperta di 14 amministratori delegati che rappresentano le quattro maggiori compagnie di oleodotti e le 10 maggiori compagnie petrolifere e di gas naturale raccomanda cinque passi fondamentali per la costruzione di nuove infrastrutture energetiche: semplificare la regolamentazione, impegnarsi a rispettare scadenze precise per l’approvazione dei progetti, aumentare la produzione, attrarre investimenti e incoraggiare le opportunità di co-investimento da parte delle popolazioni indigene.

Martedì, Poilievre si è impegnato a soddisfare tutte le raccomandazioni politiche del settore energetico canadese per porre fine alla dipendenza dal mercato statunitense e liberare l’economia del Canada. Poilievre ha sfidato Carney a fare lo stesso e a rinnegare il suo impegno a “tenere il petrolio sotto terra”.

“Il settore energetico canadese, gli esperti di crescita energetica, ci hanno detto cosa dobbiamo fare. Oggi mi impegno a soddisfare tutte le loro urgenti raccomandazioni”, ha dichiarato Poilievre.

Carney, da parte sua, ha annunciato la scorsa settimana un piano per diversificare il commercio canadese migliorando l’infrastruttura commerciale del Canada. Un governo liberale guidato da Mark Carney inietterà 3,5 miliardi di dollari (5 miliardi di dollari canadesi) in un nuovo Fondo per i Corridoi di Diversificazione Commerciale per accelerare i progetti di porti, ferrovie, terminali interni, aeroporti e autostrade.