Il Caccia Russo di V generazione Su-57 avvistato in Iran. Offerta commerciale?

Un caccia russo Su-57 Felon è recentemente atterrato in Iran mentre tornava a casa dal salone aeronautico internazionale Aero India 2025 .

Questo sembra essere il primo caso noto in cui uno dei jet russi di nuova generazione si è fermato in Iran per qualsiasi motivo. Le immagini satellitari indicano che il Felon è stato per diversi giorni nella base aerea iraniana di Bandar Abbas, nell’estremità sud-orientale del paese, e non è del tutto chiaro se sia ormai partito.

A Russian Su-57 fighter briefly stopped for refueling in the Iranian Airforce’s 9th Tactical Fighter Base in Bandar Abbas, on its way back from the Aero India Airshow. This is a 5th Generation Fighter, probably the most advanced military plane to ever land in Iran pic.twitter.com/9eun0dztrr — Alireza Talakoubnejad (@websterkaroon) February 22, 2025

TWZ ha ottenuto un’immagine satellitare, visibile all’inizio di questo articolo, che mostra il Su-57 a Bandar Abbas, sul Golfo Persico, il 19 febbraio, fornita da Maxar Technologies. Sono visibili anche un paio di aerei da pattugliamento marittimo P-3 Orion di fabbricazione statunitense, venduti all’Iran prima della caduta dello Scià nel 1979, e un aereo cargo Il-76 Candid di fabbricazione russa.

Ciò è in linea con un video, mostrato di seguito, che mostra il Felon, con numero di bordo Blue 054, nella base iraniana accanto a un Il-76 russo con registrazione RA-76373. Secondo i dati di tracciamento dei voli online, il Candid era presente anche in India il 18 febbraio. Anche l’Iran utilizza gli Il-76.

Altre immagini fornite da Planet Labs, esaminate da TWZ, sembrano mostrare il Su-57, oltre ai due P-3 e all’Il-76, nella stessa posizione a Bandar Abbas il 21 febbraio. Solo gli Orion sono ancora visibili in una successiva immagine Planet scattata ieri.

Russian Su-57 fighter did refueling in the Iranian city of Bandar-Abbas on her way to Russia from the #AeroIndia air show.

Video of her takeoff today from the IRIAF 9th AFB. pic.twitter.com/WvrXapIxna — Mehdi H. (@mhmiranusa) February 20, 2025

Non è chiaro se il Su-57 abbia lasciato Bandar Abbas o sia stato semplicemente spostato in un’altra parte della base. Un altro video, mostrato di seguito, mostrerebbe il jet in decollo dalla base iraniana e sta girando online almeno dal 20 febbraio. Allo stesso tempo, circolano voci non confermate sui social media secondo cui la permanenza del Felon in Iran è stata prolungata a causa di problemi al motore.

Le immagini satellitari che indicano che il jet era ancora lì almeno il 21 febbraio darebbero credito a tali affermazioni. I problemi al motore sono stati certamente un tema ricorrente nella storia del Su-57 .

Gli aerei militari russi hanno utilizzato in passato le basi iraniane, anche come punti di appoggio per le operazioni di combattimento in Siria. Bandar Abbas è un punto intermedio logico tra Bangalore in India, dove si è tenuta la fiera Aero India 2025, e l’attuale principale hub russo per i Su-57, la base aerea di Akhtubinsk, nell’estremo sud-est del paese.

La comparsa del Su-57 in Iran avviene in un momento di nuove discussioni sul futuro del jet sul mercato aperto, con l‘ Algeria che diventa il primo cliente di esportazione del modello. Non è impossibile che lo stop prolungato in Iran sia anche legato ad una presentazione informale del caccia alle autorità iraniane, sempre in cerca di armi per fermare le incursioni dei caccia israeliani.