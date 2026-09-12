Il caccia fantasma di Mosca torna a Nuova Delhi: l’India stretta nella morsa cinese riapre al Su-57

Mentre Pechino schiera ormai in serie i suoi caccia stealth di quinta generazione e guarda già ai prototipi successivi, l’Aeronautica militare di Nuova Delhi vede assottigliarsi il numero delle proprie squadriglie a un ritmo allarmante. In questo scenario di improvvisa urgenza operativa, l‘arrivo di Vladimir Putin per il vertice dei BRICS rimette sul tavolo un dossier che molti consideravano chiuso per sempre: il caccia invisibile Sukhoi Su-57.

Si tratta di una trattativa molto complessa perché viene a incrociare scambi tecnologici, capacità industriale e, ovviamente, anche aspetti di carattere economico.

Dallo strappo del 2018 al ritorno della necessità

Nel 2018 l’India aveva abbandonato sbattendo la porta il programma congiunto FGFA, derivato dal Su-57. I motivi erano concreti: costi fuori controllo, scarsa trasparenza russa sulle componenti critiche e, soprattutto, il rifiuto di condividere il cuore informatico e i codici sorgente del velivolo. Nuova Delhi decise allora di puntare tutto sull’orgoglio nazionale e sul progetto interno AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).

La realtà dei calendari industriali ha però presentato il conto. Il caccia indiano AMCA non sarà operativo prima del 2032 inoltrato, se tutto andrà per il verso giusto. Nel frattempo, la Cina vola con i suoi J-20, ha avviato la produzione del J-35 e potrebbe presto fornirlo al Pakistan. L’acquisto previsto di 114 caccia francesi Rafale tampona i numeri immediati, ma il Rafale appartiene a una generazione precedente: eccellente macchina, ma non invisibile ai radar moderni. Il divario tecnologico, anziché ridursi, si è spalancato.

Il nodo industriale: tecnologia di volo contro tecnologia di produzione

La Russia conosce bene questo punto debole e ha calibrato la propria offerta. Mosca non propone più soltanto la consegna di cellule già pronte, ma un pacchetto completo: aerei pronti all’uso, una versione biposto gradita ai piloti indiani e l’integrazione con la filiera produttiva locale.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che il vero terreno di scontro riguarda la tecnologia di produzione. C’è infatti una differenza sostanziale tra due concetti spesso confusi:

Tecnologia di volo: fornitura dell’aereo, dei suoi manuali operativi e dei ricambi, lasciando l’acquirente vincolato al costruttore per ogni aggiornamento o riparazione complessa.

fornitura dell’aereo, dei suoi manuali operativi e dei ricambi, lasciando l’acquirente vincolato al costruttore per ogni aggiornamento o riparazione complessa. Tecnologia di produzione: trasferimento dei processi metallurgici, dei macchinari di precisione, delle ricette per i materiali radar-assorbenti e dei codici del software di bordo.

Senza il trasferimento dei metodi di produzione, l’India rimarrebbe un semplice cliente pagante, vulnerabile a sanzioni esterne o ritardi nelle catene di fornitura. Con quel know-how, invece, l’industria statale HAL (Hindustan Aeronautics Limited) potrebbe costruire, riparare e modificare il caccia in autonomia, travasando le competenze acquisite direttamente nel programma nazionale AMCA.

Aspetto operativo Acquisto da scaffale Produzione su licenza richiesta dall’India Autonomia strategica Minima: dipendenza dai ricambi esteri Massima: gestione autonoma della flotta Impatto sul PIL e lavoro Flusso netto di capitali verso l’estero Sviluppo della filiera meccanica ed elettronica interna Integrazione armamenti Limitata alle armi certificate dal costruttore Possibilità di installare missili e radar indiani Ricaduta su AMCA Praticamente nulla Accelerazione dello sviluppo del caccia nazionale

Il riciclo degli investimenti: l’argomento economico

La vera novità economica di questo negoziato risiede negli stabilimenti indiani già esistenti. L’India produce da anni su licenza i caccia pesanti Su-30MKI. Mosca ha fatto notare che circa la metà delle linee industriali già ammortizzate da HAL può essere riadattata alla produzione del Su-57.

In termini di spesa pubblica, questo dettaglio cambia l’intera equazione. Non servirebbe costruire cattedrali nel deserto con investimenti a fondo perduto: basterebbe riqualificare impianti già pagati dai contribuenti, salvaguardando migliaia di posti di lavoro altamente specializzati nel settore aerospaziale.

Per la Russia, d’altro canto, vendere tre o quattro squadriglie all’India significherebbe ottenere valuta pesante e spalmare i costi di ricerca e sviluppo su volumi più ampi, abbattendo il costo unitario per la propria forza aerea. Per ora l’unico acquirente rilevante del proprio caccia di quinta generazione è stata l’Algeria.

L’equilibrismo diplomatico tra Washington e Mosca

Non mancano gli ostacoli. Nelle scorse settimane funzionari della difesa indiana hanno dichiarato pubblicamente di non avere piani per nuovi Sukhoi, concentrandosi solo sull’aggiornamento dei vecchi modelli. Molti analisti leggono queste prese di posizione come una prudente messinscena a uso e consumo degli alleati occidentali, in particolare degli Stati Uniti.

Nuova Delhi gioca su più tavoli: acquista armamenti francesi, dialoga con Washington nel formato Quad, ma non intende rinunciare al legame storico con l’apparato militare russo se questo garantisce la sopravvivenza della propria deterrenza aerea. Se Mosca cederà le tecnologie di fabbricazione più sensibili, l’accordo sul Su-57 potrebbe rinascere dalle sue ceneri, trasformando un vecchio fallimento in una formidabile alleanza industriale.