Il boom energetico USA prosciuga il mercato delle turbine a gas: tempi di consegna raddoppiati e prezzi alle stelle

L’impennata della domanda di energia elettrica negli Stati Uniti, trainata dal boom dei datacenter AI, sta creando un effetto a catena nella catena di approvvigionamento globale: dato che l’energia per i datacenter, per ora, si produce con il gas naturale, le turbine a gas diventano il collo di bottiglia più critico per l’introduzione di una capacità di carico di base flessibile a supporto della crescita accelerata del carico.

I produttori di turbine a gas segnalano un aumento vertiginoso degli ordini arretrati e tempi di consegna di anni dopo l’invio dell’ordine, mentre gli analisti affermano che i colli di bottiglia nelle attrezzature delle centrali elettriche ritardano di fatto la capacità di produzione di energia elettrica a gas che è necessaria ora.

Gli Stati Uniti stanno assistendo a una crescita senza precedenti della domanda di energia elettrica: infrastrutture di intelligenza artificiale, i data center e la produzione avanzata stanno guidando la prima crescita significativa del consumo energetico negli Stati Uniti dagli anni ’90. La crescita dovrebbe attestarsi in media intorno al 2% all’anno nel prossimo decennio, rendendo la nuova capacità di generazione di energia elettrica fondamentale per sostenere il progresso dell’intelligenza artificiale e la delocalizzazione della produzione.

“Il gas naturale trarrà notevoli vantaggi dall’aumento della domanda di elettricità e dalla necessità di una fornitura ininterrotta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È la più flessibile tra tutte le fonti energetiche e una risorsa interna abbondante”, ha affermato Goldman Sachs in un rapporto dello scorso anno.

Grazie alle politiche favorevoli ai combustibili fossili dell’amministrazione Trump, il gas sarà il vincitore dell’impennata della domanda di energia elettrica negli Stati Uniti.

Tuttavia, per essere vincenti, le centrali elettriche a gas devono essere operative in tempo per soddisfare la domanda in forte aumento. Senza componenti chiave come le turbine a gas, il fabbisogno a breve termine sarà soddisfatto da altre fonti.

Il tempo di consegna per le nuove centrali elettriche a ciclo combinato a gas è passato da tre anni e mezzo nel 2023 a cinque anni nel 2025, con un aumento dei costi del 49%, secondo i dati di BloombergNEF .

“La crisi della catena di approvvigionamento nella produzione di turbine a gas rappresenta uno dei colli di bottiglia più gravi nel soddisfare la domanda dei data center”, hanno affermato gli analisti di Wood Mackenzie la scorsa estate.

Secondo la società di consulenza energetica, la produzione di turbine è nettamente inferiore alla capacità impegnata dalle 14 principali utility statunitensi.

Il Global Oil and Gas Plant Tracker di Global Energy Monitor (GEM) mostra che a gennaio 2026 la capacità di produzione di energia elettrica da gas in costruzione negli Stati Uniti ha superato i 29 gigawatt (GW), più che raddoppiando in un anno.

La capacità in fase di pre-costruzione, ovvero quella presa in considerazione e in fase di autorizzazione, è più che quadruplicata in un anno, superando i 159 GW, secondo quanto riportato dal tracker.

Molti di questi impianti potrebbero non vedere la luce per anni, non a causa di problemi di autorizzazione, ma per la mancanza di turbine a gas disponibili presso i produttori.

“Siamo entrati nel 2025 con 46 gigawatt sotto contratto. Abbiamo chiuso l’anno con 83 gigawatt. Chiuderemo quest’anno con almeno 100 gigawatt”, ha dichiarato Scott Strazik, CEO di GE Vernova, durante la conferenza sugli utili del 2025 della scorsa settimana.

I cicli più lunghi delle apparecchiature delle centrali elettriche a gas significano che “non inizieremo a consegnare la maggior parte degli ordini a margine più elevato effettuati nel 2024 e nel 2025 fino al 2027 e oltre”, ha aggiunto Strazik.

Siemens Energy ha dichiarato durante la conference call sui risultati finanziari di novembre che il suo portafoglio ordini per il 2025 “è stato sostanzialmente sostenuto dal fabbisogno di energia elettrica dei data center”.

“Soprattutto negli Stati Uniti, ciò ha determinato una domanda senza precedenti di turbine a gas e infrastrutture di rete, traducendosi in volumi di ordini record per Siemens Energy nell’anno fiscale 2025. Abbiamo quasi raddoppiato il numero di turbine a gas vendute a livello globale, passando da 100 unità nel 2024 a 194 unità nel 2025”, ha dichiarato il presidente e CEO Christian Bruch.

Siemens Energy ha appena stanziato un investimento di 1 miliardo di dollari per potenziare la produzione statunitense di apparecchiature per la rete elettrica e turbine a gas, al fine di sostenere la forte crescita del mercato elettrico statunitense.

Con i principali produttori di turbine che si rivolgono al mercato americano in forte espansione, le carenze di apparecchiature in altri paesi potrebbero diventare ancora più gravi e spingere gli sviluppatori a cercare altre fonti energetiche per soddisfare la domanda di energia.

In un certo senso, la carenza di turbine a gas potrebbe accelerare l’introduzione di fonti di energia rinnovabile in alcune parti dell’Asia e dell’Europa, sostiene Gavin Maguire, editorialista di Reuters specializzato in transizione energetica globale.

L’Europa e l’Asia devono fare affidamento sul gas importato, quindi l’incertezza sui prezzi e le preoccupazioni relative alla sicurezza energetica, soprattutto se combinate con la carenza di turbine a gas, potrebbero spingere questi mercati a puntare su soluzioni non basate sul gas.

Negli Stati Uniti, l’abbondante disponibilità di gas a basso costo e la forte crescita della domanda di energia elettrica costituiscono un ottimo motivo per espandere la capacità di generazione di energia a gas, a condizione che venga eliminato il grave collo di bottiglia nella catena di approvvigionamento. Peccato che l’Europa non goda dello stesso vantaggio.