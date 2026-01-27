Il Bombardier Global 8000 conquista l’Europa: certificazione EASA per il più veloce jet civile in servizio

Dopo il ritiro del Concorde arriva un altro aereo che punta sulla velocità, anche se non supersonico. Il Bombardier Global 8000, il jet civile più rapido dai tempi del leggendario Concorde, ha ricevuto la certificazione dall’EASA (European Union Aviation Safety Agency).

Non è un dettaglio da poco per il costruttore canadese, che chiude così il cerchio delle approvazioni normative dopo aver incassato il via libera da Transport Canada il 5 novembre 2025 e dalla FAA americana il 19 dicembre 2025. L’Europa apre ufficialmente le porte a questo gioiello della tecnica che promette di rendere il mondo, se non più piccolo, decisamente più rapido.

Velocità mach 0.95: quando il tempo è denaro

Il dato che fa brillare gli occhi agli appassionati è la velocità massima: Mach 0.95. Siamo a un soffio dalla barriera del suono, un limite che l’aviazione civile ha guardato con timore reverenziale dopo il ritiro del Concorde. Dalla fine della Joint Venture anglo-francese l’aviazione civile è, diciamolo francamente, diventata molto noiosa. Progetti interessanti come il Lockheed L1011 sono finiti prematuramente e anche Airbus 380 è uscito dalla scena produttiva. Per il resto barba, noia e riduzione dei consumi. Niente più velocità.

Il Global 8000 non è solo veloce, ma è una macchina da “lunga marcia”:

Raggio d’azione: 8.000 miglia nautiche (circa 14.800 km).

8.000 miglia nautiche (circa 14.800 km). Flessibilità: Collega coppie di città impensabili prima d’ora senza scalo, rendendo il globo un villaggio un po’ più connesso.

Stephen McCullough, vicepresidente esecutivo di Bombardier, ha sottolineato come la certificazione EASA sia il frutto di un lavoro certosino di ingegneri e fornitori. E qui, permetteteci una nota di colore: in un mondo dove spesso si premia la “finanza creativa”, è rassicurante vedere che c’è ancora chi lavora sodo per spostare fisicamente persone e merci più velocemente.