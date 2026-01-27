Attualità
Il Bombardier Global 8000 conquista l’Europa: certificazione EASA per il più veloce jet civile in servizio
Il Bombardier Global 8000 ottiene la certificazione EASA: con una velocità di Mach 0.95 e un’autonomia di 8.000 miglia, è il jet civile più veloce dai tempi del Concorde. Tecnologia, comfort e prestazioni record per il nuovo re dei cieli.
Dopo il ritiro del Concorde arriva un altro aereo che punta sulla velocità, anche se non supersonico. Il Bombardier Global 8000, il jet civile più rapido dai tempi del leggendario Concorde, ha ricevuto la certificazione dall’EASA (European Union Aviation Safety Agency).
Non è un dettaglio da poco per il costruttore canadese, che chiude così il cerchio delle approvazioni normative dopo aver incassato il via libera da Transport Canada il 5 novembre 2025 e dalla FAA americana il 19 dicembre 2025. L’Europa apre ufficialmente le porte a questo gioiello della tecnica che promette di rendere il mondo, se non più piccolo, decisamente più rapido.
Velocità mach 0.95: quando il tempo è denaro
Il dato che fa brillare gli occhi agli appassionati è la velocità massima: Mach 0.95. Siamo a un soffio dalla barriera del suono, un limite che l’aviazione civile ha guardato con timore reverenziale dopo il ritiro del Concorde. Dalla fine della Joint Venture anglo-francese l’aviazione civile è, diciamolo francamente, diventata molto noiosa. Progetti interessanti come il Lockheed L1011 sono finiti prematuramente e anche Airbus 380 è uscito dalla scena produttiva. Per il resto barba, noia e riduzione dei consumi. Niente più velocità.
Il Global 8000 non è solo veloce, ma è una macchina da “lunga marcia”:
- Raggio d’azione: 8.000 miglia nautiche (circa 14.800 km).
- Flessibilità: Collega coppie di città impensabili prima d’ora senza scalo, rendendo il globo un villaggio un po’ più connesso.
Stephen McCullough, vicepresidente esecutivo di Bombardier, ha sottolineato come la certificazione EASA sia il frutto di un lavoro certosino di ingegneri e fornitori. E qui, permetteteci una nota di colore: in un mondo dove spesso si premia la “finanza creativa”, è rassicurante vedere che c’è ancora chi lavora sodo per spostare fisicamente persone e merci più velocemente.
Non solo muscoli: il comfort a 41.000 piedi
La velocità è nulla senza il controllo, diceva un vecchio spot, ma in quota è nulla senza l’ossigeno. Una delle caratteristiche più interessanti del Global 8000 è la gestione della pressurizzazione. Mentre l’aereo viaggia a 41.000 piedi, la cabin altitude (l’altitudine percepita in cabina) è di soli 2.691 piedi (820 metri).
Questo riduce drasticamente lo stress fisiologico e la fatica del viaggio, permettendo ai passeggeri di atterrare pronti per lavorare (o per godersi la vacanza), invece che distrutti dal jet lag.
Tecnologia e Agilità: il segreto della “Smooth Flĕx Wing”
Nonostante le dimensioni e la potenza, il velivolo mantiene l’agilità di un jet leggero. Il segreto risiede nell’ala Smooth Flĕx Wing, progettata come se fossero due ali in una:
Una configurazione ad alta portanza per manovrabilità a bassa velocità (decolli e atterraggi corti).
Una configurazione ad alta velocità per le crociere intercontinentali.
Il risultato? Il Global 8000 può operare nel 30% di aeroporti in più rispetto ai suoi diretti concorrenti. Questo significa poter arrivare molto più vicini alle proprie destinazioni.
Il pacchetto è completato dal sistema Bombardier Pũr Air, con filtri HEPA di grado ospedaliero che catturano il 99,99% di virus e allergeni, e dal cockpit Bombardier Vision, un concentrato di avionica fly-by-wire che farebbe invidia a una navetta spaziale.
Il Global 8000 è entrato in servizio nel dicembre 2025 e, con la certificazione europea in tasca, si appresta a dominare i cieli del vecchio continente. Bombardier dichiara che è come avere “due aerei in uno”: velocità da record e comfort da salotto di lusso. In un’epoca di incertezze, una cosa è certa: la voglia di correre dell’uomo non si è fermata. E per chi se lo può permettere, il mondo è appena diventato un po’ più piccolo.
