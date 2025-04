Il 2024 è stato un anno record per l’eolico, ma non è sufficiente agli obiettivi ambientali

Lo scorso anno il mondo ha installato una capacità eolica record, ma ciò non è sufficiente per raggiungere l’obiettivo di triplicare la capacità di energia rinnovabile entro la fine del decennio, secondo quanto affermato mercoledì dal Global Wind Energy Council (GWEC) in un nuovo rapporto .

A livello globale, nel 2024 sono stati installati complessivamente 117 gigawatt (GW) di energia eolica, un anno record per la nuova capacità, secondo quanto riportato dall’ente del settore eolico nel suo Global Wind Report 2025.

La nuova capacità eolica ha registrato un boom nonostante l’incertezza politica e l’instabilità, ha affermato il GWEC.

Ha inoltre osservato che “Tuttavia, questo slancio non è sufficiente. Per sfruttare appieno i vantaggi dell’energia eolica e allinearsi all’accordo della COP28 di triplicare la capacità rinnovabile globale entro il 2030, lo sviluppo dell’eolico deve aumentare rapidamente”.

Inoltre, il GWEC ha sottolineato che, sebbene il 2024 sia stato un altro anno record per le installazioni eoliche, ‘i dati principali nascondono grandi disparità in termini di ritmo di sviluppo nei mercati globali, con la maggior parte delle installazioni concentrate in un piccolo numero di mercati maturi chiave, tra cui Cina ed Europa’.

Guardando al futuro, l’ente industriale mette in guardia dall’aumento dell’instabilità politica in alcuni mercati e sottolinea la necessità di migliorare le procedure di autorizzazione, la trasmissione della rete e i meccanismi di asta per stare al passo con l’elettrificazione, rispettando al contempo gli obiettivi concordati a livello globale di triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030.

L’industria eolica deve ora affrontare nuovi venti contrari, tra cui pressioni macroeconomiche, frammentazione del commercio, disallineamento della catena di approvvigionamento e disinformazione.

“Mentre l’energia eolica continua a stimolare gli investimenti e l’occupazione, a migliorare la sicurezza energetica e a ridurre i costi per i consumatori, assistiamo a un contesto politico più instabile in alcune parti del mondo, con attacchi ideologici contro l’eolico e le energie rinnovabili e la sospensione di progetti in fase di realizzazione, che minacciano la certezza degli investimenti”, ha affermato Ben Backwell, CEO del GWEC.

Nonostante il record di installazioni eoliche e solari, il mondo non è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di triplicare la capacità delle energie rinnovabili entro il 2030, ha affermato in ottobre l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE). Questa valutazione del deficit di capacità necessaria è stata formulata prima che emergessero le ultime difficoltà per il settore: l’amministrazione statunitense ostile, le guerre tariffarie che minacciano l’inflazione dei costi e il caos nella catena di approvvigionamento, nonché le prospettive più cupe per l’economia globale.