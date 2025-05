Idrogeno Bianco: c’è una corsa mondiale alla ricerca di questa ricchezza sotterranea

Mentre le aziende di tutto il mondo corrono per aumentare la loro capacità di produzione di idrogeno verde per alimentare l’industria pesante e i trasporti a sostegno di una transizione verde, altre guardano all’idrogeno naturale, noto anche come idrogeno bianco, oro o geologico, come soluzione.

Da quando questa fonte di energia è stata scoperta in Mali nel 2012, l’interesse per il suo sviluppo è stato lento a causa della mancanza di conoscenze sulla quantità di idrogeno bianco presente nel mondo e su dove trovarlo esattamente. Tuttavia, lo sviluppo di diversi nuovi progetti, in Europa, Africa e America, ha suscitato speranze tra i produttori di energia.

I ricercatori hanno trovato per la prima volta l’idrogeno naturale in Mali nel 2012 , quando hanno scoperto che un pozzo trivellato diversi decenni prima emetteva idrogeno bianco. Si pensa che l’idrogeno sia stato prodotto attraverso reazioni di acqua e minerali ricchi di ferro sotto la superficie terrestre. Il bello dell’idrogeno bianco è che si rinnova continuamente, attraverso un processo chiamato serpentinizzazione, il che lo rende altamente sostenibile. In seguito alla scoperta, i geologi hanno cercato il modo di estrarre questa fonte di energia pulita.

Il dottor Michael Webber, professore di risorse energetiche presso l’Università del Texas, ha spiegato : “La Terra ha molti luoghi in cui coesistono le condizioni giuste per produrre e accumulare naturalmente l’idrogeno, che può poi essere estratto per essere utilizzato dalla società”. La buona notizia è che, lasciando che sia la terra a fare il lavoro per noi, questa fonte di idrogeno è probabilmente molto più pulita da produrre rispetto agli attuali metodi di gassificazione del carbone, di reforming del metano o di elettrolizzazione dell’acqua”.

Dopo diversi anni di esplorazione, i ricercatori di tutto il mondo sperano di poter finalmente sfruttare questa fonte di energia naturale per sostenere una transizione verde. Negli ultimi mesi, l’interesse degli investitori per l’idrogeno bianco è aumentato. Nell’ultimo anno alcune importanti società minerarie ed energetiche hanno sostenuto investimenti in attività di ricerca e sviluppo sull’idrogeno bianco, tra cui Rio Tinto, Fortescue, la società energetica statale russa Gazprom e BP. Diversi progetti esplorativi sono attualmente in corso in tutto il mondo, tra cui Canada, Stati Uniti e Francia. Grazie ai maggiori investimenti, i ricercatori si aspettano che il prossimo anno sia cruciale per comprendere meglio questa fonte energetica e valutarne la fattibilità.

Alcuni esperti di energia sono meno ottimisti sul potenziale di sfruttamento dell’idrogeno bianco, sottolineando che è sparso in tutto il mondo e che non si sa bene dove trovarlo e come sfruttarlo. Il responsabile della ricerca di Rystad Energy, Minh Khoi Le, ha affermato che il futuro dell’idrogeno bianco è attualmente difficile da prevedere, suggerendo che è in corso una “ corsa all’oro bianco ”.

“Credo che l’anno scorso sia stato l’anno in cui le cose sono diventate davvero interessanti per lo spazio dell’idrogeno naturale, perché è stato allora che molte aziende hanno iniziato a pianificare campagne di trivellazione, test di estrazione e abbiamo iniziato a vedere anche alcuni grandi operatori che hanno iniziato a partecipare”, ha detto Le. “Da allora, direi che i progressi sono stati relativamente lenti. Sono poche le aziende che hanno effettivamente iniziato a trivellare”.

Questa incertezza non ha impedito ad alcuni grandi attori di sostenere l’idrogeno bianco. Nel 2024, Bill Gates e Jeff Bezos sono stati solo due dei finanziatori della startup statunitense Koloma, che ha raccolto oltre 400 milioni di dollari. Aaron Mattson, amministratore delegato di Mafic Consulting Group, ha dichiarato : “Koloma ha annunciato più di sei mesi fa, attraverso High Plains Resources, di aver trovato concentrazioni significative in uno dei suoi pozzi in Kansas… Resta da vedere in che misura possa essere estratto commercialmente”.

Nel frattempo, Eric Toone, responsabile tecnologico di Breakthrough Energy, ritiene che i depositi di idrogeno bianco siano molto più abbondanti di quanto molti ricercatori pensino. “Sappiamo che è là fuori e non solo in sacche isolate. Le prime esplorazioni hanno individuato idrogeno naturale in sei continenti. La sfida ora è capire come estrarlo in modo efficiente, spostarlo in modo sicuro e costruire i sistemi per farlo funzionare”, ha spiegato Toone.

Un’area in fase di esplorazione è la Francia, dopo la scoperta di idrogeno bianco in miniere abbandonate nella regione della Lorena nel 2023. Nel marzo di quest’anno, ulteriori esplorazioni nella vicina zona della Mosella hanno rivelato ulteriori riserve . Si ritiene che i depositi abbiano complessivamente 92 milioni di tonnellate di idrogeno, per un valore di circa 92 miliardi di dollari . Ora si tratta di capire come estrarre la fonte di energia in modo sicuro, poiché né la Francia né altri Paesi che intraprendono attività di valutazione hanno un quadro normativo chiaro per l’esplorazione e la produzione di idrogeno naturale.

L’esplorazione delle riserve naturali di idrogeno è in fase nascente, con pochissime informazioni sull’esistenza di questa fonte di energia e sul motivo della sua presenza. Sebbene vi siano grandi speranze sulla natura rinnovabile dell’idrogeno bianco, potrebbero essere necessari anni di ricerca e sviluppo in varie località del mondo per comprendere adeguatamente l’entità delle riserve, nonché il modo di estrarre e sostenere la fonte energetica.