I segreti dell’IPO di SpaceX: pianeta Marte, miliardi bruciati e il monopolio di Elon Musk

L’attesa è finalmente terminata. Il documento S-1 depositato presso la SEC statunitense il 20 maggio 2026 ha sollevato il velo sui conti di Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX). L’azienda privata più grande e chiacchierata al mondo sbarca al Nasdaq con il ticker “SPCX“. Ma cosa acquistano esattamente gli investitori quando si assicurano un frammento del sogno spaziale di Elon Musk?

Un’analisi tecnica e disincantata dei dati rivela un quadro affascinante, caratterizzato da investimenti produttivi colossali, un assetto di potere a dir poco autocratico e una spesa pubblica che fa da indispensabile propulsore. Valutando il documento in ottica macroeconomica, emergono sei punti nevralgici che ridefiniscono il concetto stesso di mega-cap tecnologica.

Quanto viene venduto, a che prezzo e la struttura del controllo

Sebbene il prospetto preliminare mantenga ancora il riserbo sul prezzo puntuale di collocamento, l’obiettivo strategico è lampante: una valutazione iniziale di almeno 1.500 miliardi di dollari. Questo renderebbe SpaceX il debutto in Borsa più imponente della storia, capace di incoronare Musk come primo trilionario del pianeta.

Il mercato retail e istituzionale comprerà le azioni di Classe A (un voto ciascuna), ma il potere decisionale non si sposterà da Starbase, Texas. Musk e i suoi fedelissimi detengono infatti le azioni di Classe B, che garantiscono ben dieci voti per azione. Attualmente, Musk possiede 849 milioni di azioni di Classe A e 5,6 miliardi di azioni di Classe B. Cumulando le quote degli insider, la dirigenza controlla l’86% del potere di voto. L’investitore finanzia l’impresa, ma non tocca il volante. Inoltre, per evitare crolli post-quotazione, Musk ha accettato un blocco delle vendite (lock-up) di 366 giorni, mentre per gli altri investitori il blocco è di 180 giorni, sebbene con rilasci scaglionati legati ai futuri utili trimestrali.

I conti in rosso e la formidabile macchina degli investimenti

Nonostante un fatturato di tutto rispetto pari a 18,7 miliardi di dollari nel 2025, SpaceX ha registrato una perdita netta di 4,9 miliardi. E la situazione nel primo trimestre del 2026 ha visto un’accelerazione del deficit: 4,3 miliardi di rosso su 4,7 miliardi di ricavi.

Dal punto di vista dei conti puri, questi numeri descrivono una formidabile macchina di spesa. Le spese in conto capitale (capex) hanno toccato i 20,7 miliardi di dollari. Questo flusso di denaro finanzia catene di fornitura, industrie siderurgiche, ingegneria di punta e infrastrutture avanzate, agendo da potente moltiplicatore economico reale in aperta antitesi alla pura finanza di carta.

Bisogna dire che questi sono tutti investimenti per il futuro, nel senso letterale: Starlink e SpaceX devono la loro redditività agli enormi investimenti per la messa in orbita dei satelliti e la realizzazione dei vettori. Sono praticamente solo costi fissi in carico all’azienda.

Segmento di Business Ricavi 2025 (Miliardi $) Spesa Capex 2025 (Miliardi $) Dinamica Economica Starlink 11,4 Condivisa (8,0 totale) Infrastruttura in forte espansione Lanci e Spazio 4,1 Condivisa (8,0 totale) In perdita strutturale, ma strategica xAI (Intelligenza Art.) 3,2 12,7 Altissimo assorbimento di cassa

Il buco nero dell’Intelligenza Artificiale (xAI)

La vera sorpresa del bilancio è l’impatto della fusione con xAI, formalizzata a febbraio 2026. L’azienda sta bruciando cassa a ritmi vertiginosi per colmare il divario con i leader dei modelli linguistici. Dei 20,7 miliardi di investimenti totali, ben 12,7 miliardi sono stati assorbiti da xAI per la costruzione di imponenti data center.

Curiosamente, SpaceX si sta trasformando in un ibrido tra un’agenzia aerospaziale e una società di cloud computing. Ha infatti siglato un accordo per affittare potenza di calcolo ad Anthropic per 1,25 miliardi di dollari al mese fino al 2029. Un affare che garantisce flussi di cassa sicuri, necessari per calmierare le voragini di bilancio a breve termine, ma, evidentemente, non ancora sufficienti a sostenere lo sviluppo di xAI. Il problema è che SpaceX e Starlink sono semimonopolisti, xAI è uno dei tanti.

Il compenso “Marte o Morte”

Le politiche di remunerazione sfiorano la fantascienza. Musk percepisce uno stipendio base di appena 54.000 dollari. La sua vera retribuzione dipende da target che allineano gli incentivi a traguardi letteralmente interplanetari. Un pacchetto da un miliardo di azioni di Classe B si attiverà solo se l’azienda riuscirà a stabilire una colonia marziana permanente con almeno un milione di abitanti, raggiungendo una capitalizzazione di 7.500 miliardi di dollari. Un secondo pacchetto da 302,1 milioni di azioni è legato al completamento di misteriosi “data center non terrestri”. Alenmo lui ci crede nel suo progetto spaziale. Vorrei vedere i politici legare le proprie remunerazioni al successo delle proprie politiche…

Il capitalismo delle parti correlate e la galassia Musk

Leggendo tra le righe del documento, il confine tra le varie società di Musk appare decisamente poroso. Le operazioni tra “parti correlate” sono all’ordine del giorno. Solo nel 2025, SpaceX ha acquistato Cybertrucks da Tesla per 131 milioni di dollari (rigorosamente al “prezzo di listino suggerito dal produttore”) e sistemi di accumulo Megapack per 506 milioni.

Contestualmente, xAI ha versato a Tesla 731 milioni di dollari tra l’inizio del 2024 e febbraio 2026. Con Tesla citata ben 87 volte nel prospetto – in cui si delineano progetti congiunti per una fabbrica di chip (“Terafab“) e un misterioso progetto di intelligenza artificiale (“Macrohard“… cfr Microsoft, una software company autonoma) – emerge il profilo di un conglomerato verticale non dichiarato, in cui le risorse si spostano da una tasca all’altra del fondatore.

Lo Stato come socio di maggioranza occulto

Il dettaglio forse più emblematico per chi osserva i cicli economici è il ruolo vitale della spesa pubblica. Circa il 20% dei ricavi di SpaceX deriva dalle agenzie federali statunitensi: NASA, Pentagono e National Reconnaissance Office (NRO), con cui SpaceX sta attivamente sviluppando una rete satellitare militare classificata.

È la sublimazione di un paradosso moderno: un campione assoluto dell’innovazione e del libero mercato che prospera in gran parte sulle spalle di mastodontici contratti statali. Senza queste massicce iniezioni di fondi pubblici, l’intera impalcatura privata collasserebbe, a dimostrazione che le grandi frontiere tecnologiche si varcano sempre a braccetto con il budget dello Stato.

L’IPO di SpaceX ci consegna quindi il ritratto di un’azienda che trascende la classica metrica del profitto trimestrale. Quotare SpaceX significa scommettere su un gigantesco piano infrastrutturale e industriale di portata storica, le cui ricadute beneficeranno l’intera filiera produttiva americana molto prima di generare un utile netto da distribuire ai piccoli azionisti. Sempre che tutto questo trend prosegua.

Nello stesso tempo è curioso come la finanza vada a premiare un agente che opera grazie a una situazione semi monopolista e a ricche commesse pubbliche. Nello stesso tempo gli utili realizzati in una situazione semi-monopolista vanno ad alimentare una concorrenza espansiva in un settore, in questo momento, fortemente competitivo, l’Intelligenza Artificiale. Dal punto di vista operativo-finanziario sarà uno scontro molto interessante.