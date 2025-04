I Marines ricevono la loro prima arma a Microonde contro gli stormi di Droni

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha preso in consegna l’arma Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm, o ExDECS, come annunciato oggi dal suo produttore Epirus in concomitanza con la conferenza Modern Day Marine a Washington, D.C.

ExDECS consentirà al Corpo dei Marines di avviare esperimenti con la tecnologia ad alta potenza a microonde (HPM) nel ruolo sempre più critico della difesa aerea a bassa quota (LAAD). Questo tipo di sistema anti-drone è sempre più considerato un elemento fondamentale nella protezione delle forze armate e qualcosa di urgentemente necessario per migliorare le attuali e future capacità di difesa aerea terrestre.

ExDECS è un derivato del Leonidas , un sistema anti-drone basato sull’energia HPM sviluppato da Epirus, i cui prodotti saranno presto oggetto di un articolo molto approfondito. L’azienda ha consegnato il primo sistema ExDECS al Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division in Virginia all’inizio di quest’anno, dove ha completato i test di accettazione da parte del governo in vista di un programma di test pianificato.

Il sistema HPM mobile e a stato solido è stato sviluppato nell’ambito di un contratto assegnato dall’Ufficio di ricerca navale (ONR) della Marina degli Stati Uniti. Nel settembre 2024, l’ONR ha assegnato a Epirus un ulteriore contratto di follow-up per supportare ulteriori test e valutazioni del sistema nell’ambito del programma Preliminary Evaluation of Ground-based Anti-Swarm UAS System (PEGASUS).

“La guerra con i droni sta cambiando rapidamente il modo di combattere. Sistemi come ExDECS offrono ai marines un vantaggio decisivo neutralizzando più minacce elettroniche contemporaneamente con un unico sistema, quella che chiamiamo capacità uno-a-molti”, ha affermato Andy Lowery, CEO di Epirus. ‘Questa consegna è un passo fondamentale verso l’introduzione di soluzioni anti-sciame non cinetiche che migliorano la mobilità, la sopravvivenza e la letalità delle nostre forze marine’.

Sebbene la portata massima effettiva di ExDECS sia classificata, il Dipartimento della Difesa ha confermato che i sistemi HPM di Epirus possono colpire bersagli a “distanze tatticamente rilevanti”, In generale, i sistemi HPM sono destinati alla difesa puntuale, efficaci entro poche miglia dal bersaglio, quindi sono adatti a un difesa di punto.

Leonidas Expeditionary è stato introdotto nel 2024 ed è l’ultima aggiunta alla gamma di sistemi HPM scalabili dell’azienda per la controelettronica. ExDECS è progettato per integrarsi con veicoli tattici leggeri e rimorchi per migliorare le capacità di difesa aerea a corto raggio (SHORAD) delle spedizioni.

Le armi HPM appartengono a una categoria più ampia di armi a energia diretta, che include anche i laser. Tutte affrontano il bersaglio o i bersagli senza l’uso di proiettili.

Nello specifico, le armi HPM utilizzano onde radio ad alta frequenza per disturbare o disabilitare i sistemi elettronici critici di un bersaglio, letteralmente friggendoli se le armi sono abbastanza potenti. Una volta colpiti, i droni aerei si schiantano o subiscono malfunzionamenti.

I livelli di potenza di un sistema HPM e il modo in cui focalizza il suo raggio hanno un impatto sulla sua portata e sulla sua capacità di affrontare più minacce contemporaneamente. Un raggio ampio significa che le armi HPM hanno un potenziale maggiore per contrastare gli sciami di droni rispetto ai laser, che devono concentrarsi su un solo bersaglio alla volta.

Un’arma a energia diretta a radiofrequenza offre anche notevoli vantaggi rispetto alle opzioni “soft-kill”, come i disturbatori di guerra elettronica, in quanto può anche abbattere i droni che operano in modo autonomo o quelli che utilizzano cavi in fibra ottica, disturbando i loro sistemi elettronici di bordo.

L’ExDECS e il sistema Leonidas sono destinati principalmente a neutralizzare velivoli senza pilota, compresi i droni di grandi dimensioni o gli sciami di droni collegati in rete. Potrebbero anche essere impiegati contro velivoli più tradizionali, missili da crociera a bassa quota e persino minacce a terra. L’esercito statunitense ha già acquisito e testato sul campo un’arma a microonde apparentemente progettata per il controllo non letale della folla.

Come un laser, anche un’arma HPM è economica da utilizzare. Epirus stima che abbattere un drone con ExDECS costi solo cinque centesimi. Questo diventa un fattore ancora più importante quando si ha a che fare con sciami di droni, per i quali un sistema come ExDECS è ottimizzato. Come ha dichiarato un portavoce di Epirus a TWZ: “Non si tratta di prendere di mira un drone alla volta, ma di influenzare tutto ciò che si trova all’interno del volume di spazio coperto dal nostro array a scansione elettronica”.

Epirus ha sviluppato Leonidas, un’arma a energia diretta (HPM) che sfrutta amplificatori a stato solido controllati dall’IA per un’elevata efficienza e scalabilità. Le armi HPM sono un’area di crescente investimento per le forze armate globali, inclusi gli Stati Uniti. Epirus è un attore chiave nel settore, con Leonidas già integrato su veicoli come lo Stryker. Altri sistemi HPM includono il THOR dell’USAF e l’RF DEW britannico.

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti sta espandendo significativamente la sua strategia anti-drone. Attualmente utilizzano sistemi come il MADIS e l‘L-MADIS, che impiegano il jamming elettronico e, in alcuni casi, effettori cinetici (cannoni da 30mm, M240C, missili Stinger). L’L-MADIS ha dimostrato la sua efficacia abbattendo un drone iraniano nel 2019.

Oltre a questi sistemi basati su veicoli, i Marines mirano a fornire capacità anti-drone a ogni fante e a rafforzare la difesa delle installazioni con sistemi non cinetici (I-CUAS), cioè che non usano proiettili. Con l’aumento della resistenza e autonomia dei droni, la necessità di un’ampia gamma di contromisure è cruciale. L’acquisizione dell’ExDECS, un sistema HPM basato su rimorchio potentemente scalabile, segna l’inizio delle prove dei Marines con questa avanzata tecnologia anti-drone.