I devastanti effetti a cascata dl blocco delle Terre Rare dalla Cina

L’unica miniera attaulmente attiva di REE degli Stati Uniti, MP Materials, produce REE leggere e non dispone di capacità di separazione delle REE pesanti, mentre gli impianti di Lynas USA non saranno ampliati fino al 2027 o oltre. (Reuters)

In un’economia globale interconnessa, le perturbazioni in un angolo hanno effetti su tutti i continenti, e le recenti restrizioni alle esportazioni di elementi delle terre rare (REE) imposte dalla Cina sono un duro promemoria di questa realtà.

Annunciate come contromisura alle tariffe statunitensi, queste restrizioni prendono di mira sette REE critiche e i magneti, bloccando le spedizioni in tutto il mondo a causa di un sistema di licenze in preparazione da tempo. Ciò minaccia la catena di approvvigionamento globale, che è diventata strettamente interconnessa nell’era contemporanea, danneggiando non solo gli Stati Uniti ma tutte le nazioni che dipendono da questi materiali per l’industria tecnologica, automobilistica e della difesa. La fragilità della catena di approvvigionamento globale è stata messa in luce nel 2022, quando l’attacco della Russia all’Ucraina ha interrotto le forniture di neon e palladio, paralizzando la produzione di semiconduttori e causando ritardi in tutti i settori, dall’automobile agli smartphone.

Ora, la decisione della Cina di bloccare le esportazioni di REE, di cui detiene il monopolio (60% dell’estrazione, 90% della lavorazione), minaccia un effetto a cascata simile, poiché questi elementi sono fondamentali per la produzione di magneti utilizzati nei motori dei veicoli elettrici (EV), nelle turbine eoliche e nei componenti degli smartphone.

Il blocco colpisce i produttori in Cina, Vietnam, Giappone e oltre, poiché anche le fabbriche cinesi devono dare la priorità alle forniture per le aziende nazionali. Il Vietnam, che è un hub in crescita per gli AirPods di Apple, non ha capacità di lavorazione delle REE, lasciando le sue fabbriche bloccate. Questa interruzione interconnessa evidenzia come nessuna nazione sia immune quando una catena di approvvigionamento vacilla.

Gli Stati Uniti, che importano 170 milioni di dollari di REE all’anno, pari allo 0,03% del loro commercio con la Cina (557 miliardi di dollari), potrebbero sembrare minimamente esposti. Tuttavia, questa cifra non riflette il reale impatto che la misura avrà sulle aziende statunitensi, che dipendono dalla Cina per l’80% delle importazioni di REE e per il 90% dei magneti in terre rare. Aziende come Tesla, Apple e Lockheed Martin devono affrontare rischi immediati per la produzione. Gli stabilimenti di Tesla a Shanghai e negli Stati Uniti dipendono dai magneti cinesi per i motori dei veicoli elettrici e le restrizioni alle esportazioni potrebbero ritardare la produzione e aumentare i costi, riducendo i margini o aumentando i prezzi al consumo.

La produzione di iPhone di Apple, in Cina e Vietnam, deve affrontare una carenza di componenti per altoparlanti e display, che minaccia l’approvvigionamento globale. Lockheed Martin, inserita nella lista dei controlli sulle esportazioni della Cina, rischia ritardi nella produzione di missili, poiché le terre rare pesanti provengono esclusivamente dalla Cina. Queste interruzioni amplificano i costi e i ritardi, con ripercussioni sui mercati globali in cui le aziende statunitensi sono attori chiave.

Tutti li hanno, nessuno li sfrutta

Mentre paesi come l’Australia, il Vietnam e il Brasile possiedono giacimenti di REE, ci vorrebbero anni per realizzare gli impianti di lavorazione. L’unica miniera di REE degli Stati Uniti, MP Materials, produce REE leggeri e non ha la capacità di separare quelli pesanti, mentre gli impianti di Lynas USA non saranno ampliati fino al 2027 o oltre.

In ogni caso, le prospettive a lungo termine non offrono alcun rimedio al problema immediato. Le scorte potrebbero durare 60-90 giorni, ma la carenza a breve termine farà impennare i prezzi e bloccherà la produzione.

Per i consumatori, ciò significa veicoli elettrici e smartphone più costosi; per la difesa, rischia di compromettere la sicurezza nazionale. La guerra commerciale, con i dazi statunitensi che provocano la ritorsione della Cina, ha trasformato una dipendenza gestibile in una crisi, con tutte le nazioni coinvolte nel fuoco incrociato.

Il sistema di licenze cinese, che raccoglie i dati degli utenti finali, rafforza anche la sua influenza geopolitica, potenzialmente mirando alle catene di approvvigionamento delle aziende statunitensi.

Mentre il mondo è alle prese con questo shock, la lezione è chiara: le catene di approvvigionamento interconnesse richiedono cooperazione, non escalation. Senza dubbio, gli Stati Uniti e i loro alleati devono accelerare la diversificazione delle REE, ma un sollievo immediato richiede un allentamento delle tensioni commerciali.

Altrimenti, l’economia globale dovrà affrontare un’altra dolorosa interruzione, dimostrando che in un mondo interconnesso nessuno vince quando le catene di approvvigionamento si interrompono.

Questa però è anche una pistola a un solo colpo per la Cina: una volta che fosse, con grande impegno finanziario, riaperto il ciclo produttivo delle Terre Rare, l’arma del ricatto di Pechino sarebbe concluso in modo definitivo e completo. Le nuove miniere non si chiuderebbero per l’improvviso ritorno sul mercato dei materiali cinesi. Tra 90 giorni potrebbe succedere il caos, ma sarà una tantum.