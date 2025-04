I Dazi negli USA sono tornati al livello del 1933, quando c’era Roosevelt, ma l’economia sta molto meglio

L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno affrontato un’aliquota tariffaria media così elevata è stato nel marzo 1933, durante il primo insediamento del presidente Franklin D. Roosevelt. All’epoca, il Paese era nel pieno della Grande Depressione e il Dust Bowl stava devastando i terreni agricoli.

A distanza di 80 anni, gli analisti di Goldman non vedono (ancora) ripetersi la storia, nonostante i democratici sperino in una “Grande Depressione 2.0”. Come hanno detto gli analisti ai clienti:

L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno avuto tariffe doganali sulle importazioni così elevate come quelle attuali, il presidente dichiarò che “l’unica paura che abbiamo è la paura stessa”.

Un’affermazione audace da parte di FDR, che rimase in carica fino alla fine della seconda guerra mondiale, che suggerisce forse che all’epoca avevamo davvero molta paura.

A distanza di circa 80 anni, l’economia statunitense è in condizioni molto migliori rispetto agli anni ’30. Il boom post-pandemia ha inaugurato una serie di anni di crescita superiore alla media, in gran parte trainata dai consumatori statunitensi.

Gli analisti di Goldman Chris Hussey e Sarah Herr hanno fornito ai clienti ulteriori dettagli sui dazi:

Patrick Creuset valuta il potenziale impatto dei dazi e della deglobalizzazione sui volumi commerciali in una nota del 15 aprile intitolata “Global Transportation: De-globalization: Trade Recession Roadmap” (Trasporti globali: deglobalizzazione: roadmap per la recessione commerciale). Se l’aliquota tariffaria effettiva degli Stati Uniti dovesse tornare ai livelli degli anni ’30, potremmo assistere a un calo significativo dei volumi commerciali statunitensi. Tuttavia, i nostri economisti, tra cui Elsie Peng, Alec Phillips e David Mericle, osservano che i cambiamenti nei flussi commerciali potrebbero ridurre sostanzialmente l’aumento dell’aliquota tariffaria effettiva in un documento dell’11 aprile intitolato “How Much Will the Effective Tariff Rate Rise?” (Di quanto aumenterà l’aliquota tariffaria effettiva?). Tuttavia, se la domanda di importazioni statunitensi si spostasse dalla Cina verso paesi con costi di produzione più elevati ma aliquote tariffarie statunitensi più basse, l’impatto sui prezzi dei beni importati sarebbe maggiore di quanto implicito dall’aumento dell’aliquota tariffaria effettiva.

L’aliquota tariffaria media degli Stati Uniti, sulla base dei recenti annunci, sarebbe la più alta dal 1930

Lo Smoot-Hawley Tariff Act contribuì a un calo del 60% circa del commercio statunitense nel 1931/32

Separatamente, la previsione GDPNow della Fed di Atlanta ha corretto al ribasso il PIL statunitense del primo trimestre in modalità “Grande Depressione” la scorsa settimana.



I democratici hanno scatenato una guerra dell’informazione con i loro sostenitori dei media mainstream nel tentativo di convincere i consumatori che l’armageddon economico è imminente.

La conclusione degli analisti è che l’economia statunitense odierna è su basi molto più solide rispetto a otto decenni fa.

Però qualcuno potrebbe ancora rovinare le festa: Jerome Powell che sta “Facendo politica” con i tassi della Federal Reserve.