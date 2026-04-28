I 209 miliardi di Conte? Erano già scritti nei fogli Excel della Commissione

Giuseppe Conte continua a rivendicare, con ostinazione quasi notarile, il merito di aver “portato all’Italia 209 miliardi” dall’Europa. È una formula che sul piano propagandistico ha funzionato benissimo: semplice, immediata, suggestiva. Evoca l’immagine del premier che entra nei palazzi di Bruxelles, batte i pugni sul tavolo e torna in patria con il bottino. Una narrazione perfetta per la comunicazione politica, molto meno per la realtà economica.

Perché appena si esce dallo storytelling e si entra nel terreno dei numeri, dei regolamenti e della finanza pubblica, quella tesi si sgonfia rapidamente. La cifra dei 209 miliardi non fu il frutto di un capolavoro negoziale personale di Conte. Non fu una concessione straordinaria ottenuta grazie al suo talento diplomatico. Non fu il risultato di una vittoria politica contro partner europei inizialmente contrari. Fu, molto più banalmente, la conseguenza automatica dei criteri di riparto fissati dalla Commissione europea per il Recovery and Resilience Facility, il cuore del Next Generation EU da cui nacque il PNRR.

La quota teoricamente spettante a ciascun Paese membro era infatti calcolata sulla base di parametri oggettivi: popolazione, PIL pro capite relativo, condizioni del mercato del lavoro e, nella fase successiva, impatto economico della pandemia, misurato attraverso la caduta del PIL nel 2020 e nel biennio seguente. In sostanza, il peso della quota italiana non fu scritto dal carisma del premier di turno, ma da una formula tecnica già codificata nei regolamenti europei. Per chi volesse trovare i riscontri a questi dati alleghiamo il .pdf completo della norma recovery-and-resilience-facility-fax-ita.

Detto in modo ancora più chiaro: Conte ha venduto come conquista personale ciò che era già scritto nei fogli Excel della Commissione.