I 12 punti chiave del Discorso sullo Stato dell’Unione di Donald Trump

Il presidente Donald Trump ha concluso le sue prime sei settimane di mandato con un discorso di 100 minuti a una sessione congiunta del Congresso.

Il discorso del 4 marzo ha fatto seguito a un blitz di oltre 100 azioni esecutive che hanno avuto un impatto su quasi tutti gli aspetti del governo e delle relazioni degli Stati Uniti con le altre nazioni.

Di seguito, attraverso Lawrence Wilson, Joseph Lord, Travis Gillmore e Sam Dorman di The Epoch Times, i punti salienti del discorso, che è iniziato con l’affermazione “L’America è tornata” e si è concluso con un appello a “rinnovare la promessa illimitata del sogno americano”.

Dal punto di vista dell’approvazione popolare è stato un enorme successo, come indicano i sondaggi, anche non amici, compiuti subito dopo:

1. Tagli fiscali promessi per tutti gli americani

Trump ha promesso tagli fiscali generalizzati, tra cui tagli al reddito delle persone fisiche, alle imprese e all’industria.

Dopo che la legge fiscale del 2017 dei Repubblicani non è riuscita a rendere permanenti i tagli alle imposte sul reddito delle persone fisiche, Trump ha dichiarato di voler spingere i legislatori a garantire che questo Congresso lo faccia.

Trump ha ribadito le proposte della sua campagna elettorale di porre fine alle tasse sulle mance, sulle retribuzioni degli straordinari e sui benefici della previdenza sociale, e ha proposto di azzerare gli interessi sui prestiti per i veicoli prodotti in America.

Trump ha incoraggiato i democratici a unirsi ai repubblicani nel sostenere la legislazione, suggerendo che altrimenti andrebbero incontro a conseguenze politiche.

“Sono sicuro che voterete a favore di questi tagli fiscali perché, altrimenti, non credo che il popolo vi voterà mai in carica”, ha detto.

Trump ha aggiunto che questi tagli fiscali – che ammonterebbero a 4.500 miliardi di dollari in un decennio secondo l’attuale piano del GOP della Camera – sarebbero retroattivi al 20 gennaio 2025.

2. Confine chiuso, deportazioni in corso

Trump ha sottolineato gli sforzi della sua amministrazione per mettere in sicurezza il confine, avendo firmato 10 ordini esecutivi relativi all’arresto del flusso di immigrati clandestini e all’avvio di deportazioni di massa in tutto il Paese per eliminare i criminali violenti dal Paese.

“Poche ore dopo aver prestato giuramento, ho dichiarato un’emergenza nazionale sul nostro confine meridionale e ho schierato l’esercito americano e la pattuglia di confine per respingere l’invasione del nostro Paese, e che lavoro hanno fatto”, ha detto Trump. “Di conseguenza, il mese scorso gli attraversamenti illegali del confine sono stati di gran lunga i più bassi mai registrati”.

Trump ha detto che la sua retorica ha anche contribuito a incoraggiare gli aspiranti immigrati illegali a riconsiderare i loro piani.

“Hanno sentito le mie parole e hanno scelto di non venire”, ha detto.

Il presidente ha anche sottolineato il suo ordine che designa i cartelli e le bande transnazionali come organizzazioni terroristiche straniere.

3. Trump annuncia la “rivoluzione del buon senso

Trump ha anche annunciato una “rivoluzione del buon senso”, che prevede in primo luogo l’eliminazione delle idee “woke” dal governo e dai programmi finanziati a livello federale.

Ha fatto riferimento a un ordine esecutivo firmato all’inizio del suo secondo mandato che dichiara che il governo federale riconosce solo due sessi, basati sul sesso biologico al momento del concepimento e non sull’“ideologia di genere”.

Trump ha sottolineato il suo ordine esecutivo che toglie i finanziamenti federali alle scuole che permettono ai maschi di competere negli sport femminili. Un ordine ha dichiarato che la politica ufficiale degli Stati Uniti prevede che il Titolo IX si applichi alle donne e non agli uomini che si identificano come femmine transgender.

La prima ospite della galleria presentata da Trump è stata Payton McNabb, un’atleta che ha subito lesioni mentre giocava a pallavolo contro un giocatore maschio.

Trump ha anche fatto riferimento alle assunzioni basate sul merito – anziché su quote di diversità – come parte del suo programma di “rivoluzione del buon senso”.

4. I dazi vengono spiegati, “Un po’ di disturbo”.

Trump ha dichiarato che le sue politiche commerciali rimarranno incentrate sulle tariffe, che sono progettate per stimolare gli investimenti stranieri negli Stati Uniti e bilanciare i deficit commerciali multimiliardari. L’obiettivo è portare trilioni di dollari nel nuovo “servizio di entrate esterne” del presidente.

“Se non producete il vostro prodotto in America”, ha detto Trump, ‘pagherete un dazio e, in alcuni casi, una tariffa piuttosto alta’.

Il 4 marzo è entrata in vigore una serie di tariffe, tra cui il 25 per cento sulle merci provenienti da Canada e Messico e il 20 per cento in aggiunta a quelle già imposte alla Cina, e il 2 aprile entreranno in vigore tariffe reciproche generalizzate.

“Altri Paesi hanno usato le tariffe contro di noi per decenni, e ora tocca a noi iniziare a usarle contro questi altri Paesi”, ha detto Trump.

Mentre i critici hanno suggerito che le tariffe potrebbero causare inflazione, il presidente ha respinto l’idea e ha detto che qualsiasi impatto sarà temporaneo.

“Ci sarà un po’ di disturbo, ma a noi va bene così”, ha detto Trump. “Non sarà molto”.

5. I risultati del DOGE evidenziati

Trump ha elogiato il lavoro di Elon Musk alla guida del Dipartimento per l’Efficienza del Governo, che ha annunciato risparmi per oltre 105 miliardi di dollari attraverso la cancellazione di contratti, la riduzione del personale e l’individuazione di frodi e sprechi.

Trump ha elencato una serie di progetti multimilionari legati alla diversità, all’equità e all’inclusione (DEI) che sono stati terminati, e un piano da 22 miliardi di dollari per fornire alloggi e automobili agli immigrati illegali.

“Abbiamo trovato centinaia di miliardi di dollari di frodi”, ha detto Trump, sottolineando che il Government Accounting Office ha stimato che ogni anno vengono effettuati pagamenti fraudolenti per 500 miliardi di dollari.

“Tagliando tutte le frodi, gli sprechi e i furti che riusciamo a trovare, sconfiggeremo l’inflazione, abbasseremo i tassi dei mutui, le rate delle auto e i prezzi dei generi alimentari, proteggeremo i nostri anziani e porteremo più soldi nelle tasche delle famiglie americane”, ha detto Trump.

6. Promette un bilancio in pareggio

Trump ha anche ufficializzato i piani per il pareggio del bilancio federale durante il suo secondo mandato.

“Voglio fare quello che non è stato fatto in quasi 24 anni: pareggiare il bilancio”, ha detto Trump. “Faremo il pareggio del bilancio federale”.

Il pareggio del bilancio federale è da sempre un obiettivo di molti repubblicani, ma non è un tema che Trump ha mai affrontato direttamente.

Il 7 febbraio ha manifestato per la prima volta il suo interesse per un piano del genere, scrivendo “Bilancio in pareggio!” a caratteri cubitali in un post su Truth Social.

Il pareggio di bilancio richiederebbe o tagli sostanziali alla spesa o aumenti sostanziali delle entrate statali, sia da fonti interne che esterne.

Ha detto che parte del raggiungimento di questo obiettivo sarebbe un programma di “carta d’oro” in base al quale gli stranieri o i loro datori di lavoro potrebbero pagare 5 milioni di dollari per un percorso verso la cittadinanza.

7. Vittime in primo piano

Durante il suo discorso, Trump ha anche riconosciuto diverse vittime di crimini commessi da immigrati clandestini.

La prima è stata Laken Riley, una studentessa di infermieristica di 22 anni dell’Università della Georgia, uccisa da un membro della gang Tren de Aragua nel febbraio 2024.

Descrivendo la Riley come “brillante” e “la migliore della sua classe”, Trump ha sottolineato la sua firma del Laken Riley Act – la prima firma del suo secondo mandato – che richiede la detenzione federale degli immigrati clandestini accusati di alcuni crimini.

Trump ha poi annunciato che un rifugio nazionale di 34.000 acri vicino a Houston sarà rinominato in onore della dodicenne Jocelyn Nungaray, anch’essa presumibilmente uccisa dai membri della gang Tren de Aragua.

“La morte di questa bellissima ragazza di 12 anni e lo strazio di sua madre e della sua famiglia hanno toccato l’intera nazione”, ha dichiarato Trump.

I familiari di entrambe le vittime erano presenti al discorso.

8. Appello diretto ai groenlandesi

Trump ha lanciato un appello diretto agli abitanti della Groenlandia affinché si unissero agli Stati Uniti, cosa che, a suo dire, li avrebbe avvantaggiati e avrebbe migliorato la sicurezza degli Stati Uniti e del mondo intero.

“Sosteniamo fortemente il vostro diritto di determinare il vostro futuro”, ha detto Trump. “E se sceglierete, vi daremo il benvenuto negli Stati Uniti d’America”.

In precedenza Trump aveva offerto di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca, che la controlla come territorio autonomo. L’offerta è stata snobbata dai danesi.

“Vi terremo al sicuro, vi arricchiremo e insieme porteremo la Groenlandia in alto”, ha detto Trump.

Il presidente ha detto che l’isola è importante per la sicurezza nazionale.

“Stiamo lavorando con tutte le parti coinvolte per cercare di ottenerla, ma ne abbiamo davvero bisogno per la sicurezza mondiale”, ha detto Trump. “E penso che la otterremo in un modo o nell’altro”.

9. Lettera di Zelensky

Il Presidente ha descritto una lettera ricevuta dal Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy all’inizio della giornata, suggerendo che la nota potrebbe indicare che le nazioni sono più vicine a raggiungere un accordo sui minerali.

Nella lettera di Zelenskyy si legge che “l’Ucraina è pronta a venire al tavolo dei negoziati il prima possibile per avvicinare una pace duratura”, secondo Trump.

L’accordo USA-Ucraina sui minerali è saltato dopo un teso scambio tra Trump e Zelenskyy nello Studio Ovale il 28 febbraio. Il 3 marzo Trump ha inoltre sospeso tutti gli aiuti statunitensi all’Ucraina.

Il Presidente Donald Trump saluta il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca a Washington il 28 febbraio 2025. Madalina Vasiliu/The Epoch Times

La nota informava i leader statunitensi che l’Ucraina è pronta ad accettare un accordo sui minerali che vedrebbe il 50% dei proventi di alcune risorse naturali andare a ripagare l’America per i circa 175 miliardi di dollari stanziati per sostenere gli sforzi della difesa ucraina.

Trump ha ripetutamente chiesto la fine del conflitto tra Ucraina e Russia.

“Apprezzo che abbia inviato questa lettera”, ha detto Trump. “Allo stesso tempo, abbiamo avuto serie discussioni con la Russia e abbiamo ricevuto forti segnali che sono pronti per la pace. Non sarebbe bellissimo?”.

10. Nuovo ufficio per la costruzione navale

Trump ha detto che un nuovo Ufficio della Casa Bianca per la costruzione navale ha lo scopo di contrastare i passi avanti della Cina nel settore navale.

“Una volta facevamo così tante navi. Non le facciamo più molto spesso, ma le faremo molto velocemente, molto presto”, ha detto Trump. “Avrà un impatto enorme”.

Storicamente leader nell’industria navale, gli Stati Uniti hanno visto il loro dominio ridursi negli ultimi anni e la Cina ora rappresenta più del 50% degli ordini globali, secondo i dati della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo.

Il Presidente ha dichiarato che gli incentivi fiscali contribuiranno a “far risorgere” l’industria e sono destinati a rivitalizzare la produzione di navi commerciali e militari e a sostenere gli sforzi per la sicurezza nazionale.

11. Arresto del principale terrorista responsabile dell’attentato all’Abbey Gate

Trump ha annunciato a sorpresa che il principale terrorista responsabile dell’uccisione di 13 membri del servizio americano durante l’attentato ad Abbey Gate, durante il ritiro dall’Afghanistan nel 2021, è ora in custodia.

Un cartello con le foto e i nomi dei 13 membri del servizio uccisi in un attacco terroristico ad Abbey Gate viene esposto durante una conferenza stampa al Campidoglio degli Stati Uniti il 9 settembre 2024. Kent Nishimura/Getty Images

“L’America è ancora una volta forte contro le forze del terrorismo islamico radicale”, ha dichiarato Trump. “Stasera sono lieto di annunciare che abbiamo appena arrestato il principale terrorista responsabile di questa atrocità e che ora sta venendo qui per affrontare la rapida spada della giustizia americana”.

L’attentato di Abbey Gate è stato presumibilmente compiuto da un attentatore suicida, affiliato all’ISIS, che ha fatto esplodere un giubbotto esplosivo all’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul.

I funzionari statunitensi hanno identificato il membro anziano del gruppo terroristico dell’ISIS con base in Afghanistan come Muhammad Sharifullah.

Sharifullah è stato consegnato alle autorità statunitensi dal Pakistan ed è stato portato negli Stati Uniti per essere processato, ha dichiarato Trump.

12. La risposta dei democratici

I democratici del Congresso hanno criticato Trump sia all’interno che all’esterno dell’aula della Camera dove ha parlato. Il deputato Al Green è stato scortato fuori dall’aula dopo essersi alzato in piedi e aver urlato durante il discorso di Trump.

Green si è alzato per parlare e ha scosso il suo bastone verso il Presidente circa quattro minuti dopo il discorso, ma le sue parole sono state rapidamente soffocate dai cori di “USA! USA!” dei legislatori repubblicani.

In seguito ha detto che stava “chiarendo al Presidente che non aveva alcun mandato per tagliare Medicaid”. Trump ha dichiarato di non voler toccare Medicaid.

Altri democratici hanno protestato con cartelli che recitavano “Save Medicaid” e “Musk Steals”. Alcune deputate hanno indossato giacche rosa come dichiarazione sull’impatto presumibilmente dannoso delle politiche di Trump sulle donne.

Dopo il discorso di Trump, la senatrice Elissa Slotkin ha tenuto un discorso dal suo Stato natale criticando le azioni del presidente. “Il Presidente Trump sta cercando di fare un regalo senza precedenti ai suoi amici miliardari”, ha detto.

Il rappresentante Herb Conaway su NTD, l’organo di informazione gemello di The Epoch Times, ha respinto l’idea di un’età dell’oro per l’America, affermando che l ‘inflazione è aumentata insieme al prezzo delle uova e del caffè. Ha anche preso di mira i dazi di Trump, che ha definito “nient’altro che una tassa sul popolo americano”.

