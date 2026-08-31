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Huawei investe gli Utili per sopravvivere: spesi 18 miliardi in ricerca per sfidare l’embargo USA

Profitti a picco del 36% e cassa in rosso: Huawei getta 18 miliardi di dollari sul piatto dei semiconduttori per rendersi indipendente dalle sanzioni americane.

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10 minuti fa

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Huawei, il grande gruppo industriale avanzato cinese, ha deciso di sacrificare i propri guadagni immediati per combattere una guerra industriale totale. Nei primi sei mesi dell’anno l’utile netto del colosso cinese è crollato del 36%, fermandosi a 23,8 miliardi di yuan (contro i 37,2 miliardi dello stesso periodo precedente, 3,35 miliardi di dollari contro i 5,24 miliardi). Il flusso di cassa operativo è sprofondato in territorio negativo per quasi 40 miliardi di yuan.

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La ragione di questo tracollo controllato non è una crisi di vendite, ma una scelta strategica: oltre il 25% dell’intero fatturato è stato riversato direttamente in ricerca e sviluppo. Si tratta di una cifra enorme, pari a 121,4 miliardi di yuan (circa 18 miliardi di dollari, in crescita del 25%), finalizzata a costruire da zero un’autonomia tecnologica completa e rompere l’assedio dei semiconduttori imposto da Washington.

I conti del primo semestre in sintesi

Voce di bilancioValore H1 (miliardi di Yuan)Variazione annua
Fatturato complessivo467,8+9,55%
Spesa in Ricerca e Sviluppo (R&D)121,4+25,0%
Utile netto23,8-36,0%
Flusso di cassa operativo-39,9In netto calo (da +31,2)

I ricavi complessivi sono cresciuti di quasi il 10%, spinti dal ritorno al primo posto nel mercato cinese degli smartphone, dove l’azienda controlla ora il 22,6% delle vendite (+19,4% su base annua, unica tra i primi dieci marchi a crescere).

Tuttavia, i margini sono schiacciati da due fattori: il costo crescente delle memorie e, soprattutto, l’impegno finanziario per sostituire le tecnologie occidentali con soluzioni proprietarie.

Come fa un’azienda a permettersi obiettivi così estremi?

In una qualunque borsa occidentale, un’azienda che registrasse un crollo del 36% degli utili e una cassa negativa per decine di miliardi verrebbe punita duramente dagli azionisti, con i manager messi alla porta.

Huawei può permettersi di annunciare traguardi apparentemente impossibili – come realizzare processori equivalenti a 1,4 nanometri entro il 2031 senza disporre dei macchinari avanzati di litografia esteri – per tre ragioni precise:

  • Assenza di pressione trimestrale: Non essendo quotata sui mercati azionari, Huawei non risponde a fondi speculativi a caccia di dividendi a breve termine. Gli azionisti sono privati e hanno un’ottica di lungo periodo.
  • Mercato interno garantito: La Cina le garantisce una domanda protetta. I processori per intelligenza artificiale della serie Ascend stanno rimpiazzando i chip Nvidia bloccati dai divieti statunitensi, adottati da colossi nazionali come DeepSeek e iFlyTek. Si stima che i fornitori cinesi copriranno l’80% del mercato interno dei server IA.
  • Funzione strategica nazionale: Per Pechino, la sopravvivenza e l’indipendenza di Huawei sono un tema di sicurezza nazionale. L’azienda opera di fatto come perno della politica industriale cinese. Quindi lo Sttao non metterà il naso direttamente nella redditività e nei condi dell’azienda, o nei suoi debiti.

La marcia verso autonomia e supremazia

La strada verso l’autarchia tecnologica presenta comunque un conto salato. Come ammesso dai vertici della divisione consumer, il rincaro delle memorie e dei costi produttivi renderà inevitabile un aumento dei prezzi degli smartphone per non vendere in perdita.

La partita vera si giocherà sui chip: l’architettura proprietaria LogicFolding, che debutterà con il nuovo processore Kirin, dirà se la tecnologia cinese è pronta a camminare da sola o se questo colossale sforzo finanziario finirà per erodere troppo a lungo le risorse del gigante di Shenzhen.

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