Hegseth ordina una “Trasformazione” dell’esercito con taglio di grassi Generali e di Rami Secchi

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha ordinato questa mattina la “trasformazione” dell’Esercito degli Stati Uniti, con la dismissione di alcune formazioni, l’annullamento degli appalti per i sistemi legacy e la fusione di diverse organizzazioni interne.

Breaking Defense ha dato per primo la notizia questa settimana che era in programma un’importante ristrutturazione dell’Esercito, compresa la fusione del Comando Futures dell’Esercito e del Comando Addestramento e Dottrina in una nuova organizzazione – cosa che la nota di Hegseth ha confermato oggi.

Altre mosse degne di nota includono l’ordine di “ridurre e ristrutturare le formazioni di elicotteri d’attacco con equipaggio e aumentarle con sciami di droni poco costosi in grado di sopraffare gli avversari” e “dismettere le formazioni obsolete, comprese alcune unità corazzate e di aviazione in tutto l’Esercito (Attivo, Riserva, Guardia Nazionale)”.

“Per costruire una forza più snella e letale, l’Esercito deve trasformarsi a un ritmo accelerato, dismettendo programmi obsoleti, ridondanti e inefficienti, e ristrutturando i quartieri generali e i sistemi di acquisizione”, ha scritto Hegseth nella sua nota [ecco il documento in PDF].

In una nota alle forze armateil capo del servizio, Gen. Randy George, ha dichiarato che i cambiamenti rientrano nell’Iniziativa di Trasformazione dell’Esercito (ATI), che si concentrerà su tre aree chiave: “fornire capacità belliche critiche, ottimizzare la nostra struttura di forza ed eliminare gli sprechi e i programmi obsoleti”.

“Questa iniziativa”, ha scritto George, ‘riesaminerà tutti i requisiti ed eliminerà quelli superflui, darà priorità alle formazioni da combattimento per contribuire direttamente alla letalità e darà ai leader di livello superiore la possibilità di prendere decisioni difficili per garantire che le risorse si allineino agli obiettivi strategici’.

John Ferrari, senior fellow non residente dell’AEI e generale maggiore dell’Esercito in pensione, ha sottolineato l’uso ripetuto dell’anno 2027 nella nota di Hegseth, affermando che la data non è una coincidenza, ma si allinea con le recenti stime sulla capacità della Cina.

“Questo è un piano coraggioso da parte dell’Esercito e della sua leadership, che allinea il processo decisionale e l’esecuzione fissando il 2027 come data di completamento – a soli 32 mesi”, ha dichiarato oggi Ferrari a Breaking Defense.

“I cambiamenti dell’Esercito saranno rapidi e si allineeranno alle capacità delle nuove startup tecnologiche della difesa, mentre gli altri servizi stanno ancora misurando i loro cambiamenti in anni e decenni”, ha poi aggiunto.

Tagli all’aviazione e ai veicoli terrestri

Un funzionario dell’esercito ha confermato oggi che il servizio smetterà di produrre Humvees e Joint Light Tactical Vehicles. Inoltre, la General Dynamics Land Systems dovrà interrompere la produzione del suo nuovo carro armato leggero, l’M10 Booker. (Il Wall Street Journal ha riportato per primo questi tagli).

Nella sua nota, George ha anche dichiarato che l’Esercito interromperà gli appalti per l’AH-64D, prodotto dalla Boeing – il servizio sta ora acquistando in gran parte i modelli E – e per il drone “obsoleto” Gray Eagle, prodotto dalla General Atomics.

In particolare, George nella sua nota avverte che ci sono altre novità in arrivo: “Questo è un primo passo. Abbiamo già previsto una seconda serie di interventi di trasformazione da realizzare nei prossimi mesi”.

Non è chiaro come saranno i tagli futuri, ma i leader dell’Esercito indicano da mesi che il portafoglio di veicoli terrestri del servizio sta affrontando tagli ancora più profondi, che potrebbero vedere bloccati programmi di modernizzazione come il Robotic Combat Vehicle e la competizione in corso per la sostituzione del Bradley, o colpire programmi legacy come lo Stryker.

Per quanto riguarda l’aviazione, l’anno scorso l’Esercito ha presentato una massiccia revisione dell’aviazione che prevedeva l’annullamento dello sviluppo del programma Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) di prossima generazione per destinare i fondi a sistemi di ricognizione aerea senza equipaggio, il proseguimento dei programmi di elicotteri con equipaggio come la linea UH-60M Blackhawk e il CH-47F Block II Chinook e il proseguimento dello sviluppo del Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

Nel settore si era ipotizzato che il FLRAA potesse essere in difficoltà a lungo termine, ma George, nella sua nota, ha raddoppiato il sostegno al velivolo rotante progettato dalla Bell.

Hegseth ha sottolineato che l’esercito si sta riallineando per “ottimizzare la deterrenza e il dispiegamento rapido, [e] soprattutto per difendere la patria americana e dissuadere la Cina nell’Indo-Pacifico”, il che include la rivalutazione e l’ottimizzazione delle scorte preposizionate dell’esercito nella regione.

“Aumentare la presenza avanzata dell’Esercito nell’Indo-Pacifico espandendo le scorte preposizionate, i dispiegamenti a rotazione e le esercitazioni con alleati e partner per migliorare l’accesso strategico, le basi e il sorvolo”, ha dichiarato Hegseth.

Se da un lato la nota di Hegseth delinea una serie di potenziali tagli per il servizio di terra, dall’altro illustra le aree in cui è possibile investire.

“L’Esercito deve dare priorità agli investimenti in accordo con la strategia dell’amministrazione, assicurando che le risorse esistenti siano prioritarie per migliorare il fuoco di precisione a lungo raggio, la difesa aerea e missilistica, anche attraverso la Cupola d’Oro per l’America, la cyber, la guerra elettronica e le capacità contro-spaziali”, ha scritto.

Ha poi descritto nel dettaglio alcune aree e programmi focali aggiuntivi, tra cui:

Una futura variante del missile d’attacco di precisione (PrSM) con un mirino multimodale per bersagli mobili a terra e in mare, pronta entro il 2027.

Raggiungere il dominio elettromagnetico e aereo-litoraneo entro il 2027.

Mettere in campo nuovi effetti lanciati in ogni divisione entro la fine del 2026, da utilizzare da terra o dall’aria.

Migliorare la mobilità e l’accessibilità dei counter-UAS, integrando queste capacità nei plotoni di manovra entro il 2026 e nelle compagnie di manovra entro il 2027.

Estendere la produzione avanzata, compresa la stampa 3D, alle unità operative entro il 2026.

Abilitare il comando e il controllo guidati dall’intelligenza artificiale presso i quartieri generali dei teatri, dei corpi e delle divisioni entro il 2027.

Cambiamenti strutturali

Secondo la nota di George, i quartieri generali dell’Esercito dismetteranno circa 1.000 posizioni di staff, anche se non è chiaro se si tratti di personale civile o in uniforme.

Il Comando Futures dell’Esercito e il TRADOC saranno fusi in un’unica organizzazione, mentre il Comando delle Forze Armate si trasformerà in Comando dell’Emisfero Occidentale e consoliderà l’Esercito Nord e l’Esercito Sud in un unico gruppo.

George ha promesso di “tagliare le posizioni degli uffici generali per snellire le strutture di comando e rivedere le politiche di gestione dei talenti civili per dare priorità alle prestazioni”.

Già in precedenza l’Esercito stava considerando un piano che avrebbe lasciato solo il Capo e il Vice Capo dell’Esercito come quattro stelle tra le posizioni di servizio interne. (È improbabile che le posizioni dei Comandi di Combattimento, che sono al di fuori del controllo dell’Esercito, siano interessate in questo momento).

La nota di George include anche la promessa di creare fondi “agili”, passando da portafogli incentrati sui programmi a portafogli basati sulle capacità. È un concetto che il generale a quattro stelle ha spinto molto in passato, ma sul quale il Congresso ha espresso un certo scetticismo; non è chiaro se l’Esercito possa effettivamente cambiare il modo in cui gestisce i suoi fondi senza l’approvazione del Congresso.