Una celebre professoressa di Harvard che studiava “Economia comportamentale“, cioè, per la precisione, i motivi per cui le persone sono disoneste è stata licenziata e privata della cattedra dopo che un’indagine ha scoperto che aveva falsificato i dati di diversi studi.

Francesca Gino, una brillante scienziata comportamentale della Harvard Business School il cui lavoro si concentrava sui motivi per cui le persone imbrogliano, è stata scoperta ad aver manipolato le osservazioni di quattro studi in modo che i risultati supportassero le sue ipotesi, secondo un rapporto di 1.300 pagine che descrive in dettaglio l’indagine durata mesi condotta dall’università.

Da notare che Harvard non revoca la cattedra a un professore dagli anni ’40, quando l’American Association of University Professors ha formalizzato le regole di licenziamento, secondo quanto riportato dall’ Harvard Crimson .

“La commissione conclude che la professoressa Gino si è resa responsabile di molteplici casi di cattiva condotta nella ricerca, in tutti e quattro gli studi oggetto delle accuse”, si legge nel rapporto.

Gino, una studiosa di spicco autrice di oltre 140 articoli accademici e vincitrice di numerosi premi, è finita sotto accusa lo scorso anno dopo che tre scienziati comportamentali hanno pubblicato una serie di post esplosivi sul loro blog Data Colada , sostenendo che quattro articoli accademici pubblicati tra il 2012 e il 2020 di cui la professoressa di Harvard era coautrice “contenevano dati fraudolenti”.

Il rapporto dell’università ha precisato che Harvard ha avviato un’indagine preliminare sul lavoro di Gino nell’ottobre 2021, dopo che i ricercatori di Data Colada hanno segnalato alla scuola le loro preoccupazioni sui dati approssimativi contenuti negli articoli. – NY Post

L’università ha avviato un’indagine preliminare sul lavoro di Gino dopo che sono emersi dei campanelli d’allarme in uno studio da lei co-autore che sosteneva che richiedere alle persone di firmare un impegno di onestà all’inizio di un modulo piuttosto che alla fine aumentasse significativamente le risposte oneste. Lo studio è stato ritirato nel 2021 a causa di “prove” di falsificazione dei dati basate su tre esperimenti di laboratorio separati a sostegno dei suoi risultati, secondo quanto riportato dal Post.

Gli scienziati di “Data Colada” hanno poi trovato altri tre studi nello stesso articolo che sembravano basarsi su dati manipolati, il che ha portato a un’indagine approfondita sulle accuse, condotta nel 2022 e nel 2023, in cui sono state intervistate le persone che hanno lavorato con Gino agli articoli e i docenti della Harvard Business School hanno analizzato i suoi dati, le e-mail e i manoscritti degli articoli.

È stata anche assunta una società forense esterna per assistere nell’analisi.

Quando è stata interrogata, Gino ha insistito che i problemi relativi al suo lavoro potrebbero derivare da errori da parte sua o dei suoi assistenti di ricerca – o (Joe Reid sei tu?) da qualcuno con “intenzioni maligne” che potrebbe aver manomesso il suo lavoro. La colpa non è mai del ricercatore, ovviamente.

Gli investigatori hanno capito subito che non era così e hanno fornito le loro conclusioni al preside della HBS Datar nel marzo del 2023, dopodiché Gino è stata sospesa senza stipendio.

Gino è intervenuta sul suo blog per difendersi, insistendo: “Una cosa è certa: non ho commesso frodi accademiche. Non ho manipolato i dati per ottenere un risultato particolare” e aggiungendo: “Non ho falsificato i dati per rafforzare alcun risultato. Non ho commesso il reato di cui sono accusata. Punto”.

Ha quindi citato in giudizio Harvard, il preside della Harvard Business School Srikant Datar e i blogger di Data Colada, sostenendo di aver subito un danno alla reputazione e una perdita di reddito e di opportunità di carriera a causa dell’indagine e della sospensione dal servizio a partire dal giugno 2023.

“Harvard ha reso pubblico il caso. E anche se i miei avvocati mi hanno sconsigliato di parlare, devo dire che non ho mai commesso frodi accademiche”, ha scritto sul suo sito web nel marzo 2024. ‘Una volta che avrò l’opportunità di dimostrarlo in tribunale, con il supporto di esperti che mi è stato negato durante il processo di indagine di Harvard, capirete perché il loro caso è così debole e che si tratta di accuse infondate’.

Purtroppo per lei lo scorso settembre un giudice di Boston ha respinto la sua richiesta di diffamazione contro Harvard e i blogger di Data Colada, stabilendo che il suo lavoro può essere esaminato ai sensi del Primo Emendamento a causa del suo status di personaggio pubblico. Il giudice non è entrato nel merito dei dati falsificati.