L’Arabia Saudita si sta preparando a intraprendere una lunga guerra dei prezzi del petrolio con i suoi rivali, ha dichiarato a Bloomberg il principale esperto di materie prime della Bank of America.

Secondo Francisco Blanch, responsabile della ricerca sulle materie prime della BofA, la guerra dei prezzi del petrolio che si sta profilando sarà “lunga e superficiale”, piuttosto che “breve e intensa”, poiché il Regno cerca di recuperare la quota di mercato persa, soprattutto a favore dei produttori di scisto statunitensi.

Il mese scorso, l’OPEC+ ha annunciato un terzo aumento della produzione di 411.000 barili al giorno per il mese di luglio, un ritmo simile a quello dei due mesi precedenti. Gli esperti di materie prime hanno iniziato a segnalare lo scorso anno che l’Arabia Saudita era disposta ad abbandonare il suo tradizionale ruolo di produttore di riserva dell’OPEC, rinunciando al suo obiettivo di prezzo non ufficiale di 100 dollari al barile a favore di un aumento della produzione. L’Arabia Saudita rappresentava 2 mb/g dei 3,15 mb/g di tagli alla produzione del gruppo prima di iniziare a ridurre la produzione ad aprile.

Gli operatori si preparano ora a tempi difficili, con i trader di futures sul petrolio che scommettono che l’attuale allentamento dei tagli alla produzione da parte dell’OPEC+ porterà alla fine a un eccesso di offerta e a un ulteriore calo dei prezzi del petrolio. Secondo l’ultimo rapporto Commitment Of Traders (COT) del CME Group, l’interesse aperto per le opzioni calendar spread ha raggiunto livelli record nella settimana in corso, con gli speculatori che detengono le maggiori posizioni nette sulla curva dei futures sul greggio statunitense più debole dal 2020.

I grafici dei futures sul petrolio mostrano un’insolita curva a “bastone da hockey”, con i mercati petroliferi che prevedono un’offerta limitata fino al 2025, seguita da un eccesso di offerta nel 2026, secondo il rapporto. Il 5 giugno, lo spread tra il contratto WTI di luglio e quello di agosto si è ridotto di 3 centesimi a 0,93 dollari al barile, mentre lo spread tra il contratto di dicembre 2025 e quello di dicembre 2026 si è ampliato di 10 centesimi a 0,53 dollari.

“Il commercio presenta molti rischi”, ha dichiarato Nicky Ferguson, responsabile dell’analisi presso Energy Aspects Ltd, a Yahoo Finance, aggiungendo che l’aumento dell’attività è determinato da “forti saldi immediati, deboli saldi differiti e un contesto geopolitico molto mutevole che rende difficile detenere contratti a termine.”

L’Arabia Saudita all’assalto

Non è certo la prima volta che l’Arabia Saudita si impegna in una corsa al ribasso con i suoi rivali. Il Regno ha adottato una strategia simile almeno due volte negli ultimi dieci anni, con vari gradi di successo. I produttori di scisto statunitensi hanno superato con successo la guerra dei prezzi del petrolio del 2015 riorganizzandosi rapidamente in un sistema produttivo più efficiente e snello, in grado di raggiungere il pareggio con un prezzo del WTI di soli 35 dollari al barile, in calo rispetto ai 70 dollari al barile di pochi anni prima. Cinque anni dopo, il settore dello shale statunitense ha richiesto l’intervento diretto dell’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump, le cui minacce di ritirare il sostegno militare all’Arabia Saudita hanno convinto il de facto governante saudita, il principe ereditario Mohammed bin Salman, a seguire la linea e ad abbandonare la guerra dei prezzi del petrolio.

Purtroppo, questa volta i produttori di shale statunitensi sono più vulnerabili: un’ indagine sull’energia condotta dalla Federal Reserve di Dallas a marzo ha rilevato che il settore dello shale statunitense Shale Patch necessita di un prezzo del WTI di 65 dollari al barile o più per poter perforare in modo redditizio. Il numero di impianti di perforazione negli Stati Uniti è diminuito del 4% su base annua ed è ora inferiore del 7% alla media quinquennale, poiché i produttori riducono l’attività di perforazione a causa dell’aumento dei costi. I dazi sulle importazioni di acciaio statunitense sono in parte responsabili di questa situazione, poiché aumentano il prezzo delle attrezzature per il fracking.

Nel frattempo, anche i vincoli geologici rappresentano un ostacolo significativo agli sforzi per aumentare la produzione, dato che il boom dello shale statunitense, durato quasi due decenni, sta raggiungendo il suo apice. L’EIA ha previsto un leggero aumento della produzione di greggio statunitense a 14 milioni di barili al giorno nel 2027, rispetto ai 13,2 milioni di barili del 2024.

Tuttavia, l’Arabia Saudita e l’OPEC+ non hanno carta bianca per continuare a inondare i mercati di petrolio: il Regno ha bisogno di un prezzo del Brent di almeno 96,20 dollari al barile per bilanciare i propri conti nell’anno fiscale 2025, circa 30 dollari al barile in più rispetto all’attuale prezzo del Brent. Inoltre, il Paese ha attinto in modo considerevole alle proprie riserve valutarie nelle passate guerre dei prezzi del petrolio, limitando la propria capacità di sostenere un’altra lunga guerra ora.

Nonostante questo, l’Arabia Saudita dovrebbe acquisire maggiore influenza in futuro, grazie alla continua diversificazione della propria economia. Il Paese sta accelerando i suoi piani minerari da 2,5 trilioni di dollari, investendo anche in tecnologie per ottimizzare la produzione di petrolio e ridurre le emissioni di carbonio. Il potenziale delle riserve minerarie dell’Arabia Saudita è cresciuto notevolmente nell’ultimo decennio, passando da 1,3 trilioni di dollari previsti otto anni fa a 2,5 trilioni di dollari attuali. Il Regno si è posto l’obiettivo di far crescere rapidamente il settore minerario, con un contributo all’economia che dovrebbe passare da 17 miliardi di dollari a 75 miliardi di dollari entro il 2035.