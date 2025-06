La guerra per il futuro della finanza globale è ufficialmente iniziata. Mentre l’Europa si auto-sabota con normative bizantine, Cina e Stati Uniti accelerano in una corsa spietata per definire chi scriverà le regole del denaro nel XXI secolo. Due visioni del mondo opposte, due strategie aggressive che rischiano di lasciare il Vecchio Continente, e con esso l’Italia, a guardare da bordo campo.

La Cina Scatena la Potenza dello Yuan Digitale e di un nuovo Centro per la Finanza

La mossa di Pechino è arrivata come un tuono. Durante il prestigioso Lujiazui Forum di Shanghai, il Governatore della People’s Bank of China, Pan Gongsheng, ha annunciato la creazione di un “centro operativo internazionale” per lo yuan digitale. L’obiettivo è dichiarato e non lascia spazio a interpretazioni: espandere l’influenza globale del renminbi e sfidare l’ordine costituito.

“I problemi con il sistema di pagamento transfrontaliero tradizionale stanno diventando sempre più evidenti,” ha dichiarato Pan, sottolineando una crescente richiesta globale di miglioramenti. La Cina non intende aspettare. Sta già costruendo una rete di clearing per il renminbi e lancerà a Shanghai progetti pilota basati su blockchain per la finanza commerciale e obbligazioni per l’innovazione tecnologica. Questa accelerazione, spinta dalle crescenti tensioni commerciali e tecnologiche con Washington, è una chiara dichiarazione di guerra al dominio del dollaro.

L’America Risponde: Il Mercato e la Legge

Dall’altra parte del Pacifico, gli Stati Uniti non stanno a guardare. Anzi, rispondono con un’arma tipicamente americana: la potenza del mercato privato, ora legittimata dalla legge. Il Senato sta esaminando il GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), una legge storica che crea un quadro normativo chiaro per le stablecoin private.

Invece di un approccio statalista come quello cinese, Washington dà il via libera a società private per emettere “dollari digitali” a patto che siano garantiti 1 a 1 da riserve sicure e sottoposti ad audit. È una mossa geniale: permette di scatenare l’innovazione del settore privato, offrendo agli utenti la possibilità di ottenere servizi e persino rendimenti dal contante digitale, il tutto rafforzando la centralità del dollaro nell’economia digitale globale. Mentre la Cina costruisce un sistema centralizzato, gli USA stanno creando le regole per un ecosistema finanziario decentralizzato ma ancorato al dollaro, più flessibile, veloce e competitivo.

Dramma Europeo: Incatenati al MICA, Suicidio Burocratico

E l’Europa? E l’Italia? In una mossa in perfetto stile europeo, burocratico e autolesionista, Bruxelles si è incatenata con il MiCA (Markets in Crypto-Assets). Anziché promuovere l’innovazione per competere ad armi pari, l’UE ha partorito una legislazione pesantissima, complessa e penalizzante, che impone oneri sproporzionati e soffoca sul nascere qualsiasi velleità di leadership tecnologica.

Mentre la Cina corre per imporre il suo standard e gli USA liberalizzano per dominare il mercato, l’Europa si impantana in cavilli e procedure, mettendo la compliance al di sopra della competitività. Il risultato è tragico: l’innovazione finanziaria, spaventata dalla burocrazia, fuggirà altrove, lasciando l’Unione Europea in una posizione di irrilevanza strategica. Il Vecchio Continente, culla della finanza moderna, rischia di diventare una mera provincia dell’impero finanziario altrui, americano o cinese che sia, incapace di attrarre capitali e talenti. Una fine ingloriosa, scritta nero su bianco nelle pagine di una gazzetta ufficiale.