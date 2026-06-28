Guerra dell’IA: Google a secco di server “taglia” Meta. E paga Musk per sopravvivere

L’insaziabile fame di Intelligenza Artificiale sta mandando in tilt anche i colossi incontrastati della tecnologia. In una mossa senza precedenti, Google ha dovuto razionare l’accesso ai suoi server per Meta, bloccando di fatto i progetti dell’azienda di Mark Zuckerberg. È il segnale drammatico che la potenza di calcolo è diventata la risorsa più scarsa del pianeta e che quindi , presto, il suo prezzo andrà alle stelle.

Da marzo, Mountain View ha comunicato a Meta di non poter soddisfare l’enorme richiesta per il suo modello Gemini. Le conseguenze pratiche sono pesanti. Progetti interni ritardati e dipendenti costretti a economizzare i “token”, l’unità di misura dell’utilizzo dell’IA. Questa è vera emergenza infrastrutturale con enormi ricadute economiche. Il CEO di Google, Sundar Pichai, lo ha ammesso candidamente in primavera: i ricavi cloud potevano essere molto più alti se solo avessero avuto abbastanza computer per soddisfare le richieste dei clienti.

Per far fronte a questa crisi di capacità, Google è dovuta correre ai ripari in fretta. All’inizio del mese ha firmato un accordo clamoroso da 920 milioni di dollari al mese con SpaceX, l’azienda spaziale di Elon Musk.

L’obiettivo è affittare la potenza di oltre 110.000 preziosissimi processori Nvidia. Quando un gigante che investe decine di miliardi in infrastrutture deve chiedere aiuto per i server a chi lancia razzi nello spazio, capiamo che l’industria sta sfidando i propri limiti fisici. Nello stesso tempo questo lancia un’ancora di salvataggio a xAI, che non stava vedendo un boom nel proprio uso.

Ma perché tutto questo? La causa principale sono i “carichi di inferenza”. In parole povere, interrogare e far funzionare un’IA dopo che è stata creata costa un’enormità di energia e calcolo. E tutte le aziende ormai vogliono chatbot e assistenti virtuali a ciclo continuo.

Ecco i tre punti chiave della crisi attuale:

Fame di chip: L’hardware è insufficiente per l’intera domanda globale, evidentemente Google ha sottovalutato il sucesso del proprio modello.

L’hardware è insufficiente per l’intera domanda globale, evidentemente Google ha sottovalutato il sucesso del proprio modello. Costi esplosivi: Mantenere i servizi attivi brucia miliardi di cassa ogni mese.

Mantenere i servizi attivi brucia miliardi di cassa ogni mese. Dipendenza incrociata: Chi non ha server propri è in balia dei concorrenti. Metà ora deve trovare rapidamente una soluzione.

Meta, priva di un’infrastruttura cloud come quella di Google, si trova stretta in una morsa. Utilizzava Gemini per scovare truffe e per il servizio clienti, preferendolo ai propri modelli Llama perché più efficiente.

Ora la musica cambia. Per reagire al blocco, Meta sta spingendo sull’acceleratore per il suo nuovo modello Muse Spark. L’obiettivo economico e strategico è chiaro: rendersi indipendenti prima che il rubinetto dei dati venga chiuso del tutto.

I padroni di internet si scoprono improvvisamente a corto di risorse, e nquesto nonostante i loro enormi piani d’investimento, che spesso rimangono solo sulla carta. E mentre i giganti si scontrano per ogni singolo server, chi costruisce l’hardware reale e chi ha corrente elettrica da vendere incassa i veri profitti.