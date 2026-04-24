Guerra dell’IA: gli USA accusano la Cina di “clonare” i modelli americani su scala industriale. Le ricadute economiche

La tensione sull’asse Washington-Pechino si sposta definitivamente dai dazi tradizionali al cuore pulsante dell’economia del futuro: l’Intelligenza Artificiale. A poche settimane dal previsto e delicato vertice a Pechino tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, la Casa Bianca ha lanciato un’accusa pesante: attori cinesi starebbero portando avanti una campagna sistematica e su scala industriale per estrarre la proprietà intellettuale dai laboratori di IA americani.

Il direttore dell’Ufficio per le Politiche Scientifiche e Tecnologiche (OSTP), Michael Kratsios, ha diffuso un memorandum alle agenzie federali che non lascia spazio a dubbi. Non si tratta dei classici attacchi hacker ai server, ma di una pratica ben più subdola ed economicamente devastante: la “distillazione”.

Cos’è la distillazione e perché è un problema economico

Per i non iniziati, la distillazione è una tecnica che permette di aggirare gli immensi costi di Ricerca e Sviluppo (R&S) necessari per creare un modello di IA avanzato. Il meccanismo è semplice ed efficace:

Interrogazione massiva: Si utilizzano account proxy per inviare milioni di query (domande) ai modelli americani avanzati tramite API.

Si utilizzano account proxy per inviare milioni di query (domande) ai modelli americani avanzati tramite API. Jailbreaking: Si forzano i sistemi per esporre risposte riservate o proprietarie.

Si forzano i sistemi per esporre risposte riservate o proprietarie. Addestramento a basso costo: I dati ottenuti vengono usati per addestrare modelli cinesi più piccoli, che “imparano” a replicare le capacità del modello originale.

Le ricadute economiche di questa pratica sono evidenti. Sviluppare un modello di frontiera richiede investimenti miliardari in chip, energia e capitale umano (un approccio in cui l’intervento statale e i sussidi indiretti USA giocano un ruolo chiave). Se i concorrenti cinesi, come DeepSeek, Moonshot AI o MiniMax, riescono a replicare questi risultati “a scrocco”, l’intero ritorno sull’investimento (ROI) delle aziende americane viene polverizzato. Gli Stati Uniti si accollano i costi fissi dello sviluppo, mentre la Cina ne raccoglie i benefici marginali a costo quasi zero.

OSTP ha accusato la Cina di applicare questa tecnica in modo sistematico e continuo, a livello industriale.

L’impatto sull’industria e l’incognita NVIDIA

Questa dinamica spiega perché colossi come OpenAI e Anthropic abbiano già suonato l’allarme nei mesi scorsi. Ma la questione va oltre il software. Le tensioni gettano un’ombra pesante sulle decisioni di politica industriale, prima fra tutte l’esportazione di semiconduttori avanzati. L’amministrazione USA aveva approvato vendite condizionate di chip NVIDIA all’inizio dell’anno, ma le spedizioni sono attualmente in stallo. Se la Cina riesce a sviluppare software competitivo clonando quello americano, fornirle anche l’hardware di ultima generazione potrebbe rivelarsi un autogol strategico clamoroso.

Bisogna però ammettere che il blocco dell’export di chip avanzati ha obbligato Pechino a sviluppare modelli AI più leggeri ed efficienti nell’addestramento, anche usando i modelli Opensource americani, spesso sviluppati sfruttando, a loro volta, dati altrui. Non è che proprio il blocco obblighi la Cina a sviluppare una tecnologia megliore,, più efficiente e mno costosa, nel settore della AI?

L’Ambasciata cinese a Washington ha, prevedibilmente, respinto le accuse definendole “infondate” e ribadendo il proprio rispetto per la proprietà intellettuale (affermazione che, storicamente, strappa sempre un mezzo sorriso agli analisti occidentali).

Kratsios ha sottolineato che i modelli “clonati” potrebbero avere vita breve man mano che le difese americane miglioreranno. Tuttavia, la realtà è che l’IA è ormai il nuovo terreno di scontro geopolitico. E in questa guerra, chi controlla i dati e protegge i propri investimenti, detta le regole dell’economia globale.