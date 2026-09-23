Groenlandia blindata: l’accordo che consegna l’Artico a Washington, anche se la NATO dovesse sparire

Con una mossa fulminea firmata a New York il 22 settembre 2026, Washington, Copenaghen e Nuuk hanno ridisegnato la mappa strategica del polo nord, dopo mesi di contrasti e di disaccordi. L’isola più grande del mondo passa sotto una sorta di tutela militare degli USA, pur non perdendo l’attuale sovranità danese che potrebbe essere un giorno indipendenza.

La corsa alle rotte polari e ai minerali rari ha subito un’accelerazione improvvisa. Se per anni le cancellerie europee hanno liquidato l’interesse di Donald Trump per la Groenlandia come una stravaganza immobiliare, il testo appena sottoscritto dimostra una lucida determinazione strategica. Washington ha ottenuto il controllo della sicurezza e dell’accesso alla Groenlandia, estromettendo sul nascere qualunque mira di Pechino o Mosca.

Dal patto del 1951 al nuovo accordo trilaterale

Per capire la portata di quanto accaduto, bisogna riavvolgere il nastro fino al 27 aprile 1951. In piena guerra fredda, Stati Uniti e Danimarca firmarono un accordo bilaterale per la difesa dell’isola. Quel testo consentiva la presenza militare americana – da cui nacque la base aerea di Thule, oggi Pituffik Space Base – ma restava strettamente ancorato al trattato istitutivo della NATO.

Nel patto del 1951, ogni nuova area di difesa richiedeva complessi passaggi diplomatici tra Washington e Copenaghen. Inoltre, quel testo guardava alla Groenlandia come a una semplice appendice territoriale del Regno di Danimarca, ignorando la popolazione locale.

Il documento siglato il 22 settembre 2026 cambia radicalmente la natura giuridica del rapporto. Non è più una convenzione secondaria, ma un patto a tre che trasforma Nuuk in soggetto firmatario e riscrive i rapporti di forza tra le due sponde dell’Atlantico.

Ambito Accordo del 1951 Accordo del 22 Settembre 2026 Firmatari Bilaterale: USA e Regno di Danimarca Trilaterale: USA, Danimarca e Governo della Groenlandia Basi militari Singole concessioni concordate (Thule) Espansione di Pituffik e creazione di due nuove basi Svincolo NATO Subordinato all’esistenza della NATO Perpetuo: sopravvive a qualsiasi crisi dell’Alleanza Indipendenza groenlandese Non prevista dal testo originario Obbligo per la futura repubblica di mantenere il patto Paesi terzi Nessun esplicito divieto economico per investimenti Bando militare totale e diritto di veto sugli investimenti esteri

Due nuove basi e via libera ai sottomarini

Il punto militare più vistoso riguarda l’ampliamento della presenza sul terreno. Oltre a modernizzare la storica installazione di Pituffik, il Pentagono è autorizzato a costruire due nuove basi militari:

Narsarsuaq , situata nell’estremo sud dell’isola, punto chiave per controllare l’accesso navale al Nord Atlantico;

, situata nell’estremo sud dell’isola, punto chiave per controllare l’accesso navale al Nord Atlantico; Mestersvig, sulla costa orientale, affacciata direttamente sulle rotte artiche verso la Russia.

Il nuovo testo introduce procedure rapide per autorizzare postazioni militari e impianti radar non presidiati. Se le commissioni tecniche non trovano un’intesa entro novanta giorni, la decisione passa direttamente ai ministri, evitando qualsiasi stallo burocratico.

Non meno rilevante è l’articolo VI: i velivoli militari americani ottengono pieno diritto di sorvolo e atterraggio ovunque, mentre le navi e soprattutto i sottomarini della US Navy potranno navigare liberamente nelle acque territoriali groenlandesi. Nel 1951 l’accesso subacqueo non era minimamente codificato; oggi diventa un diritto operativo permanente.

L’accordo che sopravvive alla NATO

C’è un passaggio giuridico cruciale che è sfuggito a molti osservatori: questo accordo esula dal destino dell’Alleanza Atlantica. Il patto del 1951 era formalmente legato all’ombrello NATO e alle sue fortune. Se un domani l’Alleanza dovesse sciogliersi o gli Stati Uniti dovessero decidere di ritirarsi dal patto atlantico, la loro presenza in Groenlandia non verrebbe intaccata di un millimetro.

Il testo del 2026 ha una natura autonoma e durata a tempo indeterminato, modificabile solo con il consenso unanime di tutti i firmatari. In termini pratici, Washington ha costruito una polizza assicurativa bilaterale. L’amministrazione americana tutela i propri interessi nazionali nell’emisfero settentrionale a prescindere dai malumori delle capitali europee o dall’evoluzione della burocrazia di Bruxelles.

La trappola dell’indipendenza: nulla cambia se Nuuk si stacca da Copenaghen

Per anni il movimento indipendentista groenlandese ha accarezzato il sogno della piena sovranità. L’accordo del 22 settembre assesta un colpo da maestro a queste aspirazioni.

Includendo direttamente il governo autonomo della Groenlandia come parte contraente, gli Stati Uniti hanno blindato il proprio futuro. L’articolo XI stabilisce senza mezzi termini che, qualora l’isola dovesse dichiarare l’indipendenza dalla Danimarca, il nuovo stato sovrano assumerà in automatico tutti gli obblighi del trattato di difesa.

Nuuk non potrà dichiararsi neutrale, non potrà scegliere alleanze diverse e dovrà persino fare domanda di adesione alla NATO. L’indipendenza politica, se mai arriverà, nascerà già priva di qualsiasi autonomia militare.

Fuori Pechino e Mosca: il bando a investimenti e basi straniere

Il testo contiene una clausola di esclusione totale per qualunque paese al di fuori dell’orbita atlantica:

Articolo IX : divieto categorico a qualsiasi stato non appartenente alla NATO di stabilire basi militari, installazioni o forze permanenti in Groenlandia;

: divieto categorico a qualsiasi stato non appartenente alla NATO di stabilire basi militari, installazioni o forze permanenti in Groenlandia; Articolo X: blocco severo agli investimenti economici provenienti da paesi extra-NATO o non alleati nei settori strategici e minerari dell’isola.

Questa disposizione taglia le gambe alla strategia della Cina. Negli ultimi dieci anni Pechino aveva tentato a più riprese di mettere le mani su aeroporti locali, stazioni di ricerca e soprattutto sui ricchi giacimenti di terre rare dell’isola attraverso società minerarie controllate dallo Stato. Con una sola firma, ogni possibilità per Pechino di acquistare concessioni minerarie o infrastrutture sensibili viene cancellata. Washington ottiene di fatto un diritto di veto economico su qualunque risorsa dell’isola. Restano aperte le possibilità per i paesi NATO, soprattutto europei, ma la Groenlandia non è parte dell’Unione Europea, quindi lo sfruttamente è tutt’altro che facile e scontato

Commesse locali e la partita delle terre rare

Sul piano economico pratico, l’accordo mette in moto una serie di ingranaggi rilevanti. La Groenlandia ha un’economia fragilissima: circa 56.000 abitanti e un bilancio pubblico che si regge per oltre la metà sul sussidio annuale versato da Copenaghen (bloktilskud). Alla fin è una comunità piccola e sovvenzionata dall’esterno.

Per rendere digeribile il patto alle popolazioni native, l’articolo IV impone agli Stati Uniti di assegnare in via prioritaria i contratti di costruzione, manutenzione e fornitura per le basi militari a imprese e manodopera groenlandesi. Con una popolazione così limitata questa sarà rapidamente esaurita.

Resta però il nodo dei minerali critici. La Groenlandia possiede enormi riserve di terre rare, uranio, zinco e litio, essenziali per la tecnologia e l’industria bellica moderna. Escludendo i capitali cinesi – gli unici che finora avevano mostrato reale appetito finanziario – l’isola diventa interamente dipendente dai consorzi minerari statunitensi ed europei. Se gli investitori occidentali non finanzieranno l’apertura delle miniere, il sottosuolo groenlandese rischia di restare intonso, ma almeno non finirà sotto l’influenza del dragone.

Senza un esborso esplicito

Nel 2019 il mondo intero rise alla proposta americana di acquistare la Groenlandia. Sette anni dopo, Washington ha ottenuto un risultato quasi equivalente senza sborsare un solo dollaro per l’acquisto del territorio.

La Danimarca conserva formalmente la propria bandiera e l’onere di pagare i servizi sociali all’isola; la Groenlandia ottiene la promessa di commesse edili per i suoi artigiani; gli Stati Uniti piazzano basi, radar e sottomarini ovunque desiderino, decidendo chi può investire e chi deve restare fuori dai ghiacci. Questo non è diritto internazionale astratto: è pura geopolitica delle cose concrete.