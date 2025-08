GNL, la sfida del Canada agli USA: via al progetto a basse emissioni per conquistare l’Asia

Il governo della Columbia Britannica ha deciso di investire 200 milioni di dollari canadesi nel progetto Cedar per la liquefazione del gas naturale, il secondo progetto canadese in questo settore che dovrebbe entrare in funzione dopo quello di LNG Canada, il primo, che ha spedito il suo primo carico dal terminale di esportazione di GNL di Kitimat all’inizio di luglio.

Cedar LNG, di proprietà congiunta della Haisla First Nation e della Pembina Pipeline Corp, entrerà in servizio alla fine del 2028. Il progetto consiste in un impianto galleggiante di liquefazione del gas naturale e un terminale marittimo di esportazione situato nel Douglas Channel, vicino al villaggio di Kitimaat, una comunità Haisla a circa 380 chilometri a ovest di Prince George, nella Columbia Britannica.

Avrà una capacità di liquefazione di circa 3,3 milioni di tonnellate di gas naturale all’anno per l’esportazione verso i mercati asiatici.

Il governo federale ha inoltre accettato di contribuire con 200 milioni di dollari a Cedar LNG. Originariamente valutato 3 miliardi di dollari, Ottawa ora afferma che la costruzione costerà circa 5,9 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da CBC News a marzo.

Il premier della Columbia Britannica David Eby e il ministro dell’Energia Adrian Dix hanno partecipato all’annuncio presso il sito del progetto.

“La nostra posizione di mercato e la nostra vicinanza al mercato asiatico lo rendono il miglior GNL al mondo, nonché quello con le emissioni più basse al mondo”, ha dichiarato Dix durante una conferenza stampa martedì. “E questo è un risultato importante”.

“Non si tratta solo di sostituire il carbone o altri combustibili più inquinanti”, ha aggiunto. “Si tratta di sostituire altro GNL, che ha emissioni notevolmente più elevate”.

I 200 milioni di dollari saranno destinati all’elettrificazione dell’impianto, compresa una nuova linea di trasmissione e una sottostazione.

Cedar LNG è considerato a basse emissioni perché l’impianto sarà alimentato da energia idroelettrica, proveniente anche dalla diga Site C recentemente completata. Quindi si può parlare di LNG a basso tenore di CO2, per quanto questo abbia senso.

Come LNG Canada, Cedar sarebbe alimentato dal gas proveniente dal gasdotto Coastal GasLink, nel caso di Cedar tramite un ramo di gasdotto lungo 8 chilometri.

Per trasformarlo in forma liquida, il gas deve essere raffreddato a 163 gradi sotto zero. Ciò richiede una grande quantità di energia, con enormi unità di compressione in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

CBC News afferma :

Mentre i sostenitori dell’industria canadese del GNL sostengono che il gas naturale liquefatto proveniente dal Canada potrebbe contribuire a ridurre le emissioni globali di gas serra sostituendo il carbone nei paesi che ancora dipendono da combustibili più inquinanti, gli ambientalisti sostengono che il GNL produce emissioni proprie attraverso il processo di liquefazione e trasporto, nonché attraverso la perforazione e la combustione del gas naturale.

Il leader dell’opposizione John Rustad ha criticato i lunghi tempi di autorizzazione nella Columbia Britannica, sottolineando che ci sono voluti molti più anni per avviare l’industria rispetto agli Stati Uniti.

“Gli americani non hanno nemmeno preso in considerazione l’idea di avviarla fino a 12 anni fa. Noi siamo riusciti a costruire un impianto, un impianto importante e funzionante. Loro ne hanno 16”, ha detto.

Il premier Eby è tuttavia ottimista sul GNL canadese, soprattutto alla luce della guerra commerciale di Trump.

“Se sei un governo asiatico alla ricerca di fonti energetiche affidabili, su cui poter contare, nessuno guarderebbe agli Stati Uniti in questo momento”, ha affermato in questo servizio di Global TV News .

Distaccarsi dagli USA

Cedar LNG si inserisce nel piano del primo ministro Mark Carney di accelerare la revisione dei grandi progetti per rendere il Canada una “superpotenza energetica”.

Il disegno di legge C-5 del suo governo è stato recentemente approvato.

La legge mantiene una promessa elettorale di Carney di accelerare le approvazioni di quelli che lui definisce progetti di costruzione nazionale, tra cui miniere e oleodotti. I sostenitori di tali progetti spesso devono affrontare doppie procedure di autorizzazione ambientale che coinvolgono il governo federale, quello provinciale e le Prime Nazioni interessate.

Un nuovo sondaggio suggerisce che i canadesi sono più favorevoli alle infrastrutture energetiche rispetto al passato. Il sondaggio condotto da Environics Research ha rilevato che il 73% dei canadesi è favorevole alla costruzione di nuovi oleodotti. Peccato che, comunque, il Canada sia ancora ben lontano dall’essere una superpotenza energetica, mentre gli USA corrono nello sviluppare nuovi impianti.

L’amministrazione Trump sta promuovendo il GNL dall’Alaska, un prodotto simile con gli stessi mercati di esportazione. Trump ha recentemente affermato che gli Stati Uniti e il Giappone formeranno una joint venture per il GNL dell’Alaska.

Non è chiaro se si riferisse al progetto da 44 miliardi di dollari per il GNL dell’Alaska, che secondo Reuters consiste in un oleodotto lungo 800 miglia che trasporta il gas a un impianto di liquefazione destinato all’esportazione.

Diverse aziende giapponesi hanno manifestato interesse ad acquistare GNL dal progetto, insieme alla thailandese PTT e all’indiana GAIL.