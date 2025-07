Mentre il settore discute di sogni elettrici, General Motors sta investendo 4 miliardi di dollari nella realtà dell’acciaio e dei mezzi commerciali a combustione interna e dei SUV a benzina, un investimento che consentirà di riorganizzare tre stabilimenti statunitensi per produrre più veicoli che effettivamente si vendono, e sta puntando molto sul Michigan.

A partire dal 2027, le Escalade usciranno dalla linea di produzione di Orion Township, nel Michigan, e non in Texas, e lo stesso stabilimento del Michigan aggiungerà anche la produzione delle vere “macchine da soldi” della GM: la Chevrolet Silverado e la GMC Sierra.

Questo viene presentato non come un cambiamento di rotta, ma una pausa tattica nella strategia completamente elettrica della GM. Ufficialmente, l’azienda punta ancora a vendere solo veicoli elettrici entro il 2035. Ufficiosamente? I motori a combustione interna pagano le bollette e GM sta spostando la capacità produttiva per soddisfare quella che definisce diplomaticamente “una forte domanda continua da parte dei clienti”.

Originariamente destinato alla produzione di camion elettrici, il passaggio dell’Orion Assembly ai veicoli a benzina è il segno più evidente di una ricalibrazione.

Le perdite finanziarie nel settore dei veicoli elettrici hanno raggiunto i 3,7 miliardi di dollari solo nei primi nove mesi dello scorso anno e, sebbene GM insista che i suoi modelli elettrici sono ora “a profitto variabile positivo”, tali variabili sembrano dipendere fortemente da fattori politici favorevoli e da incentivi ai consumatori che stanno esaurendosi.

Lo stanziamento di 4 miliardi di dollari di GM per i veicoli a benzina è stato rivelato a giugno, ma all’epoca il piano era privo di dettagli.

Il credito d’imposta di 7.500 dollari per i veicoli elettrici scomparirà il 30 settembre. Allo stesso tempo, la revoca delle sanzioni sul consumo di carburante da parte del presidente Trump rende più conveniente per le case automobilistiche continuare a costruire veicoli con grossi motori

Solo pochi anni fa, GM ha pagato oltre 128 milioni di dollari di multe per non aver rispettato gli standard CAFE di bassi consumi. Ora? Quel grattacapo finanziario è sparito, quindi viva i V8

GM non sta rinunciando ai veicoli elettrici, ma sta cercando di proteggersi. Come ha affermato l’amministratore delegato Mary Barra, in modo piuttosto patriottico, GM è impegnata a garantire “posti di lavoro americani” e “veicoli che i clienti amano”. Per ora, questo significa Escalade e Silverado, non Volt e Hummer.

E in un mondo in cui i consumatori votano con il portafoglio, preferendo i cavalli dei motori a benzina ai kilowatt, le ultime mosse di GM sembrano meno una ritirata e più realismo.