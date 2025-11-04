Gli Emirati Arabi (e Exxon) accelerano sul mega-giacimento Upper Zakrum, da 1,5 milioni di barili al giorno

Il gigantesco giacimento petrolifero Upper Zakum negli Emirati Arabi Uniti potrebbe raggiungere il suo obiettivo per il 2030 di aumentare la capacità produttiva da 1 milione a 1,5 milioni di barili al giorno (bpd) prima del previsto, ha affermato l’amministratore delegato della joint venture ExxonMobil.

“Il team sta lavorando duramente per aumentare la produzione”, ha dichiarato Darren Woods, amministratore delegato di Exxon, in un’intervista a Bloomberg ad Abu Dhabi.

“Abbiamo un obiettivo che ci siamo prefissati per il 2030, ma penso che possiamo fare di meglio”, ha affermato il massimo dirigente della supermajor statunitense.

ExxonMobil è diventata partner di Upper Zakum, il secondo giacimento petrolifero offshore più grande al mondo, nel 2006. Il giacimento è gestito da ADNOC Offshore per conto dei suoi azionisti, ADNOC, ExxonMobil e JODCO

All’inizio di quest’anno, durante la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump negli Emirati Arabi Uniti, Exxon e ADNOC di Abu Dhabi hanno firmato un accordo per espandere la capacità del giacimento Upper Zakum, senza fornire dettagli sulla capacità produttiva. Nell’intervista rilasciata lunedì a Bloomberg, Woods di Exxon ha rivelato i piani per aumentare la capacità da 1 milione di barili al giorno attuali a 1,5 milioni di barili al giorno.

L’espansione della capacità è in linea con l’obiettivo di ADNOC di aumentare la propria capacità produttiva a 5 milioni di barili al giorno entro il 2027. Alcuni indizi indicano che la società potrebbe raggiungere tale obiettivo prima, forse già nel 2026.

L’attuale capacità produttiva degli Emirati Arabi Uniti è di circa 4,8 milioni di barili al giorno, anche se attualmente ne produce circa 3,4 milioni, a causa degli accordi e delle quote OPEC+.

Tuttavia, gli Emirati Arabi Uniti, uno dei principali produttori dell’OPEC, hanno sostenuto con successo di avere diritto a una quota più elevata nell’ambito dell’accordo OPEC+, poiché stanno espandendo la loro capacità produttiva. Quest’anno l’OPEC ha aumentato la base di riferimento su cui calcola la quota degli Emirati Arabi Uniti nell’accordo OPEC+.

Domenica, i produttori dell’OPEC+, compresi gli Emirati Arabi Uniti, hanno deciso di sospendere la revoca dei tagli alla produzione nel primo trimestre del 2026, dopo un leggero aumento a dicembre. Citando la “stagionalità” e la domanda storicamente più debole nel primo trimestre di ogni anno, l’OPEC ha dichiarato che avrebbe interrotto gli aumenti di produzione in gennaio, febbraio e marzo.