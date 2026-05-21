Gli EAU bypassano Hormuz: il raddoppio dell’oleodotto Est-Ovest è al 50% di realizzazione

Il progetto di raddoppio della linea petrolifera est-ovest degli Emirati Arabi Uniti (EAU) sta marciando a una velocità impressionante. L’obiettivo è pratico e diretto: liberare il flusso del petrolio di Abu Dhabi dalla trappola dello Stretto di Hormuz. In questo modo, le costanti minacce di bloccare i passaggi marittimi perdono forza, diventando quasi inoffensive.

Secondo le parole di Sultan Al-Jaber, CEO del colosso energetico di stato ADNOC, la costruzione del nuovo oleodotto è già arrivata al 50%. L’infrastruttura permetterà al greggio di saltare del tutto il passaggio nello stretto. Negli ultimi mesi, quest’area ha visto forti tensioni a causa delle navi bloccate, un fattore che ha spaventato i mercati, spingendo in alto i prezzi dell’energia e l’inflazione globale.

I vertici di Abu Dhabi hanno dato ordine di accelerare al massimo i lavori. Il traguardo ufficiale è il 2027, ma il completamento dell’opera sembra ormai essere una questione di mesi. L’investimento rapido in questa grande opera pubblica è un motore per l’economia interna, ma è all’estero che farà sentire i suoi effetti maggiori.

Ecco i vantaggi economici di questa mossa strategica:

Via libera alle esportazioni: Gli EAU potranno finalmente sfruttare al massimo la loro enorme capacità di estrazione. Senza i vecchi limiti imposti dalle quote OPEC+, il paese ha bisogno di infrastrutture potenti per vendere i nuovi volumi di petrolio.

Stabilità dei prezzi: Riducendo il rischio di blocchi improvvisi, si abbassa la paura sui mercati globali. Questo aiuta a tenere sotto controllo i costi dell’energia per le industrie di tutto il mondo.

Sicurezza fisica: Non dover far passare le petroliere in un tratto di mare stretto e controllato da nazioni ostili mette al sicuro il cuore commerciale del paese.

Oggi il mondo fa troppo affidamento su pochissimi colli di bottiglia marittimi. L’oleodotto attuale, noto come Habshan-Fujairah, sposta già quasi due milioni di barili al giorno. Raddoppiare questa portata significa dare agli Emirati un potere commerciale immenso. Ricordiamo che l’obiettivo massimo di produzione petrolifera per cui lavorano gli Emirati è di 5 milioni di barili al giorno, abbiamo che una fetta importante di questa produzione potrà essere esportata senza il rischio di passare attraverso Hormuz.

Certo, la situazione richiede prudenza. Lo stesso Al-Jaber ha ammesso che alcune vecchie strutture sono state colpite di recente e servirà tempo per ripararle in pieno. Ma proprio per questo, il nuovo tubo verso l’oceano aperto diventa una priorità assoluta. In fondo, la risposta migliore a chi vuole chiudere i mari è costruire strade sicure sulla terraferma. Un approccio concreto, che farà la fortuna degli EAU e darà maggiore sicurezza alle economie dei paesi importatori.