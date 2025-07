I giganti europei, con aziende come Mercedes-Benz, LVMH e BMW in testa, stanno conducendo trattative “dietro le quinte” con gli Stati Uniti per cercare di salvare il più possibile dalle minacce tariffarie americane. Queste mosse potrebbero indebolire i negoziati della stessa Commissione Europea.

In un tentativo di evitare una guerra commerciale transatlantica, alcuni dirigenti hanno tenuto incontri informali con alti funzionari statunitensi per difendere i propri interessi.

Allo stesso tempo, stanno esercitando pressioni su Bruxelles affinché concluda un accordo che consenta una riduzione dei dazi in cambio di un aumento degli investimenti negli Stati Uniti e dell’eliminazione dei dazi su prodotti iconici, come il Bourbon, secondo Bloomberg.

Gli amministratori delegati delle tre società si sono recati a Washington per incontrare a porte chiuse gli alleati di Trump, ma hanno ottenuto scarsi progressi nonostante le offerte di pace. BMW ha annunciato nuovi investimenti negli Stati Uniti, Mercedes ha trasferito la produzione del SUV GLC, uno dei modelli più venduti del marchio, in Alabama, e la svedese Volvo si è impegnata ad ampliare la produzione nel Paese nordamericano.

Le autorità europee temono che le aziende possano indurre i propri fornitori a trasferire anche alcuni investimenti e parte della produzione oltreoceano. Allo stesso modo, diverse aziende farmaceutiche europee si sono impegnate a investire miliardi nello sviluppo e nella produzione di farmaci negli Stati Uniti.

Il presidente di LVMH, Bernard Arnault, ha avvertito che il mancato raggiungimento di un accordo potrebbe essere catastrofico per l’industria francese del vino e delle bevande alcoliche e ha invocato un compromesso piuttosto che un conflitto, arrivando persino a suggerire l’istituzione di una zona di libero scambio tra l’UE e gli Stati Uniti. “Spero di riuscire, con le mie modeste risorse e i miei contatti, a convincere l’Europa ad adottare l’atteggiamento più costruttivo possibile”, ha dichiarato Arnault all’Assemblea Nazionale francese a maggio.

Inoltre, anche i gruppi industriali che rappresentano i produttori di cognac francese e whisky irlandese hanno intensificato le loro attività di lobbying, avvertendo che i dazi di ritorsione colpirebbero un settore in cui gli Stati Uniti e la Cina rappresentano oltre l’80% delle esportazioni.

Per i consigli di amministrazione europei, il momento è delicato. Durante il primo mandato di Trump, la solida crescita della Cina e dell’UE ha leggermente ridotto l’importanza degli Stati Uniti, e non c’è stata nemmeno la guerra in Ucraina. Ma ora la domanda interna è lenta, la concorrenza cinese si intensifica e la perdita di energia russa a basso costo aggiunge costi, rendendo gli Stati Uniti ancora più cruciali. I dazi di Trump sarebbero un disastro senza rimedio per le aziende europee, se applicati in modo serio a seguito di una guerra commerciale.

“Si osserva già un calo significativo degli investimenti diretti”, ha dichiarato David Deissner, amministratore delegato del gruppo di pressione tedesco Fondazione per le imprese familiari e la politica, in una conferenza stampa tenutasi questa settimana a Berlino. “Le misure tariffarie fungono già da barriera commerciale”.

Un 17% in più all’agricoltura, ogni paese vada per se

Proprio mentre la scadenza si avvicina, i negoziati continuano a procedere. E Trump aumenta la pressione: secondo fonti diplomatiche del Financial Times, Trump avrebbe minacciato di reintrodurre i dazi del 20% annunciati ad aprile e di aggiungere un 17% sui prodotti agricoli se non si raggiungerà un accordo per ottenere esenzioni normative per le grandi aziende statunitensi e colmare il deficit commerciale tra le due potenze.

Il problema è che i Paesi europei hanno posizioni commerciali diverse verso gli USA: se Italia e Germania hanno surplus commerciali verso gli USA, questo non accade per altri paesi come la Spagna, per cui la motivazione a trattare è completamente diversa. Ecco perché dazi differenziali avrebbero success nel far saltare Bruxelles come un tappo di bottiglia: chi ha creato la UE non ha pensato che ci sarebbero state posizioni diverse nel commercio estero e le eventuali compensazioni sono totalmente insufficienti a compensare i danni differenziali portati dai dazi.

Tra i paesi membri vi è una divisione di opinioni tra coloro che propongono di accettare un accordo asimmetrico, meno dannoso per gli Stati Uniti, e coloro che preferiscono combattere Trump con le stesse armi, applicando dazi equivalenti. La richiesta principale è quella di esentare dai dazi settori chiave come l’aviazione o l’automobile. I negoziati sono “vicini al raggiungimento di un accordo tecnico di principio”, affermano gli esperti. Intanto mancano solo quattro giorni alla scadenza dell’ultimatum.