Germanio: la Cina manda in tilt il mercato Occidentale e gli sforzi per la difesa

Sembrava una delle tante schermaglie della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, una nota a piè di pagina nelle cronache geopolitiche del 2023. Pechino annunciava restrizioni all’export di alcuni metalli minori, tra cui il germanio. Una mossa in risposta ai limiti imposti da Washington e alleati sulla vendita di semiconduttori avanzati. Per mesi, la situazione è rimasta sotto traccia, ma dalla fine del 2024 la stretta si è fatta serissima, quasi un blocco totale. E oggi, il mercato occidentale si è svegliato in una situazione che un operatore del settore definisce senza mezzi termini: “disperata”.

Il germanio non è un metallo di cui si parla al telegiornale. Non ha il fascino dell’oro né l’onnipresenza del rame. Eppure, è un elemento assolutamente cruciale per un settore dove non sono ammessi compromessi: la difesa. Questo metallo è infatti indispensabile per la produzione di sistemi di visione termica e a infrarossi, il cuore tecnologico di caccia militari, droni, missili e visori notturni. In pratica, senza germanio, buona parte dell’arsenale tecnologicamente avanzato dell’Occidente diventa “cieco”.

Il problema, come spesso accade in queste vicende di globalizzazione spinta, è che la produzione è quasi un monopolio. La Cina domina pesantemente l’estrazione e la raffinazione del germanio, che non si trova in miniere dedicate ma è un sottoprodotto della lavorazione di zinco e carbone. Per decenni, l’Occidente ha felicemente delocalizzato questa produzione “sporca” e a basso margine, senza porsi troppe domande sulla propria dipendenza strategica. Una scelta che oggi presenta un conto salatissimo.

Ora, a causa delle restrizioni all’export, i prezzi del metallo stanno esplodendo in Occidente (mentre sono bassi e stabili in Cina) come si può notare dalla seguente tabella di Strategic Metal Invest.

Data Prezzo / kg Germanio Variazione % (vs. 15/09/2025) Variazione % (Anno su Anno) 15/09/2025 $5.800,30 – – 01/01/2025 $4.120,80 +40,76% – 01/01/2024 $2.839,40 +104,28% +43,68% 01/01/2023 $2.344,40 +147,41% +21,11% 01/01/2022 $2.293,80 +152,87% +2,21% 01/01/2021 $1.984,20 +192,32% +15,60% 01/01/2020 $2.045,09 +183,62% -2,98% 01/01/2019 $2.361,61 +145,61% -13,40% 01/01/2018 $1.845,17 +214,35% +27,99%

Il panico sul mercato: prezzi alle stelle e scorte inesistenti

I numeri parlano chiaro e sono impressionanti. Anche secondo l’agenzia Fastmarkets, il prezzo del germanio ha toccato a settembre il suo massimo storico da quando esistono le rilevazioni (2011), schizzando a quasi $5.000 al chilogrammo. Per avere un’idea, a inizio 2023 viaggiava poco sopra i $1.000. Un aumento del 400% che sta mettendo in ginocchio l’intera filiera.

Gli operatori del settore raccontano una realtà da mercato in tempo di guerra:

Forniture prosciugate: Terence Bell, trader di Strategic Metal Investments, ha dichiarato di non riuscire ad acquistare germanio da almeno sei mesi, con le spedizioni dalla Cina “completamente azzerate”.

Terence Bell, trader di Strategic Metal Investments, ha dichiarato con le spedizioni dalla Cina “completamente azzerate”. Domanda fuori controllo: Christian Hell della casa di trading Tradium parla di una domanda “alle stelle”, proveniente soprattutto da USA ed Europa, e di un “panico” diffuso che rende impossibile soddisfare tutte le richieste.

Christian Hell della casa di trading Tradium parla di una domanda “alle stelle”, proveniente soprattutto da USA ed Europa, e di un “panico” diffuso che rende impossibile soddisfare tutte le richieste. Mercato spot distrutto: Aaron Jerome di Lipmann Walton & Co. è ancora più drastico: “La capacità di avere un mercato spot funzionante è stata devastata”. Chi prima vendeva lotti da 100 kg, oggi a malapena ne offre 10, a un prezzo triplicato o quadruplicato.

A complicare il quadro, le sanzioni contro la Russia, storicamente un altro fornitore, hanno chiuso un’ulteriore, seppur minore, fonte di approvvigionamento per l’Occidente.

La corsa disperata alle alternative

La reazione del comparto della difesa è il segnale più forte della gravità della crisi. Lo scorso agosto, il colosso americano Lockheed Martin ha annunciato un accordo di fornitura diretto con il produttore sudcoreano Korea Zinc. Una mossa inusuale. Di norma, i grandi contractor della difesa lasciano la gestione di queste materie prime ai loro subfornitori. Il fatto che un gigante come Lockheed si muova in prima persona per assicurarsi il metallo è, secondo gli analisti, “un segnale” inequivocabile di quanto sia diventato difficile il mercato. Ricordiamo che il germanio è un sottoprodotto nell’estrazione delle zinco, per cui assiteremo a molti accordi simili.

Trovare sostituti, purtroppo, non è semplice. Come spiega Caroline Messecar, analista di Fastmarkets, le applicazioni militari del germanio richiedono “prestazioni e precisione” elevatissime. Un cambio di materiale potrebbe significare:

Una riprogettazione completa dei sistemi ottici.

Tempi lunghi e costi enormi per test e certificazioni.

Il rischio di una riduzione dell’accuratezza, inaccettabile in ambito militare.

Certo, qualcuno ci sta provando. La statunitense LightPath Technologies, sostenuta da fondi governativi, sta lavorando su delle alternative. Ma come ammette il suo stesso CEO, Sam Rubin, “nessuno sano di mente riprogetta un sistema esistente finché non è costretto a farlo”. A quanto pare, quel momento è arrivato.

Nel frattempo, l’Occidente si guarda intorno. Esistono piccoli produttori fuori dalla Cina, come la belga Umicore o la canadese Teck Resources. Nyrstar, controllata dal gigante del trading Trafigura, sta valutando la costruzione di un impianto di recupero in Tennessee. Soluzioni importanti, ma che richiederanno anni per diventare operative e colmare un fabbisogno globale stimato tra le 180 e le 200 tonnellate annue.

Ancora una volta, la realtà dimostra come l’efficienza economica della globalizzazione possa trasformarsi in una fragilità strategica colossale. La Cina, con una mossa silenziosa e mirata, ha acceso un faro sulla dipendenza occidentale e ha dimostrato di possedere un’arma economica tanto potente quanto discreta. L’Occidente, colto di sorpresa, ora corre ai ripari. Meglio tardi che mai, si spera.