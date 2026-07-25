Germania rischia il gelo: stoccaggi di gas ai minimi e rinnovabili in stallo. L’inverno tedesco sarà un incubo da miliardi

La Germania si trova alle porte di un inverno che si preannuncia drammatico e dai costi insostenibili. Le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente e i blocchi nelle rotte commerciali marittime hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas naturale. Nel frattempo, le riserve interne della Germania sono precipitate a livelli di allarme rosso, esponendo il gigante industriale europeo a una crisi energetica senza precedenti.

Un vicolo cieco energetico: la trappola tedesca

La situazione attuale mostra con chiarezza come Berlino si sia cacciata da sola in una trappola strutturale. La transizione energetica, basata su fonti rinnovabili instabili e non programmabili come l’eolico, ha mostrato tutti i suoi limiti fisici ed economici.

Per compensare l’incostanza delle pale eoliche e dei pannelli solari, la Germania si è affidata quasi completamente alle forniture di gas naturale liquefatto (LNG) importato via mare e al gas norvegese. Tuttavia, il gas del Mare del Nord ha limiti strutturali di produzione, mentre il mercato dell’LNG è estremamente sensibile ai blocchi navali e alla concorrenza dei paesi asiatici.

Quando le catene di approvvigionamento si interrompono, il modello energetico tedesco crolla come un castello di carte.

Riserve al minimo storico: il confronto con l’Europa

La situazione del Gas in Germania è un po’ contradditoria, a seconda delle fonti. Comunque se consideriamo i dati ufficiali GIE AGSI siamo al 45%. Poco, rispetto alle medie degli anni precedenti.

Il dato sui depositi di gas evidenzia chiaramente l’imminente emergenza del Paese. I numeri rivelano la fragilità del sistema tedesco rispetto ad altri attori europei:

Paese / Area Livello Stoccaggio Gas Note di contesto Germania 45% Minimo storico degli ultimi 5 anni Media Unione Europea ~54% In crescita costante pur tra le difficoltà Italia ~73% Gestione della sicurezza energetica più prudente

Mentre l’Italia garantisce la propria sicurezza energetica con stoccaggi vicini al 73% e l’Unione Europea mantiene una media complessiva del 54%, la Germania arranca sui livelli più bassi del quinquennio. Tra l’altro considerando che l’Italia ha stoccaggi superiori, in volume, rispetto a quelli tedeschi.

Con uno stoccaggio così scarso, i fornitori tedeschi non riescono a comprare gas a basso costo durante i mesi estivi. Il risultato? A autunno inoltrato il governo dovrà intervenire direttamente con i fondi pubblici per acquistare gas a prezzi stellari sul mercato spot.

Il paradosso delle rinnovabili e dei tassi d’interesse

L’instabilità dei prezzi dei combustibili fossili ha riacceso la fiammata inflazionistica. Per contrastare l’aumento dei prezzi, le banche centrali sono pronte a rialzare i tassi d’interesse.

Questo crea un corto circuito economico clamoroso:

Tassi più alti: Aumentano i costi di capitale per le imprese e rendono anche più costoso il riempimento degli stoccaggi o la fornitura di energie alternative.

Aumentano i costi di capitale per le imprese e rendono anche più costoso il riempimento degli stoccaggi o la fornitura di energie alternative. Progetti bloccati: I giganti dell’energia abbandonano i progetti di eolico offshore in Mare del Nord perché non più redditizi.

I giganti dell’energia abbandonano i progetti di eolico offshore in Mare del Nord perché non più redditizi. Sussidi statali: Le aziende chiedono allo Stato di accollarsi i rischi e le perdite economiche.

Il programma che doveva rendere la Germania indipendente dalle fonti fossili finisce così per essere azzoppato proprio dalla crisi dei prezzi energetici. Un vero e proprio circolo vizioso in cui la rigidità ideologica si scontra con la dura realtà dei mercati.

Ricadute pratiche: bollette, trasporti e bilancio statale

Le conseguenze di questo vicolo cieco ricadranno direttamente sulle tascas dei cittadini e sulle imprese tedesche.

Prezzi dei carburanti e del riscaldamento: L’aumento del greggio oltre i 100 dollari al barile spingerà alle stelle i costi di benzina, gasolio e riscaldamento domestico. Voli e trasporti più cari: Le compagnie aeree applicano già rincari sui biglietti a causa dei costi del cherosene. Intervento pubblico a debito: Per evitare il blocco industriale, lo Stato dovrà spendere miliardi di euro per coprire le perdite energetiche, appesantendo ulteriormente il bilancio pubblico.

Senza una correzione di rotta realistica e pragmatica della politica energetica, la Germania rischia di trascinare l’intera economia continentale in una prolungata fase di stagnazione ed elevata inflazione. Nello stesso tempo diventa sempre più probabile che le centrali a carbone e perfino a lignite per circa 5,1 GWp, per ora tenute dormienti, vengano ad essere riattivate durante l’inverno per far fronte alle eventuali carenze energetiche. Alla fine la politica per l’energia green ha come effetto il rientro in servizio delle centrali a carbone. Cose che succedono quando la demagogia vince sulla logica.