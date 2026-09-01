Germania: in arrivo una tassa patrimoniale per tappare il buco di bilancio?

Un baratro da oltre 71 miliardi di euro nei conti pubblici, fabbriche storiche che spengono i macchinari e un’ondata di fallimenti aziendali che paralizza il tessuto produttivo. Davanti a una voragine fiscale che rischia di far saltare gli equilibri della prima economia europea, il governo di Berlino sembra pronto a percorrere la strada più temuta: mettere le mani sui conti correnti e sulle proprietà dei cittadini.

Secondo l’analista economico Thomas Kolbe, la Germania starebbe preparando il terreno per reintrodurre una pesante tassa patrimoniale. Non si tratta di una voce di corridoio, ma di una manovra studiata a tavolino che muove i suoi primi passi dietro lo scudo rassicurante della ricerca sociologica.

Il primo campanello d’allarme è suonato con l’improvviso voltafaccia del ministro del Lavoro tedesco, Bärbel Bas. Soltanto tre settimane dopo aver categoricamente escluso qualsiasi schedatura dei beni dei contribuenti, il ministro ha confermato al quotidiano Bild l’avvio di una vasta indagine a spese dello Stato.

L’operazione coinvolgerà un campione di 5.000 cittadini, chiamati a dichiarare le proprie disponibilità economiche e a esprimersi sul tema della cosiddetta “giustizia distributiva”. Il bando di gara europeo per affidare lo studio a un istituto esterno si è chiuso il 1° settembre.

Il nome ufficiale del progetto suona del tutto innocuo: “Esperimento di indagine sulla disuguaglianza patrimoniale nella popolazione“. Tuttavia, per Kolbe e per molti osservatori indipendenti, questo questionario rappresenta il cavallo di Troia per realizzare un vero e proprio registro patrimoniale generalizzato.

L’obiettivo di lungo periodo, promosso anche da vari progetti a livello di Unione Europea, è creare un cittadino completamente trasparente dal punto di vista fiscale. Una volta censiti con precisione chirurgica case, terreni, risparmi e investimenti, lo Stato avrà a disposizione la base imponibile perfetta per un prelievo forzoso senza precedenti.

Ma perché Thomas Kolbe ritiene che la patrimoniale sia ormai inevitabile? La risposta risiede nella drammatica situazione dei conti pubblici tedeschi e nell’incapacità della politica di frenare le proprie uscite.

L’Ufficio Federale di Statistica ha appena certificato un disavanzo statale di 71,3 miliardi di euro nella prima metà dell’anno. Si tratta di un peggioramento impressionante di ben 36,6 miliardi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Wen meint der wohl mit „wir“? Was meint der wohl mit „nutzen“? Man ahnt es bereits: Der Steuerraubzug durch die Portemonnaies der Mittelschicht hat gerade erst begonnen. – Die Finanzierung der grünen Günstlingswirtschaft wird immer weiter vorangetrieben, und gleichzeitig wird die… https://t.co/GURI2HeRh2 — Thomas Kolbe (@ThomKolbe) August 31, 2026

Pochi giorni prima, anche l’autorevole istituto economico Ifo aveva lanciato l’allarme su un imminente “punto di non ritorno fiscale”. Gli economisti hanno avvertito che il gettito tributario complessivo rischia di ridursi in maniera strutturale, costringendo il governo a chiudere la stagione della spesa pubblica a pioggia.

Qui emerge un nodo economico cruciale: le tradizionali imposte sul reddito, le tasse sulle società e le imposte commerciali sono per loro natura fortemente pro-cicliche. Quando il ciclo economico entra in recessione, i consumi calano, i profitti delle aziende evaporano e i lavoratori perdono l’impiego. Di conseguenza, il gettito derivante da queste imposte crolla all’improvviso proprio nel momento di maggior bisogno.

Mentre le entrate ordinarie precipitano a causa della crisi industriale e dell’aumento della disoccupazione, il governo di Berlino continua a voler spendere cifre colossali senza alcun controllo rigoroso. Trovandosi con la cassa vuota e senza la volontà politica di tagliare gli sprechi, l’apparato statale cerca disperatamente nuove risorse da aggredire.

Quando il reddito corrente non basta più, il fisco sposta il proprio mirino sullo stock di ricchezza accumulato negli anni dalle famiglie.

Dinamica economica Situazione attuale in Germania Impatto sulle decisioni di Berlino Deficit semestrale 71,3 miliardi di euro (+36,6 mld) Urgenza immediata di nuove entrate fiscali Imposte pro-cicliche Gettito su redditi e imprese in caduta Insufficienza dei tributi tradizionali Spesa pubblica Politiche di spesa senza tagli strutturali Ricerca di nuove basi imponibili stabili Risparmio privato Patrimonio immobiliare e conti bancari Progetto di schedatura e tassa patrimoniale

La giustificazione morale è sempre la stessa: la lotta alle disuguaglianze in nome della coesione sociale. Tuttavia, l’idea che a pagare saranno soltanto i super-ricchi è una pia illusione. I grandi capitalisti internazionali dispongono di una mobilità geografica immediata: basta un bonifico per trasferire fondi e residenze fiscali verso Paesi più accoglienti.

Chi non può scappare è il ceto medio, il celebre Mittelstand tedesco fatto di artigiani, piccoli imprenditori e famiglie che possiedono una prima o una seconda casa. Chi possiede beni immobili o una piccola attività radicata sul territorio non ha vie di fuga e diventa il bersaglio ideale di questa rapina fiscale legalizzata.

Come avrebbe osservato il celebre economista liberale Friedrich August von Hayek, la Germania sta percorrendo a tappe forzate la sua “Road to Serfdom“, la via verso la servitù. Nel momento in cui la proprietà privata cessa di essere un diritto inviolabile e diventa un bene concesso in prestito dallo Stato, il cittadino libero smette di essere un sovrano democratico e regredisce allo stato di vassallo fiscale.

Le continue discussioni sulla giustizia distributiva alimentate dal risentimento politico servono unicamente a trasferire potere dai singoli cittadini a un apparato burocratico insaziabile. Se nel 2027 Berlino darà seguito a questo progetto, il patto di fiducia tra lo Stato e i suoi lavoratori più produttivi sarà definitivamente infranto.