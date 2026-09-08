Germania: il surplus vola a 21 miliardi, ma la verità fa paura. Ecco perché i tedeschi sono sempre più poveri

A prima vista i dati ufficiali potrebbero sembrare un trionfo: a luglio 2026 il surplus commerciale della Germania è balzato a 21,3 miliardi di euro, superando di gran lunga le previsioni e toccando il valore più alto degli ultimi due anni. Eppure, dietro questa facciata rassicurante si nasconde una realtà drammatica per l’intera economia europea.

Il boom dell’attivo commerciale non nasce da una ritrovata forza industriale, ma da una pesante caduta: la Germania guadagna sui conti con l’estero semplicemente perché ha smesso di comprare. Le importazioni sono crollate del 5,7% in un solo mese, scendendo a 116,9 miliardi di euro. Ecco comunque il grafico da Tradingeconomics:

Quando una nazione riduce gli acquisti con questa violenza, il significato è chiaro: i consumatori e le imprese non spendono più. Le famiglie tedesche hanno perso potere d’acquisto, tagliano le spese quotidiane e fanno i conti con un impoverimento reale.

Ecco quindi l’andamento dell’Import da Tradingeconomics:

Anche sul fronte delle vendite all’estero la situazione scricchiola. Le esportazioni hanno segnato il primo calo mensile da inizio anno, scendendo dello 0,8% a quota 138,2 miliardi. A tenere in piedi il dato è rimasto quasi solo il mercato statunitense, mentre i mercati storici voltano le spalle ai prodotti tedeschi. Ecco il grafico dell’Export:

Qui una tabella riassuntiva di tutti i dati in oggetto:

Voce (Dati Luglio 2026) Variazione mensile Valore complessivo Surplus commerciale +38,3% (da 15,4 mld) 21,3 miliardi € Esportazioni -0,8% 138,2 miliardi € Importazioni -5,7% 116,9 miliardi €

I dettagli geografici mostrano chiaramente le crepe del modello tedesco:

Frenata europea : le vendite verso i partner dell’Unione Europea scendono dell’1,6%, con una caduta del 2,8% nell’Eurozona.

: le vendite verso i partner dell’Unione Europea scendono dell’1,6%, con una caduta del 2,8% nell’Eurozona. Crollo in Asia e Regno Unito : le merci inviate in Cina arretrano del 9,5% e quelle verso Londra del 7,2%. A bilanciare il colpo resta solo il balzo del 19,1% verso gli Stati Uniti. Pechino è diventato un mercato ostico, quasi inaccessibile all’export tedesco, e pensare che 10

: le merci inviate in Cina arretrano del 9,5% e quelle verso Londra del 7,2%. A bilanciare il colpo resta solo il balzo del 19,1% verso gli Stati Uniti. Pechino è diventato un mercato ostico, quasi inaccessibile all’export tedesco, e pensare che 10 La ritirata dei consumi interni: Berlino taglia gli acquisti da ogni fornitore: -6,5% dall’Eurozona, -7,5% dalla Cina e -8,2% dagli Stati Uniti.

Festeggiare un attivo commerciale ottenuto distruggendo la domanda interna è un controsenso economico. Equivale a rallegrarsi per aver risparmiato sul carrello della spesa mentre si soffre la fame. La produzione industriale tedesca perde terreno e competitività, mentre i cittadini non hanno i soldi per sostenere il mercato interno.

Questo è il modo peggiore per registrare un surplus: fare cassa sulla pelle dei propri residenti, ridotti a consumare meno beni e servizi. Chi vive in Germania sperimenta ogni giorno il calo dei redditi reali, le bollette pesanti e il freno ai consumi.

Non stupisce affatto che la rabbia sociale cresca e che gli elettori chiedano una svolta radicale nelle urne. Una politica economica che sacrifica il benessere dei cittadini in nome dei saldi contabili ha mostrato la corda.