Germania, il governo Merz già al capolinea? Il 76% dei tedeschi boccia la Grosse Koalition CDU-SPD

I sondaggi in Germania iniziano ad assumere i contorni del bollettino medico, e il paziente – l’attuale governo di Grosse Koalition a guida CDU-SPD – non sembra godere di ottima salute. Appare sempre più evidente che l’esecutivo non sta soddisfacendo le aspettative dei cittadini, e i numeri parlano con una chiarezza che non ammette repliche.

Prima di addentrarci nelle dinamiche di questa crisi di consenso, guardiamo ai crudi dati politici emersi dall’ultimo sondaggio INSA, ripreso dal quotidiano Die Welt:

Insoddisfazione dilagante: Il 76% degli elettori tedeschi si dichiara apertamente insoddisfatto dell’operato dell’attuale governo. Un dato enorme, che travalica i tradizionali confini di partito.

Sfiducia sulla tenuta: La maggioranza assoluta degli intervistati dubita fortemente che l’alleanza tra democristiani e socialdemocratici possa reggere fino alla naturale scadenza della legislatura nel 2029. Ci si aspetta che Merz

Leadership in bilico: La figura del Cancelliere Friedrich Merz appare già logorata, incapace di invertire la rotta del malcontento popolare. E non sono neanche passati due anni dal suo insediamento.

Il distacco tra l’agenda politica e la realtà quotidiana

Messi da parte i numeri, l’analisi politica della situazione ci restituisce il quadro di un governo che sembra viaggiare su un binario parallelo rispetto a quello dei propri cittadini. Del resto, siamo franchi: l’attuale dibattito politico a Berlino ha smesso da tempo di occuparsi delle vere priorità della nazione.

Non si discute più di come garantire una maggiore sicurezza sociale, di come rilanciare l’efficienza della proverbiale macchina tedesca o di quale debba essere lo sviluppo strategico e industriale del Paese per i prossimi decenni. Il dibattito pubblico è rimasto ostaggio di una sterile diatriba fiscale e contabile: tasse per i ricchi contro tasse per tutti, tagli lineari allo stato sociale e un generale, inesorabile, aumento dei costi per la cittadinanza.

L’ossessione del riarmo e la vera sicurezza

In questo contesto, il governo appare agli occhi dei tedeschi non solo inefficiente, ma quasi “cattivo”. Un esempio lampante è l’impegno quasi dogmatico in una politica di riarmo accelerato. Una scelta che ha ben poco senso per il cittadino medio.

La percezione della sicurezza dell’uomo della strada non viene migliorata dai grandi annunci sui blindati. L’elettore medio sa benissimo che la sua incolumità quotidiana non è minacciata dall’arrivo imminente del soldato cosacco o delle divisioni corazzate nemiche al confine orientale. La vera minaccia, quella che toglie il sonno e cambia le abitudini di vita, è l’elemento incontrollabile dell’insicurezza urbana: è l’individuo che, all’improvviso, estrae un coltello sulla metropolitana di Berlino o Monaco e attacca i passeggeri.

Di fronte a un’agenda politica così impopolare e scollata dalla realtà, la domanda sorge spontanea: il Cancelliere Merz arriverà a fine mandato? I dubbi della maggioranza dei tedeschi sono più che legittimi. In una democrazia, pensare di governare per cinque anni remando costantemente contro il comune sentire del Paese è un’illusione che, prima o poi, presenta sempre il conto. Il danno politico può essere talmente grave che le forze poliiche tradizionali rischiano di essere cancellate dal governo per il prossimo mandato. Al che sorge spontanea una domanda: chi prenderà la guida della Germania dopo la caduta di Merz?