L’associazione tedesca degli ingegneri nucleari ha dichiarato mercoledì che fino a una mezza dozzina di centrali nucleari potrebbero teoricamente essere riaperte nonostante la chiusura nel 2023 a seguito della decisione di Berlino di abbandonare l’energia nucleare, mentre il prossimo governo cerca di assicurarsi energia più economica.

I conservatori tedeschi, vincitori delle elezioni di febbraio, hanno dichiarato che la ripresa della produzione di energia nucleare è un’opzione per affrontare i prezzi elevati dell’energia e la crescente dipendenza dalle importazioni di elettricità, in particolare dalla Francia, che dipende dal nucleare.

I gestori degli impianti nucleari hanno tuttavia dichiarato che la loro chiusura è definitiva. I membri del gruppo di pressione per la tecnologia nucleare includono le filiali di Westinghouse e Framatome, nonché la società di servizi di ingegneria nucleare Nukem,, RWE ed EON.

“La riaccensione di un massimo di sei centrali nucleari è tecnicamente possibile… Quanto più rapida è la decisione, tanto più basso è il costo e tanto prima le centrali, che assicurano il carico di base e rispettano il clima, possono rientrare nella rete”, ha dichiarato il gruppo KernD in un comunicato.

Il gruppo KernD ha aggiunto che un investimento tra 1 e 3 miliardi di euro (1,07-3,21 miliardi di dollari) per stazione potrebbe pagare la rimessa in servizio di impianti messi fuori uso nel 2023 o poco prima. La decisione è stata politica, per soddisfare i Verdi al governo.

La dichiarazione è arrivata un giorno dopo che i partiti tedeschi che sperano di formare il prossimo governo del Paese hanno concordato di creare un fondo per le infrastrutture da 500 miliardi di euro e di rivedere le regole di prestito in un cambiamento tettonico della spesa per rinnovare le forze armate e rilanciare la crescita nella più grande economia europea.

Il KernD ha dichiarato che i costi operativi degli impianti nucleari esistenti che verranno riaperti saranno competitivi e che gli impianti funzioneranno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. L’anno scorso la produzione di energia da fonti rinnovabili è stata ridotta per settimane a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La Germania mira inoltre a eliminare gradualmente la combustione del carbone nei prossimi anni. “L’intelligenza artificiale, i centri dati e le aziende ad alta tecnologia hanno bisogno di grandi quantità di energia, e la Germania potrebbe fornirle”, ha dichiarato KernD.

Gli operatori dei reattori chiusi in Germania hanno escluso la loro riapertura, perché lo smantellamento sarebbe già in corso. eppure negli USA, si lavora per riattivare Palisades e Three Miles Island, che erano chiusi da molto più tempo.