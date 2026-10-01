Germania: Friedrich Merz crolla al 10%, il peggior risultato per un cancelliere dal 1997

Berlino si è svegliata davanti a una sentenza senza appello. Per Friedrich Merz la luna di miele non si è semplicemente esaurita: si è trasformata in un collasso politico senza precedenti.

Secondo l’ultimo sondaggio ARD-Deutschlandtrend, condotto da Infratest Dimap tra il 28 e il 30 settembre 2026, appena il 10% degli elettori si dichiara soddisfatto del cancelliere. All’opposto, un devastante 88% boccia duramente il capo dell’esecutivo.

È il dato peggiore mai registrato per un cancelliere federale in carica dal 1997, anno di avvio della serie storica dell’emittente pubblica ARD.

La caduta è stata fulminea e inesorabile. Subito dopo l’insediamento, nel giugno 2025, Merz raccoglieva ancora il 39% dei consensi. A maggio 2026 era già precipitato al 16%, per poi scendere al 13% a settembre e perdere altri tre punti nell’ultimo mese.

La crisi non risparmia la maggioranza di governo (l’alleanza tra CDU/CSU e SPD), anch’essa inchiodata a un misero 10% di gradimento, mentre l’89% dei cittadini esprime sfiducia aperta.

La gerarchia dei consensi interni all’esecutivo evidenzia un isolamento personale impietoso per Merz:

Membro del governo Incarico Grado di soddisfazione Boris Pistorius (SPD) Difesa 50% Johann Wadephul (CDU) Esteri 34% Alexander Dobrindt (CSU) Interno 27% Lars Klingbeil (SPD) Finanze / Vicecancelliere 20% Carsten Linnemann (CDU) Salute 18% Bärbel Bas (SPD) Lavoro 17% Friedrich Merz (CDU) Cancelliere 10%

Il cancelliere si trova staccato persino dal suo ministro delle Finanze e a quaranta punti di distanza dal ministro della Difesa Pistorius, unico esponente a conservare una parvenza di credito popolare, ma che occupa una posizione piuttosto defilata e tecnica.

Sul fronte delle intenzioni di voto (la cosiddetta Sonntagsfrage), l’Unione cristiano-democratica perde un altro punto e arretra al 20%, eguagliando il minimo storico del settembre 2021. Al contrario, l’AfD di Alice Weidel e Tino Chrupalla consolida il primato solitario:

AfD: 27% (invariata, in testa per il sesto mese consecutivo)

CDU/CSU: 20% (-1%)

Verdi: 16% (+1%)

SPD: 13% (invariata)

Die Linke: 11% (-1%)

FDP: 4% (fuori dal Bundestag per mancato superamento della soglia)

Altri: 9% (+1%)

Il distacco tra l’AfD e la CDU/CSU ha ormai raggiunto sette punti percentuali, una voragine politica che ridisegna la mappa del potere tedesco. Secondo altri sondaggi il distacco è ormai di 10 punti.

All’origine di questo rifiuto popolare c’è la realtà materiale. Il 77% degli intervistati denuncia di sentirsi gravato da oneri, imposte e costi crescenti, a fronte di promesse governative di sgravi rimaste puntualmente sulla carta.

A questo si somma un crollo verticale della fiducia nell’avvenire: solo il 17% dei cittadini crede che questo governo sia in grado di garantire la sostenibilità di pensioni e sanità, mentre l’84% è convinto che i partiti tradizionali abbiano perso ogni capacità di risolvere i problemi concreti.

Friedrich Merz si ritrova così al timone di una nazione scontenta, a capo di un governo che rappresenta ormai solo una minuscola frazione del Paese reale. Quando nove cittadini su dieci bocciano la guida della prima economia europea, il problema non è più la comunicazione: è la realtà che bussa alla porta della cancelleria.