Germania: Disoccupazione ai massimi da Fine 2020. La Crisi economica morde

I recenti dati dal mercato del lavoro tedesco evidenziano le difficoltà che l’economia del paese sta affrontando. Ad aprile 2025, il tasso di disoccupazione destagionalizzato in Germania è rimasto fermo al 6,3%, confermandosi sul livello più alto da settembre 2020.

Questo dato, in linea con le aspettative di mercato, riflette un aumento di 4.000 unità nel numero dei disoccupati, che ha raggiunto quota 2,922 milioni. Sebbene l’incremento sia stato inferiore alle attese di un rialzo più marcato (20.000 unità), il quadro complessivo indica una stagnazione del mercato del lavoro in un contesto economico sfavorevole.

Eccovi un grafico che mostra con chiarezza la situazione:

Questi dati si aggiungono a quelli preliminari sull’occupazione per il primo trimestre 2025. Secondo i calcoli di Destatis, nel primo trimestre dell’anno si contavano in media circa 45,8 milioni di occupati in Germania. Rispetto al trimestre precedente, si è registrata una lieve diminuzione destagionalizzata di 7.000 unità (-0,0%). I dati dettagliati sul primo trimestre 2025 saranno pubblicati il 16 maggio 2025.

Guardando ai dati di marzo 2025, l’indagine sulla forza lavoro indicava 1,64 milioni di disoccupati, un aumento di 96.000 persone rispetto a marzo 2024 (+6,2%). Il tasso di disoccupazione grezzo è salito al 3,7%, 0,2 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente (3,5%). Tuttavia, al netto degli effetti stagionali e irregolari, il numero di disoccupati a marzo 2025 era di 1,58 milioni, in leggera diminuzione (-2.000 unità, pari a -0,1%) rispetto a febbraio 2025. Il tasso di disoccupazione corretto si è attestato al 3,5%, invariato rispetto al mese precedente.

Questi numeri sul mercato del lavoro sono un chiaro riflesso della crisi economica che sta attraversando la Germania, caratterizzata da diversi trimestri consecutivi di crescita negativa su base annua. La tenuta della disoccupazione su livelli elevati e il lieve calo dell’occupazione nel primo trimestre 2025 sono segnali delle difficoltà che imprese e lavoratori stanno affrontando nell’attuale congiuntura economica.

