La locomotiva d’Europa sta scivolando in un vicolo cieco politico ed economico senza precedenti. Con una maggioranza di governo ridotta al lumicino e la minaccia di una nuova crisi energetica in Medio Oriente, la Germania rischia la paralisi totale proprio nel momento più drammatico della sua storia recente.

Il crollo dei numeri: la maggioranza evapora al 32%

Gli ultimi sondaggi elettorali di Bilt am Sonntag, riportati dalla Welt, certificano il disastro della coalizione guidata da Friedrich Merz. I partiti che sostengono l’attuale esecutivo sono crollati insieme a un misero 32% complessivo delle preferenze.

Si tratta di una percentuale drammaticamente bassa, che toglie ogni legittimità politica alle scelte di Berlino. Questa fragilità numerica rende impossibile varare riforme incisive o interventi strutturali di ampio respiro per fermare la crisi.

Al contrario, dall’opposizione si registra una dinamica del tutto opposta. Il partito di destra Alternativa per la Germania (AfD) continua ad allungare nei consensi, intercettando la rabbia profonda dei cittadini. La popolazione è ormai esausta per via delle politiche di austerità e del continuo calo del potere d’acquisto reale.

L’attuale maggioranza di governo crolla al minimo storico del 32%.

Il partito di opposizione AfD accelera e allunga il distacco nei sondaggi nazionali.

Il malcontento sociale ed economico cresce a causa della recessione industriale.

Ecco i dati del sondaggio nel dattaglio:

AfD: 29% (+1)

Unione: 21 percento (-1)

Verdi: 13% (+1)

SPD: 13% (+1)

Partito di sinistra: 10 percento (-1)

FDP: 4% (±0)

BSW: 3% (-0)

Altro: 7% (±0)

Ricordiamo che sotto il 5% non ci sono posti parlamentari

Il vicolo cieco della CDU: un muro che blocca la stabilità

La matematica dei seggi parlamentari offrirebbe in realtà una via d’uscita per creare una maggioranza alternativa di centrodestra. La somma aritmetica delle forze di CDU e AfD supererebbe comodamente la metà dei seggi totali nel Bundestag.

Tuttavia, questa alleanza strategica non nascerà mai. La dirigenza della CDU ha eretto un cordone sanitario invalicabile, rifiutando in modo categorico qualsiasi accordo di governo con l’AfD.

Molti commentatori leggono questo scenario come un problema di isolamento politico per l’AfD. La realtà dei fatti è completamente capovolta. Si tratta di un vicolo cieco strategico tutto interno alla CDU, che non sa come uscire dalla trappola che si è costruita da sola.

Escludendo a priori l’unica intesa numericamente solida sull’asse conservatore, il partito del Cancelliere Merz si condanna all’impotenza. Diventa ostaggio delle forze di sinistra e dei Verdi per poter mantenere in piedi una parvenza di esecutivo. Il risultato concreto è un’azione di governo debole, confusa e del tutto sterile.

Le ricadute pratiche: l’industria tedesca verso il baratro

La paralisi politica di Berlino non è un semplice gioco di poltrone tra i palazzi del potere. Le conseguenze economiche concrete si scaricano immediatamente sulle imprese, sulle catene logistiche e sulle famiglie.

Il modello economico tedesco è basato sull’esportazione manifatturiera e su costi energetici bassi e stabili. Oggi questo schema è saltato del tutto. Senza una guida politica forte, mancano gli investimenti pubblici strutturali necessari a rilanciare la domanda interna e a salvare le filiere produttive industriali dal fallimento.

La rigida aderenza ai dogmi del pareggio di bilancio impedisce qualsiasi manovra macroeconomica di sostegno. Il risultato è una spirale recessiva che si autoalimenta, provocando la chiusura di fabbriche storiche e massicci tagli all’occupazione.

La tempesta perfetta: il Medio Oriente e la trappola energetica

A peggiorare questo quadro già ampiamente compromesso intervengono i gravi fattori geopolitici internazionali. I venti di guerra in Medio Oriente minacciano di scatenare nuove e violente fiammate sui prezzi internazionali delle materie prime.

Per una nazione come la Germania, che ha tagliato i ponti con le vecchie forniture energetiche a basso costo, un nuovo shock su petrolio e gas sarebbe fatale. Le imprese non potrebbero reggere un ulteriore aumento dei costi di produzione senza chiudere i battenti.

Un esecutivo fragile e politicamente spappolato non ha la forza di gestire una simile emergenza energetica. I margini di bilancio sono azzerati e la fiducia dei mercati è ai minimi. Il pericolo reale è una deindustrializzazione permanente della principale economia del continente. L’Europa andrà a fondo seguendo una CDU incapace di adattarsi a una nuova sistuazione politica.