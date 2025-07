GBRIS rende disponibili i rapporti aziendali di 16 paesi

Il database internazionale delle aziende GBRIS (Global Business Registry Infosystem) è ora disponibile in italiano, offrendo l’accesso a bilanci ufficiali aggiornati e altra documentazione su società estere di molti paesi europei.

GBRIS – Il Registro Aziendale Internazionale

GBRIS è una piattaforma che collega i registri delle imprese di diversi paesi e consente agli utenti di accedere rapidamente e comodamente ai bilanci ufficiali delle aziende e ad altra documentazione. Oltre alle informazioni finanziarie, gli utenti possono consultare documenti ufficiali riguardanti i beneficiari effettivi, estratti del registro delle imprese con l’elenco dei membri del consiglio di amministrazione, estratti dallo statuto e molto altro. Che si tratti di verificare dati finanziari, informazioni di registrazione o poteri di rappresentanza, GBRIS fornisce dati affidabili direttamente dalle fonti ufficiali.

Controlla i bilanci annuali di partner commerciali o concorrenti

I bilanci ufficiali sono la fonte più attendibile per valutare la capacità finanziaria di un partner commerciale o per prendere decisioni creditizie e finanziarie. Molti rapporti di credito si basano principalmente su indici finanziari e segnalazioni di insolvenza, spesso trascurando importanti segnali di rischio. Ad esempio, quale valore hanno gli indici di solvibilità se il revisore contabile ha rifiutato di confermare quei numeri nella relazione di revisione? Allo stesso modo, il bilancio annuale di un concorrente può offrire spesso una visione molto più approfondita del mercato rispetto alle semplici analisi di mercato generali.

Bilanci ufficiali, statuti e altri documenti da 16 paesi

Da quest’anno, su GBRIS sono disponibili anche i bilanci delle aziende italiane. La piattaforma copre inoltre i paesi nordici (Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia), i Paesi Baltici e diversi altri importanti paesi europei, come Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio. GBRIS è un ambiente dinamico in continua espansione, con nuovi paesi e funzionalità aggiunti regolarmente. Ad esempio, a seguito della rapida crescita del commercio Europa-Asia, è stato recentemente integrato il registro delle imprese indiano.

Interfaccia veloce e facile da usare

GBRIS è la piattaforma più rapida per inviare richieste ai registri delle imprese. Per ottenere i dati, visita semplicemente www.gbris.com/it e utilizza il motore di ricerca per trovare le aziende di cui vuoi richiedere i bilanci. Non è richiesta registrazione né contratto – ogni utente, sia azienda che privato, può effettuare una richiesta. Tutti i documenti richiesti provenienti da diversi paesi possono essere ordinati con un’unica richiesta. Il supporto clienti di GBRIS è efficiente e generalmente risponde entro 24 ore. Per i clienti istituzionali, come i dipartimenti credito bancari, GBRIS offre un’API per inviare richieste di grandi volumi.

La piattaforma è disponibile in Italia e può essere utilizzata senza registrazione: www.gbris.com/it