Gas Naturale: l’enorme giacimento Neptun del Mar Nero produttivo dal 2027. La Romania maggior produttore europeo di Gas Naturale

La produzione di gas naturale dall’enorme scoperta nel Mar Nero, al largo della Romania, dovrebbe iniziare nel 2027, ha dichiarato mercoledì il gigante austriaco dell’energia OMV, aggiungendo che il progetto, Neptun Deep, sta avanzando come previsto.

La perforazione del primo dei dieci pozzi è iniziata a marzo di quest’anno e si prevede che durerà due o tre mesi, ha dichiarato OMV nel comunicato sui risultati del primo trimestre. La produzione iniziale di gas a Neptun Deep è prevista per il 2027.

Il concetto di sviluppo di Neptun Deep prevede dieci pozzi di produzione – quattro nel campo Pelican South e sei nel campo Domino. Secondo OMV, una volta raggiunto il picco di produzione, Neptun Deep dovrebbe produrre circa 8 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Neptun Deep è il più grande progetto di gas naturale nel Mar Nero rumeno e il primo progetto offshore in acque profonde in Romania, afferma OMV Petrom, la società rumena di OMV.

La produzione stimata di gas naturale è equivalente a circa 30 volte l’attuale domanda annuale di circa 4,3 milioni di famiglie.

“Sviluppando questo progetto, la Romania può garantire il suo fabbisogno di gas naturale da fonti nazionali e diventare un attore importante nel mercato europeo”, ha dichiarato Christina Verchere, amministratore delegato di OMV Petrom, a marzo, quando è stato effettuato il primo pozzo di produzione.

Quando Neptun Deep entrerà in funzione, si prevede che la Romania diventerà il più grande produttore di gas naturale dell’Unione Europea (UE) e, per la prima volta, un esportatore netto di gas. però questo necessiterà un Mar Nero pacifico e sicuro.

La Norvegia, che non è membro dell’UE ma è uno stretto alleato del blocco, è il principale fornitore di gas in Europa, avendo sostituito la Russia nel 2022.

Le esportazioni di gas naturale della Norvegia hanno raggiunto un livello record nel 2024 e si prevede che rimarranno vicine a questo massimo storico nei prossimi anni, ha dichiarato l’operatore del sistema di esportazione del gas Gassco alla fine del 2024.

L’anno scorso ha segnato un anno record per le esportazioni norvegesi in Europa, ha dichiarato Gassco, aggiungendo che il gas norvegese rappresenta il 30% delle importazioni di gas naturale in Europa e circa il 9% di tutto il consumo energetico europeo.